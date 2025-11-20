Home Depot Aktie: Druck auf den Einzelhandelsriesen – lohnt sich jetzt das Aktien kaufen? 🛒

Die Home Depot Aktie steht aktuell unter spürbarem Druck. Der Baumarkt-Gigant hat seine Gewinnprognose gesenkt, die Erwartungen der Wall Street verfehlt und kämpft mit schwacher Nachfrage im Heimwerkersegment. Viele Anleger fragen sich daher: Ist der Rücksetzer eine Chance, um Aktien zu kaufen?

Dieser Überblick zeigt, wie es um Home Depot steht, welche Faktoren den Kurs belasten und welche Perspektiven langfristig bestehen.

► Home Depot WKN: 866953 | ISIN: US4370761029 | Ticker: HD.US

geschrieben von Jens Klatt

🚀 Key Takeaways

📉 1. Verfehlte Erwartungen & gesenkte Prognose belasten die Aktie

Home Depot verfehlte zum dritten Mal in Folge die Gewinnerwartungen – ein Signal, das Anleger kritisch stimmt.

• Gewinn: 3,74 USD pro Aktie statt erwarteten 3,84 USD

• Umsatz: 41,35 Mrd. USD – leicht über Erwartung

• Jahresprognose: Gewinn soll –5 % statt bisher erwarteter –2 % sinken

Die Aktie reagierte mit einem Kursrückgang von 6 %.

🛠️ 2. Schwache Nachfrage durch Immobilienmarkt & Konsumzurückhaltung

Home Depot leidet unter:

• weniger Renovierungsprojekten

• hohen Hypothekenzinsen

• zurückhaltenden Konsumausgaben

• geringerer Hurrikan-Aktivität (weniger Nachfrage nach Dach- & Notfallmaterial)

Finanzvorstand Richard McPhail spricht gar von einer „Aufschubmentalität“ bei Hausbesitzern – Kunden warten ab statt zu investieren.

📦 3. Lichtblicke: Profi-Kunden & Online-Geschäft wachsen

Trotz schwieriger Lage gibt es positive Trends:

• Online-Verkäufe +11 %

• Hochpreisige Transaktionen (über 1.000 USD) +2,3 %

• Fokus auf Profi-Kunden durch große Übernahmen wie SRS Distribution und GMS

Diese Segmente könnten die Grundlage einer späteren Erholung bilden.

📌 Fazit: Home Depot Aktie – jetzt Aktien kaufen?

Die Home Depot Aktie zeigt Schwächezeichen, die unmittelbar mit der zögerlichen Konsumstimmung, hohen Kreditkosten und einem schwachen Immobilienmarkt zusammenhängen. Kurzfristig bleibt die Lage schwierig – das bestätigt auch das Management.

👉 Kurzfristig: Vorsicht geboten, da fehlende Katalysatoren eine Erholung verzögern könnten.

👉 Mittelfristig: Home Depot profitiert von stabilen Kundengruppen (90 % Eigentümer), guten Onlinezahlen und wachsendem Pro-Segment.

👉 Langfristig: Als Marktführer mit starkem Markenwert könnte die Aktie attraktiv sein, wenn sich der Immobilienmarkt erholt.

Fazit: Für risikoaffine Anleger kann der aktuelle Kursrücksetzer eine langfristige Chance darstellen. Konservative Investoren sollten vor dem Aktien kaufen auf klare Signale einer Nachfrageerholung warten.

Home Depot Aktie Chartanalyse – Daily:

Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 20.11.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in USD. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

❓ FAQ zur Home Depot Aktie

FAQ 1: Warum ist die Home Depot Aktie gefallen?

Die Home Depot Aktie fiel, weil das Unternehmen seine Gewinnprognose gesenkt und die Gewinnerwartungen zum dritten Mal verfehlt hat. Schwache Nachfrage und ein belasteter Immobilienmarkt drücken zusätzlich.

FAQ 2: Sollte man die Home Depot Aktie jetzt kaufen?

Kurzfristig besteht Unsicherheit, da es an Nachfragekatalysatoren fehlt. Langfristig bleibt Home Depot attraktiv aufgrund von Online-Wachstum, Profi-Segment und hoher Markenstärke.

FAQ 3: Wie waren die Home Depot Quartalszahlen?

• Gewinn pro Aktie: 3,74 USD (unter Erwartung)

• Umsatz: 41,35 Mrd. USD (über Erwartung)

• Jahresgewinn soll um 5 % fallen

FAQ 4: Warum ist die Nachfrage nach Heimwerkerprodukten gesunken?

Hohe Hypothekenzinsen, Unsicherheit der Verbraucher, zögerliche Großprojekte und weniger saisonale Stürme führten zu einer deutlichen Konsumzurückhaltung.

FAQ 5: Gibt es positive Trends bei Home Depot?

Ja. Online-Verkäufe stiegen um 11 %, hochwertige Transaktionen wuchsen um 2,3 %, und Übernahmen stärken das Profi-Geschäft nachhaltig.

FAQ 6: Wie ist der Ausblick für die Home Depot Aktie?

Kurzfristig gedämpft – langfristig solide. Entscheidend wird eine Erholung des Immobilienmarkts und steigende Renovierungsaktivität.