Die Aktien von CrowdStrike Holdings Inc. (CRWD.US) fielen gestern (05.03.2025) um 6%, nachdem der fĂŒhrende Anbieter von Cybersicherheit einen enttĂ€uschenden Gewinnausblick gegeben hatte. Dies unterstreicht die anhaltenden Herausforderungen nach dem störenden Softwareausfall im vergangenen Jahr, der weltweit Millionen von Windows-Systemen zum Absturz brachte. WĂ€hrend das Unternehmen im vierten Quartal des GeschĂ€ftsjahres 2025 starke Ergebnisse vorlegte und die UmsĂ€tze die Erwartungen ĂŒbertrafen, verfehlte die Prognose des Unternehmens fĂŒr die RentabilitĂ€t im GeschĂ€ftsjahr 2026 die Analystenprognosen deutlich, was Bedenken hinsichtlich des Erholungspfads und der Wettbewerbsposition des Unternehmens aufkommen ließ. â–ș CrowdStrike WKN: A2PK2R | ISIN: US22788C1053 | Ticker: CRWD.US   Umsatz und RentabilitĂ€t CrowdStrike meldete fĂŒr das vierte Quartal einen Umsatz von 1,06 Milliarden US-Dollar, was einem Anstieg von 25% gegenĂŒber dem Vorjahr entspricht und die Erwartungen der Analysten von 1,04 Milliarden US-Dollar ĂŒbertrifft. Das Unternehmen erzielte einen bereinigten Gewinn je Aktie von 1,03 US-Dollar und ĂŒbertraf damit die KonsensschĂ€tzung von 0,86 US-Dollar. Der jĂ€hrliche wiederkehrende Umsatz (ARR) erreichte 4,24 Milliarden US-Dollar, was einem Wachstum von 23,5% gegenĂŒber dem Vorjahr entspricht, wobei der Nettoneuumsatz (ARR) mit 224,3 Millionen US-Dollar die Analystenerwartungen von 198 Millionen US-Dollar ĂŒbertraf. Trotz dieser positiven Kennzahlen belief sich der GAAP-Nettoverlust fĂŒr das Quartal auf 92,3 Millionen US-Dollar, verglichen mit einem Nettogewinn von 53,7 Millionen US-Dollar im gleichen Zeitraum des Vorjahres. Starten Sie jetzt oder testen Sie unser Demokonto Konto eröffnen DEMO TESTEN xStation App herunterladen xStation App herunterladen  Gewinn vs. SchĂ€tzungen. Quelle: Bloomberg Bedenken hinsichtlich der Prognose fĂŒr das GeschĂ€ftsjahr 2026 FĂŒr das erste Quartal des GeschĂ€ftsjahres 2026 prognostiziert CrowdStrike einen Umsatz zwischen 1,10 und 1,11 Milliarden US-Dollar, was den Erwartungen der Analysten entspricht. Die angepasste EPS-Prognose von 0,64 bis 0,66 US-Dollar liegt jedoch deutlich unter dem Konsens von 0,96 US-Dollar. Die Prognose fĂŒr das Gesamtjahr weist noch grĂ¶ĂŸere LĂŒcken auf: Das bereinigte Betriebsergebnis liegt mit einer Prognose von 944,2 bis 985,1 Millionen US-Dollar unter den Erwartungen von 1,03 Milliarden US-Dollar, und der bereinigte Gewinn je Aktie liegt mit einer Prognose von 3,33 bis 3,45 US-Dollar dramatisch unter den AnalystenschĂ€tzungen von 4,43 US-Dollar. Auswirkungen der Wiederherstellung nach dem Ausfall Das Unternehmen gab Kosten in Höhe von 21 Millionen US-Dollar im Zusammenhang mit dem Ausfall vom 19. Juli fĂŒr das vierte Quartal bekannt, wodurch sich die Gesamtsumme fĂŒr das GeschĂ€ftsjahr auf 60,1 Millionen US-Dollar belĂ€uft. Das Management rechnet mit zusĂ€tzlichen ausfallbedingten Ausgaben in Höhe von 73 Millionen US-Dollar im ersten Quartal des GeschĂ€ftsjahres 2026 sowie mit 43 Millionen US-Dollar im Zusammenhang mit Kundenbindungsprogrammen, die nach dem Vorfall zur Kundenbindung eingefĂŒhrt wurden. CEO George Kurtz kĂŒndigte an, dass das Unternehmen diese Rabattprogramme beendet, bezeichnete das vierte Quartal als Beginn einer „Comeback-Story“ und zeigte sich zuversichtlich, dass sich das Wachstum in der zweiten HĂ€lfte des GeschĂ€ftsjahres 2026 beschleunigen wird, da „einmalige Rabatte wegfallen“. Outlook. Source: Q4 FY2025 Crowdstrike Financial Results Presentation Strategische Position und Wettbewerbslandschaft Trotz der jĂŒngsten Herausforderungen behauptet CrowdStrike mit seiner Falcon-Plattform, die KI nutzt, um umfassenden Schutz vor ausgeklĂŒgelten Bedrohungen zu bieten, seine FĂŒhrungsposition auf dem Markt fĂŒr Cybersicherheit. Das Abonnementmodell Falcon Flex des Unternehmens gewinnt weiter an Zugkraft und trĂ€gt dazu bei, die Akzeptanz der Module bei den Kunden zu beschleunigen. Die Konten, die das Falcon Flex-Modell ĂŒbernehmen, reprĂ€sentieren jetzt einen GesamtgeschĂ€ftswert von 2,5 Milliarden US-Dollar, was einem sequenziellen Anstieg von 93 % gegenĂŒber 1,3 Milliarden US-Dollar im dritten Quartal entspricht. Allerdings verschĂ€rft sich der Wettbewerb durch SentinelOne, wobei einige Analysten vermuten, dass SentinelOne der grĂ¶ĂŸte Nutznießer des Ausfalls von CrowdStrike sein könnte und möglicherweise Marktanteile gewinnt, da einige Kunden ihre Cybersicherheitsanbieter neu bewerten. Total Adressable Market. Source: Q4 FY2025 Crowdstrike Financial Results Presentation Analystenperspektive Nach dem Ergebnisbericht behielten mehrere Unternehmen ihre positiven Bewertungen bei, Ă€ußerten jedoch Bedenken hinsichtlich der kurzfristigen RentabilitĂ€t. Wedbush behielt seine Outperform-Bewertung bei und stellte fest, dass „CRWD nach wie vor der Goldstandard fĂŒr Cybersicherheit ist, wobei der Ausfall grĂ¶ĂŸtenteils der Vergangenheit angehört“. BofA Securities bekrĂ€ftigte seine Kaufempfehlung und erklĂ€rte, dass „die Ergebnisse stark waren“, wies jedoch auf eine Verlangsamung der Nettoumsatzbindung und Schwierigkeiten bei der Aufrechterhaltung der Upselling-Dynamik hin. Zukunftsausblick, Prognose CrowdStrike befindet sich in einer schwierigen Erholungsphase, investiert aber weiterhin in Innovationen, insbesondere in KI-FĂ€higkeiten. CEO Kurtz betonte die eskalierende Cyber-Bedrohungslandschaft und stellte fest, dass sich die „Ausbruchszeiten“ von Hackern auf nur 51 Sekunden beschleunigt haben, was die Nachfrage nach fortschrittlichen Sicherheitslösungen erhöht. Das Engagement des Unternehmens, mindestens 15 % des Umsatzes fĂŒr Forschung und Entwicklung bereitzustellen, deutet darauf hin, dass es trotz des kurzfristigen Margendrucks weiterhin auf TechnologiefĂŒhrerschaft setzt. Das Management ist weiterhin zuversichtlich, bis zum GeschĂ€ftsjahr 2031 einen jĂ€hrlichen wiederkehrenden Umsatz von etwa 10 Milliarden US-Dollar zu erzielen, unterstĂŒtzt durch den RĂŒckenwind der Branche, da Unternehmen angesichts zunehmender Bedrohungen und geopolitischer Spannungen der Cybersicherheit PrioritĂ€t einrĂ€umen. Bewertung Basierend auf unserer Analyse von CrowdStrike unter Verwendung der bereitgestellten SensitivitĂ€tstabellen haben wir Prognosen unter Einbeziehung verschiedener Wachstumsszenarien entwickelt. Unser DCF-Modell fĂŒr den Basisfall verwendet die folgenden SchlĂŒsselannahmen: Kernannahmen fĂŒr den Betrieb Umsatzwachstumsrate: 27,0–28,0 % fĂŒr den Anfangszeitraum

Betriebsmarge: 25,0–26,0 %

EndgĂŒltiges Umsatzwachstum: 4,0 %

EndgĂŒltiger WACC: 9,5 %

Offenlegung gemĂ€ĂŸ § 80 WpHG zwecks möglicher Interessenkonflikte



Der Autor (m/w/d) kann in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten investiert sein.



Die Autoren der Veröffentlichungen verfassen jene Informationen auf eigenes Risiko. Analysen und EinschĂ€tzungen werden nicht in Bezug auf spezifische Anlageziele und BedĂŒrfnisse bestimmter Personen verfasst. Veröffentlichungen von XTB, die bestimmte Situationen an den FinanzmĂ€rkten kommentieren sowie allgemeine Aussagen von Mitarbeitern von XTB hinsichtlich der FinanzmĂ€rkte, stellen keine Beratung des Kunden durch XTB dar und können auch nicht als solche ausgelegt werden. XTB haftet nicht fĂŒr Verluste, die direkt oder indirekt durch getroffene Handlungsentscheidungen in Bezug auf die Inhalte der Veröffentlichungen entstanden sind.

Wertentwicklungen von Handelswerten aus der Vergangenheit sind kein verlĂ€sslicher Indikator fĂŒr Wertentwicklungen in der Zukunft!



Risikohinweis



CFD sind komplexe Instrumente und beinhalten wegen der Hebelwirkung ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren. 69% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten ĂŒberlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Anlageerfolge sowie Gewinne aus der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft. Inhalte, Newsletter und Mitteilungen von XTB stellen keine Anlageberatung dar. Die Mitteilungen sind als Werbemitteilung zu verstehen.