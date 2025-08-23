Gold Prognose & Gold Analyse 🟡 Wochenausblick KW 35/2025

KEY TAKEAWAYS

Im Tageschart ist gut erkennbar, dass Gold seit Wochen nicht wirklich weiterkommt. Trotz rund 1% plus in der zurückliegenden Börsenwoche ist es eher eine Stabilisierung als ein deutlicher Aufwärtstrend. Es geht in einer sehr engen Range seitwärts. Größere Ausbrüche als auch Abverkäufe haben sich nicht eingestellt. Die Tageskerzen im Goldchart der letzten 10 Handelstage sind extrem klein. Daraus lässt sich ableiten: kann sich Gold per Tagesschluss über die SMA20 schieben und vor allem etablieren, so könnte es aufwärts gehen. Dazu müsste die begonnene Aufwärtsbewegung vom Wochenschluss zu Wochenbeginn fortgesetzt werden.

► Gold WKN: 965515 | ISIN: XC0009655157 | Ticker: GOLD

Aktuelle Gold Analyse am 23.08.2025: Chartanalyse, Wochenausblick, Trading Setups und mehr – für aktive Daytrader

Aktuelle Nachrichten zum Gold Trading 🔴 Gold Handelsideen 🔴 Gold Prognose & Ausblick

🔙 Rückblick auf die vergangene GOLD Handelswoche

Die Gold Analyse der KW 34 zeigt: Gold eröffnete am Montag bei 3.349,4 US-Dollar und lag damit über dem Niveau der Vorwoche. Nach anfänglicher Schwäche erholte sich der Kurs zeitweise, konnte aber nicht dauerhaft Stärke aufbauen. Am Freitag setzte schließlich eine dynamische Aufwärtsbewegung ein, die Gold bis 3.373,1 US-Dollar trug. Damit konnte das Edelmetall einen Wochengewinn verbuchen – der 22. in diesem Jahr: rund 1% plus auf Wochensicht.

Unser Setup und die Prognose der letzten Woche ging damit weitgehend auf!

Du analysierst nicht nur - du willst auch handeln. Eröffne jetzt ein Konto bei XTB und leg los! Konto eröffnen xStation App herunterladen xStation App herunterladen

Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 23.08.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in USD. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Die Range war etwas größer als in der Vorwoche, blieb jedoch unter dem Jahresdurchschnitt.



📊 Wichtige Chart-Marken in der Gold Analyse

Gold-Widerstände: 3.374,9 • 3.384,0 • 3.401,8 • 3.408,8 • 3.415,8 • 3.438,7 • 3.442,1 • 3.451,1

3.374,9 • 3.384,0 • 3.401,8 • 3.408,8 • 3.415,8 • 3.438,7 • 3.442,1 • 3.451,1 Gold-Unterstützungen: 3.358,3 • 3.348,3 • 3.346,4 • 3.345,4 • 3.342,2 • 3.341,9 • 3.332,3 • 3.319,7 • 3.314,2



📈 Gold Chartcheck – Daily & 4h Chart

Daily Chart (Tageschart):

Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 23.08.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in USD. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Gold bewegt sich seit Wochen in einer engen Seitwärtsrange rund um die SMA20 (3.345,5 US-Dollar) und SMA50 (3.346,4 US-Dollar). Ein nachhaltiger Ausbruch über die 3.440 US-Dollar-Marke könnte den Weg Richtung Allzeithoch freimachen. Fällt Gold jedoch per Tagesschluss unter die SMA50, wäre eine Ausweitung der Schwäche bis zum 23,6 % Retracement wahrscheinlich.

Prognose Daily Chart: neutral / bullisch

4h Chart:

Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 23.08.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in USD. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Nach einem Test der SMA200 (3.348,3 US-Dollar) konnte sich Gold am Freitag erholen und über SMA20, SMA50 und SMA200 laufen. Damit hat sich das kurzfristige Chartbild aufgehellt. Entscheidend ist, ob Gold die Aufwärtsbewegung zu Wochenbeginn fortsetzen kann.

Prognose 4h Chart: bullisch



Empfohlene Ausbildungsartikel zum Thema

Einführung ins Gold Trading

Gold Trading: So gelingt Ihr Einstieg in den Goldhandel. Ideal, um zu verstehen, was Gold Trading grundsätzlich bedeutet.

Technische Chartanalyse – Grundlagen

Was ist eine technische Analyse und wie wird sie angewandt? Gibt eine solide Basis zum Verständnis technischer Analyse.

Fibonacci Retracements

Fibonacci Retracements - Anwendung & Nutzen für Trader. Der Artikel führt direkt zu vertiefender Erklärung der Retracement-Methodik.

Charttypen erläutern (z. B. Candlestick, Linienchart)

Erklärt die Grundlagen der verwendeten Charttypen.



📌 FAZIT: Gold Prognose für die neue Handelswoche KW 35

Bullisches Szenario (65 % Wahrscheinlichkeit):

Gold etabliert sich über der SMA20 → Anstieg Richtung 3.401 / 3.438 / Allzeithoch.

Bärisches Szenario (35 % Wahrscheinlichkeit):

Rückfall unter SMA50 → Test tieferer Unterstützungen bei 3.350/40 US-Dollar.

➡️ Gesamteinschätzung für die kommende Handelswoche: seitwärts / aufwärts



Erwartete Gold Tendenz für KW 35 / 2025

🟢 Long Setup, Bull-Szenario:

Stabilisierung oberhalb von 3.373,1 US-Dollar mit Kurszielen bis 3.415,1 US-Dollar und darüber hinaus bis 3.475,1 US-Dollar.

🔴 Short Setup, Bear-Szenario:

Scheitert Gold an 3.373,1 US-Dollar, drohen Rücksetzer bis 3.333,0 US-Dollar und tiefer in Richtung 3.292,9 US-Dollar.

XTB: SO SEHEN SIEGER AUS!

AUSGEZEICHNET vom Handelsblatt, Börse Online, Brokervergleich und Brokerwahl.de!

vom Handelsblatt, Börse Online, Brokervergleich und Brokerwahl.de! Aktienhandel + CFD Trading + Zinsen + Broker App: AUSGEZEICHNET

Qualität, Service, Gebühren & Konditionen - alles AUSGEZEICHNET bei XTB!

bei XTB! Hier mehr erfahren.

Gold handeln bei XTB - Ihre Möglichkeiten im Überblick

– Hinweis in eigener Sache –

Der Goldhandel ist sowohl für langfristige Investoren als auch für aktive Trader interessant. Bei XTB profitierst Du von erstklassigen Konditionen und moderner Technologie – egal ob Du Xetra-Gold oder per Gold CFD handelst.

Gold langfristig investieren oder aktiv traden

Du kannst in physisches Gold investieren – z. B. mit dem ETC Xetra-Gold – und so langfristig von einem steigenden Goldpreis profitieren. Alternativ handelst Du Gold-CFDs bei XTB und setzt auf kurzfristige Kursbewegungen – in beide Richtungen: steigende und fallende Kurse.

Deine Vorteile beim Gold CFD Handel mit XTB

0 € Orderkommission für CFD-Trades auf Gold

Long- und Short-Handel : Setze auf steigende oder fallende Goldpreise

Hebelwirkung bis zu 1:20 : Auch kleine Einsätze können große Wirkungen entfalten

Moderne Handelsplattform & App: Optimiert für Desktop & Mobilgeräte

Xetra-Gold kaufen bei XTB – das bietet Dir unser Angebot

0 € Orderkommission auf Aktien, ETFs und ETCs bis zu einem monatlichen Handelsvolumen von 100.000 €

Kein Verwahrentgelt bei durchschnittlichen Depotwerten unter 250.000 €

Sichere Investition in physisches Gold – mit sofortiger Handelbarkeit

➡️ Tipp: Alle Details findest Du im aktuellen Kosten- und Provisionsverzeichnis, Seite 11 (Stichwort „Depotkosten“).

Für Einsteiger: Der Xetra-Gold-Leitfaden

Erfahre alles Wichtige über Xetra-Gold, von der Funktionsweise bis zur steuerlichen Behandlung.

👉 Zum Artikel: Alles über Xetra-Gold für Einsteiger

Goldhandel mit XTB: Investieren oder Traden – Du entscheidest

Ob langfristige Geldanlage oder aktives Daytrading – mit XTB erhälst Du erstklassige Technologie, faire Konditionen und volle Flexibilität. Günstig wie ein Neobroker, aber mit erstklassigem Kundenservice!

Wichtiger Hinweis: Chancen & Risiken beim Goldhandel

Finanzanlagen bieten sowohl Chancen als auch Risiken: