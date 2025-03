Adobe Quartalszahlen überzeugen, Wachstum verlangsamt sich 🔴 Aktie vor weiteren Abschlägen unter $400?

Das US-amerikanische Software-Unternehmen Adobe (Ticker: ADBE) hat am Mittwoch nachb√∂rslich Zahlen f√ľr sein abgelaufenes Gesch√§ftsquartal vorgelegt und der Umstand, dass die Aktie vor Er√∂ffnung der Wall Street rund 5% unter seinem Schlusskurs von Mittwoch handelt l√§sst ahnen, dass diese die Marktteilnehmer nicht haben vollends √ľberzeugen k√∂nnen. Adobe Quartalszahlen √ľberzeugen, Wachstum verlangsamt sich ūüĒī Aktie vor weiteren Abschl√§gen unter $400? Starten Sie jetzt oder testen Sie unser Demokonto Konto er√∂ffnen DEMO TESTEN xStation App herunterladen xStation App herunterladen Aktuelle Nachrichten zum Aktien¬†Trading¬†ūüĒī Adobe¬†Handelsideen¬†ūüĒī Adobe Prognose¬†& Ausblick ‚Ėļ Adobe ISIN: US00724F1012 | WKN: 871981 | Ticker: ADBE Adobe wies einen bereinigten Gewinn von 5,08 US-Dollar pro Aktie bei einem Umsatz von 5,71 Milliarden US-Dollar aus, beides tats√§chlich √ľber der Erwartung der Analysten der Wall Street, die mit einem bereinigten Gewinn von 4,97 US-Dollar pro Aktie bei einem Umsatz von 5,66 Milliarden US-Dollar gerechnet hatten. Somit stieg der Gewinn im Vergleich zum Vorjahr um 13%, der Umsatz um 10%. Nun allerdings das ABER: die Ergebnisse von Adobe f√ľr das erste Quartal des Gesch√§ftsjahres sind das sechste Quartal in Folge, in welchem sich das Gewinn- und Umsatzwachstum im Vergleich zum Vorjahr verlangsamt oder stagniert, das Umsatzwachstum lag f√ľnf Quartale in Folge zwischen 10% und 11%. F√ľr das laufende Quartal, das zweite Quartal des Gesch√§ftsjahres, erwartet Adobe einen bereinigten Gewinn von 4,98 US-Dollar pro Aktie bei einem Umsatz von 5,8 Milliarden US-Dollar, ziemlich im Bereich der Erwartung der Wall Street, die mit einem Gewinn von 5 US-Dollar pro Aktie bei einem Umsatz von 5,8 Milliarden US-Dollar gerechnet hatte, entsprechend einem Gewinnwachstum von 11% und einem Umsatzwachstum von 9%. Auch f√ľr das gesamte Gesch√§ftsjahr best√§tigte Adobe seinen vorherigen Ausblick, erwartet einen Gewinn pro Aktie von 20,35 US-Dollar bei einem Umsatz von 23,43 Milliarden US-Dollar.¬† Beim Blick auf das weiter ‚Äěhei√üe‚Äú Thema K√ľnstliche Intelligenz betonte CEO Shantanu Narayen, dass Adobe gut positioniert sei, um von dort anhaltenden Trends zu profitieren, gab bekannt, dass der Kosmetikriese Estee Lauder Companies (Ticker: EL) die generative KI-Technologie Adobe Firefly f√ľr seine digitalen Marketingaktivit√§ten √ľbernommen hat.¬† Adobe Firefly Services k√∂nnte sich, laut Adobe selbst, in wiederauftretenden Workflows wie die Gr√∂√üenanpassung und Neuformatierung von Marketing-Assets f√ľr verschiedene Medien positionieren (was auch immer das konkret hei√üen mag, so tief bin ich in der Materie ‚ÄěCreative Marketing‚Äú nicht verbandelt‚Ķ ūüėä). Bezogen auf die Aktie w√§re ich nach dem Bruch aus dem symmetrischen Dreieck (blau) und dem Fall unter die 450 USD Marke weiterhin zur√ľckhaltend. Sollte es infolge der nun erneut aufgenommenen Abschl√§ge zu einem Fall unter die 400 USD Marke kommen, w√§ren zeitnah weitere Abschl√§ge und ein deutlicher Fall unter $400 sehr wahrscheinlich.¬† Adobe Aktie Chartanalyse ‚Äď Daily: Quelle:¬†xStation5¬†von XTB SO SEHEN SIEGER AUS! Aktienhandel +¬†CFD¬†Trading + ETF Sparpl√§ne:¬† AUSGEZEICHNET

