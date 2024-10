Der Streaming-Dienst Netflix (Ticker: NFLX) hat am Donnerstag nachbörslich Quartalszahlen für das dritte Quartal veröffentlicht – und konnte auf breiter Front überzeugen, legte nachbörslich mehr als 5% unter 2.59 Millionen gehandelter Stücke zu, im Schnitt gehen in der Aktie in den vergangenen drei Monaten pro Tag 3.11 Millionen Stücke um. ► Netflix WKN: 552484 | ISIN: US64110L1061 | Ticker: NFLX Netflix mit starken Quartalszahlen – neue Allzeithochs in den Wochenschluss Starten Sie jetzt oder testen Sie unser Demokonto Konto eröffnen DEMO TESTEN xStation App herunterladen xStation App herunterladen Prognose & Ausblick Aktuelle Nachrichten zum Aktien Trading |🔴 Netflix Handelsideen 🔴 & Ausblick Netflix wies einen Gewinn pro Aktie von $5.40 gegenüber $5.12 erwartet aus und einen Umsatz von 9.82 Milliarden USD gegenüber 9.77 Milliarden USD erwartet. Die „Streaming Paid Net Change”, also die für Streaming-Dienste zahlende Kunden stieg um 5.07 Millionen, erwartet hatte die Wall Street 4.52 Millionen. Für das vierte Quartal erwartet Netflix einen Umsatz von 10.13 Milliarden US-Dollar (erwartet wurden 10 Mrd. USD) und einen Gewinn pro Aktie von 4.23 US-Dollar (erwartet wurden $3.90) für das Gesamtjahr 2025 einen Umsatz zwischen 43 und 44 Milliarden US-Dollar. Stark waren auch die werbefinanzierten Mitgliedschaften des Streaming-Anbieters, die im Quartalsvergleich um 35 % stiegen und Netflix befindet sich auf einem guten Weg, diesen Dienst im kommenden Quartal in Kanada und im Jahr 2025 dann auf breiterer Basis einzuführen. Zwar dämpfte Netflix eine zu große Erwartungshaltung, teilte mit, man gehe nicht davon aus, dass Werbung vor 2026 zu einem Hauptwachstumstreiber wird, aber die Vorzeichen scheinen gut, denn Netflix stellte heraus, dass die werbefinanzierte Mitgliedschaften im dritten Quartal in Ländern, in denen sie verfügbar ist, mehr als 50 % der Anmeldungen ausmachte. Zudem kündigte Netflix an, man werde ab 2025 keine Abonnentenzahlen mehr ausweisen, da der Fokus auf den Umsatz und andere Finanzkennzahlen als Leistungsindikatoren verlagert werden soll. Trading-technisch bleibt der Modus übergeordnet klar bullish, am Freitag scheint eine Attacke auf das Allzeithoch vom 11.10. bei $736 sehr wahrscheinlich, kurzfristig könnte Intraday eine Attacke auf die $750 Marke wahrscheinlich werden. Eine technische Eintrübung sehe ich übergeordnet erst mit einem Schluss unter der Region zwischen 660 – 680 USD, das letzte auf Tagesbasis ausmachbare, relative Tief. NFLX Chartanalyse – Daily: 2024 KENNT EINEN SIEGER!    AUSGEZEICHNET  vom Deutschen Kundeninstitut, Handelsblatt und Brokerwahl.de!

