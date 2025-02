Airbus: EBIT nicht gesteigert 🔴 Aktie im Fokus, die Aktuelle Analyse am 13.02.2025

AKTIE IM FOKUS: Airbus

WKN: 939814 | ISIN:  NL000235190 | Ticker: AIR

‚Äč‚Äč‚Äč‚ÄčAktuelle Analyse und Einsch√§tzung sowohl f√ľr kurzfristig aktive Trader/Daytrader als auch Einsch√§tzungen und Prognosen f√ľr l√§ngerfristige Investoren

Short Cut: 

Gut drei Viertel des Umsatzes von Airbus wird mit zivilen Verkehrsflugzeugen erzielt. Die Segment Hubschrauber und Verteidigung steuern gut 25 Prozent zum Konzernumsatz bei. Trotz eines höheren Umsatzes in den ersten neun Monaten 2024 konnte das EBIT nicht gesteigert werden.

* Studie der Brand Finance Global 500

Fundamentaldaten:

aktueller Preis    168,68 EUR

Marktkapitalisierung   133,39 Mrd. EUR

Umsatz 2023    65,45 Mrd. EUR

Eigenkapitalquote    14,94 %

KGV 2024*    24,49 %

4 Wochen Performance    + 0,01 %

Bewertung    Stark unterbewertet

Div. Rendite 2024*   1,53 %

Branche    Telekommunikation

* Prognose

Parkettgefl√ľster:

In den ersten neun Monaten 2024 haben sich die Umsätze des Konzerns auf 44,5 Mrd. EUR belaufen. Das waren gut 5 Prozent oder gut 2 Mrd. EUR mehr als im Vergleichszeitraums des Vorjahres. 73 Prozent der Umsätze wurden durch die Verkehrsflugzeuge kumuliert, 10 Prozent waren Hubschrauber und 17 Prozent entfielen auf die Verteidigung. Das EBIT betrug in den ersten neun Monaten 2024 insgesamt 2,8 Mrd. EUR, im Vergleich dazu wurden 2023 im gleichen Zeitraum noch 3,6 Mrd. EUR erwirtschaftet. Pro Aktie wurden in den ersten drei Quartal 2024 2,29 EUR verdient - im Vorjahreszeitraum waren es noch 2,96 EUR. Ausgeliefert wurden im Betrachtungszeitraum 497 Flugzeuge.

Der Konzern konnte im Januar 2025 insgesamt 25 Verkehrsflugzeuge ausliefern, 20 Flugzeuge aus der A320 Familie. Diese Auslieferungen gingen an 17 verschiedene Kunden.

Airbus hat lange und viel in ein Wasserstoff-betriebenes Verkehrsflugzeug investiert, das 2035 auf dem Markt kommen sollte. Diese Pl√§ne wurden nun aufgeschoben. Die Technologie schreitet langsamer als erwartet voran. Intern wird spekuliert, dass es vielleicht 10 Jahre sp√§ter soweit sein kann, dass diese Technologie f√ľr die Luftfahrt tauglich sein k√∂nnte.

Chartcheck - Betrachtung im Tageschart:

Seit Jahresbeginn 2024 konnte der Anteilsschein zun√§chst deutlich zulegen und Ende M√§rz ein Hoch formatieren (172,56 EUR). Dieses Hoch wurde nachfolgend wieder abverkauft. Es ging sukzessive abw√§rts. Ende Juni ging es in einem GAP down in den Bereich der 130 EUR. √úbergeordnet hat die Aktie diesen R√ľcksetzer bis Ende August konsolidiert. Nach einer kleineren Entlastungsbewegung stellte sich wieder Schw√§che, die das Wertpapier an das Jahrestief bei 124,76 EUR brachte. Nachfolgend gelang es dem Papier ein Richtungswechsel abzubilden. Es ging wieder an die 140/145 EUR. Trotz mehrfacher Versuche gelang es erst nach einem R√ľcksetzer unter die 140 EUR-Marke das Level bei 145 EUR zu √ľberwinden. Die Aufw√§rtsbewegung setzte sich bis Mitte Dezember fort. Ende letzten Jahres stellte sich ein kleiner R√ľcksetzer ein, der aber zu Jahresbeginn zur√ľckgekauft worden ist. Ab Mitte Januar wurde die Aufw√§rtsbewegung wieder aufgenommen.

Nachdem die Aktie Ende November die 200-Tage-Linie (aktuell bei 145,06 EUR) mit Dynamik √ľberwinden konnte ging es im Rahmen des R√ľcksetzers Mitte Dezember zur√ľck an die 20-Tage-Linie (aktuell bei 166,34 EUR). Im Chart ist gut erkennbar, dass diese Linie zun√§chst ein guter Support gewesen ist. Der letzte R√ľcksetzer im Januar konnte sich im Dunstkreis dieser Linie stabilisieren und erholen. Es ging von hier aus wieder aufw√§rts an und √ľber die 165 EUR-Marke.

Solange die Aktie per Tagesschluss √ľber der 20-Tage-Linie notiert, solange k√∂nnte es weiter aufw√§rts in Richtung der 190 EUR bzw. der 205 EUR gehen.

Wichtig wird sein, dass es zu keinen weiteren gr√∂√üeren R√ľcksetzern kommt. Sollte sich Schw√§che einstellen, so k√∂nnte diese sich zun√§chst im Bereich der 20-Tage-Linie stabilisieren. Diese Durchschnittslinie war im Januar ein guter Support gewesen. Gelingt es der Aktie aber nicht sich im Dunstkreis dieser Linie zu erholen, so k√∂nnten sich die R√ľcksetzer bis in den Bereich der 50-Tage-Linie (aktuell bei 160,09 EUR) ausdehnen. Um den bullischen Grundton im Chart nicht in Frage zu stellen, sollten die Notierungen sp√§testens im Dunstkreis dieser Linie wieder drehen.

Einschätzung Tageschart, Prognose: bullisch  

Übergeordneter Ausblick Tageschart - Langfristig orientiert Anleger (nächste 12-18 Monate):

Kann sich die Aktie √ľber der 20-Tage-Linie halten, so k√∂nnte es aufw√§rts zu immer neuen Hochs gehen. R√ľcksetzer sollten sich sp√§testens im Bereich der 50-Tage-Linie erholen.

Wir rechnen auf Basis unserer Analyse mit einer seitwärts / aufwärts gerichteten Entwicklung. Daraus ergeben sich die folgenden Wahrscheinlichkeiten:

Wahrscheinlichkeit Bull Szenario auf Basis unseres Setups:  60 %

Wahrscheinlichkeit Bear Szenario auf Basis unseres Setups: 40 %

Betrachtung im 4h Chart:

Im Chart ist erkennbar, dass die Aktie in den letzten Handelswochen von der SMA50 (aktuell bei 166,70 EUR) wieder √ľber die SMA20 (aktuell bei 167,45 EUR) laufen, sich aber nicht dar√ľber festsetzen konnte. Es ging in den letzten Handelstagen zun√§chst an diesen beiden Linien entlang, die Aktie ist nachfolgend aber unter die SMA20 / SMA50 gerutscht, hat sich im Rahmen von Erholungen von der SMA50 l√∂sen k√∂nnen. Die Seitw√§rtsbewegung der letzten Handelstage ging im Dunstkreis der SMA20 seitw√§rts weiter. Erst in den letzten beiden Handelstagen hat sich die Aktie etwas von der SMA20 l√∂sen k√∂nnen.

Kann sich das Papier wieder √ľber der SMA20 festsetzen, so gilt es rasch aufw√§rtszulaufen. K√∂nnen diese Kursmuster abgebildet werden, so k√∂nnte es an die Anlaufziele gehen, die in der Tagesbetrachtung Erw√§hnung gefunden haben.

R√ľcksetzer k√∂nnten sich sowohl an der SMA20 als auch an der SMA50 stabilisieren und erholen. Im Chart ist erkennbar, dass diese beiden Durchschnittslinien vergleichsweise eng zusammenliegen. Das Wertpapier w√§re hier vergleichsweise gut unterst√ľtzt. Werden diese beiden Linien aber im Zuge von Schw√§che wieder aufgegeben und verliert das Papier auch nachfolgend den Kontakt zu dieser Linie, so k√∂nnte dies als Hinweis interpretiert werden, dass sich weitere Abgaben einstellen k√∂nnten, die √ľbergeordnet wieder in den Bereich der

SMA200 (aktuell bei 154,99 EUR) gehen könnten.

Einschätzung 4h Chart, Prognose: bullisch 

Übergeordneter Ausblick 4h Chart - Kurzfristig orientiert Anleger (nächste drei Monate):

Die Aktie k√∂nnte bis an die SMA20 zur√ľcksetzen, ohne dass der bullische Grundton im Chart in Frage gestellt wird. Verbindlich eintr√ľben w√ľrde sich das Chartbild dann, wenn sich die Aktie wieder unter der SMA50 etabliert.

Wir rechnen auf Basis unserer Analyse mit einer seitwärts / bullisch gerichteten Entwicklung. Daraus ergeben sich die folgenden Wahrscheinlichkeiten:

Wahrscheinlichkeit Bull Szenario auf Basis unseres Setups:  60 %

Wahrscheinlichkeit Bear Szenario auf Basis unseres Setups: 40 %

Widerstände

172,80

190,00

205,00

Unterst√ľtzungen

167,99

167,51

167,45

166,70

166,34

164,64

160,09

154,99

154,40

154,06

135,26

124,76

120,28

Quelle: xStation5 von XTB

 

SO SEHEN SIEGER AUS!