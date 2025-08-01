US Börsenstart: Zölle & schwache NFP-Daten lösen Verkaufswelle aus

US Börse im Rückwärtsgang: Zölle & schwache Arbeitsmarktdaten drücken Wall Street ins Minus🗽 🧠 Key Takeaways Doppelschlag für die Märkte: Zölle und enttäuschende US-Arbeitsmarktdaten führen zu massiven Abverkäufen bei der US Börse – insbesondere im Tech-Sektor. Zinssenkung rückt näher: Schwache Non-Farm-Payrolls erhöhen die Wahrscheinlichkeit einer Fed-Zinssenkung im September auf 70 %. Tech-Aktien enttäuschen trotz starker Zahlen: Amazon und Apple übertreffen zwar Erwartungen, doch enttäuschende Aussichten und schwache Margensignale setzen die Kurse unter Druck. 📉 US Börse: Breiter Ausverkauf trotz starker Quartalszahlen Die US Börse eröffnete den Freitagshandel mit deutlichen Verlusten. Der Russell 2000 führt mit einem Minus von -2 %, gefolgt vom Nasdaq 100 mit -1,5 %. Der S&P 500 und der Dow Jones büßen ebenfalls 1,4 % bzw. 1,25 % ein. Die Gründe: neue Zölle und überraschend schwache NFP-Zahlen. Statt der erwarteten 106.000 neuen Stellen wurden nur 73.000 Arbeitsplätze geschaffen. Zudem wurden die Zahlen für Mai und Juni massiv nach unten korrigiert – ein Hinweis auf eine womöglich überschätzte Stärke des US-Arbeitsmarkts. Du analysierst nicht nur - du willst auch handeln. Eröffne jetzt ein Konto bei XTB und leg los! Konto eröffnen xStation App herunterladen xStation App herunterladen Quelle: Bloomberg Finance LP 💸 Zinssenkungsfantasie kehrt zurück Die schwachen Daten haben unmittelbare Auswirkungen auf die Zinserwartungen. Die implizite Wahrscheinlichkeit für eine Zinssenkung im September ist von 50 % auf 70 % gestiegen. Marktteilnehmer preisen nun früher als erwartete geldpolitische Lockerungen ein – was insbesondere den Finanz- und Konsumsektor belastet. Nur Basiskonsumgüter können sich dem Abwärtstrend entziehen. 💻 Nasdaq 100: Technologiewerte unter Druck Technologiewerte an der US Börse konnten sich trotz starker Unternehmenszahlen nicht behaupten. Der Nasdaq 100 liegt weiter 3,5 % unter dem letzten Hoch. Der Index tut sich schwer, die psychologisch wichtige Marke von 23.000 Punkten zurückzuerobern. Der RSI bleibt im überverkauften Bereich, was auf eine anhaltend schwache Marktstimmung hindeutet. Nasdaq 100 Chart (H4) Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 01.08.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in USD. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken. 🏢 Unternehmensnews aus der Börse USA im Überblick 📦 Amazon (AMZN.US): -7 % Trotz übertroffener Q2-Umsätze enttäuschte AWS mit schwachem Wachstum. Hohe KI-Investitionen und steigende Kosten werfen Fragen zur Rentabilität auf. CEO Andy Jassy bleibt dennoch optimistisch bezüglich langfristiger Marktchancen. 🍎 Apple (AAPL.US): -1,6 % Stärkstes Umsatzwachstum seit drei Jahren dank iPhone und China-Geschäft. Doch Investoren reagieren skeptisch auf das weiterhin verzögerte Engagement im Bereich generative KI. 🖥️ DXC Technology (DXC.US): -7,9 % Trotz starker Q1-Zahlen und KI-Strategie enttäuscht die Aktie aufgrund struktureller Probleme im Outsourcing-Geschäft. Die neue Führung versucht Vertrauen durch eine stärkere Pipeline zu gewinnen. 💊 Eli Lilly (LLY.US): +2,3 % Die Hoffnung auf eine Kostenübernahme für Abnehm-Medikamente durch Medicare/Medicaid gibt der Aktie Auftrieb. Zepbound könnte künftig Millionen Menschen zugänglich gemacht werden. 💉 Moderna (MRNA.US): -8,7 % Lieferprobleme in Großbritannien zwingen Moderna zur Senkung der Umsatzprognose für 2025. Sparmaßnahmen mildern Verluste, doch Anleger reagieren enttäuscht. 🧾 Fazit: Nervöse Märkte – Zinssenkungen rücken näher Die US Börse zeigt sich nervös: Schwache Konjunkturdaten, enttäuschte Zinserwartungen und durchwachsene Tech-Aussichten sorgen für Verkaufsdruck. Anleger blicken nun gespannt auf die nächsten Fed-Signale. Für Investoren gilt: Volatilität bleibt das bestimmende Thema an der Börse USA – Absicherung und selektive Chancenanalyse sind gefragt. AKTIEN kommissionsfrei handeln PLUS Gratisaktie für Neukunden: Weltweit Aktien kommissionsfrei* handeln mit XTB!

