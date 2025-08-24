DAX Prognose & Analyse für KW 35/2025 📊

Die wichtigsten Punkte

Die deutsche Wirtschaft schwächelt, doch der DAX zeigt sich weiterhin relativ robust. Nach einem Wochenstart bei 24.436 Punkten bewegte sich der Index in einer engen Handelsspanne und schloss bei 24.360 Punkten. Während die Rahmenbedingungen durch rückläufige Industrieproduktion und trübe Exportaussichten belastet sind, hoffen Anleger auf Impulse durch mögliche Zinssenkungen der US-Notenbank.

Charttechnisch bleibt das Bild bullisch: Solange der DAX über der SMA20 (24.150 Punkte) notiert, bestehen Chancen auf einen Anstieg in Richtung Allzeithoch. Ein Tagesschluss über 24.480 Punkten könnte Kursziele bei 24.835 und 25.025 Punkten aktivieren. Fällt der Index jedoch unter die SMA50 (24.023 Punkte), steigt die Gefahr tieferer Rücksetzer bis unter 24.000 Punkte.

👉 Unsere DAX Prognose für KW 35/2025: 60 % Wahrscheinlichkeit für eine seitwärts/aufwärts gerichtete Bewegung, 40 % für eine Korrektur. Anleger sollten die Unterstützungsmarken im Blick behalten und kurzfristige Ausbrüche aktiv begleiten.

► DAX WKN (Kassa): 846900 | ISIN (Kassa): DE0008469008 Ticker: DAX | DAX CFD: DE40cash

Aktuelle DAX Analyse (Kassa-basiert) am 24.08.2025: Chartanalyse, Wochenausblick , Trading Setups und mehr – für aktive Daytrader

Aktuelle Nachrichten zum DAX Trading 🔴 DAX Handelsideen 🔴 DAX Prognose & Ausblick

Rahmenbedingungen der DAX Analyse

Das Statistische Bundesamt hat die deutsche Wirtschaftsleistung (BIP, Bruttoinlandsprudukt) im 2. Quartal nach unten korrigiert. Mit einem Minus von 0,3 % fiel die Rezession stärker aus als zunächst geschätzt. Ursprünglich war noch ein leichtes Wachstum von 0,1 % prognostiziert worden. Besonders die Industrieproduktion entwickelte sich deutlich schwächer als erwartet.

Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 24.08.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Während private und staatliche Konsumausgaben zulegten, gingen Investitionen in Maschinen, Fahrzeuge und Bauten zurück. Zusätzlich belastete die restriktive US-Handelspolitik den Export. Damit war die Wachstumsbelebung zum Jahresanfang nur ein kurzes Strohfeuer. Auch für das laufende Quartal wird keine spürbare Erholung erwartet.

Ein wichtiger Impuls kam aus den USA: Beim Notenbankertreffen in Jackson Hole deutete Fed-Chef Powell geldpolitische Lockerungen an, ohne jedoch eine konkrete Zinssenkung festzulegen. Analysten sehen die Wahrscheinlichkeit einer Zinssenkung im September mittlerweile bei 90 %.



🔙 DAX Rückblick (18.08. – 22.08.2025)

Der DAX eröffnete die Woche bei 24.436 Punkten und bewegte sich zunächst schwächer. Nach einem Rücksetzer bis auf 24.250 Punkte stabilisierte sich der Index und erholte sich zwischenzeitlich, ohne jedoch klare Trends auszubilden.

Zum Wochenschluss kam Kaufdruck auf, der den DAX bis an die 24.456 Punkte trieb. Schlussendlich beendete der Index die Woche bei 24.360 Punkten – mit einer engen Range, die die zweitkleinste des Handelsjahres darstellt. Die Wochenperformance beträgt kaum wahrnehmbare 0,02% Xetra-basiert, was Stillstand bedeutet. Im letzten Setup haben wir stärkere Bullen erwartet, was noch nicht eingetroffen ist. Für das große Bild, dem DAX-Ausblick für die nächsten Wochen, erwarten wir weiterhin die bullische Tendenz!



📐💹⏳Für aktive Daytrader, Widerstände & Unterstützungen DAX

Die kommenden Handelstage stehen im Zeichen wichtiger technischer Marken.

Wichtige Widerstände

24.388

24.405 / 24.433 / 24.462 / 24.495

24.606

24.711 / 24.735

24.835

24.910 / 24.949

Zentrale Unterstützungen

24.315 / 24.311 / 24.308

24.175 / 24.150 / 24.036

24.023 / 23.960 / 23.883

23.776 / 23.735 / 23.711



📈 DAX Charttechnik im Fokus

Daily-Chart Analyse

Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 24.08.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Im Tageschart zeigt sich ein insgesamt bullisches Bild. Der DAX notiert weiterhin über der SMA20 (24.150 Punkte). Solange dieses Niveau hält, bleiben die Chancen für eine Bewegung in Richtung Allzeithoch bestehen.

Ein Tagesschluss über 24.480 Punkten würde die Wahrscheinlichkeit für einen Anstieg bis 24.835 oder 25.025 Punkte deutlich erhöhen.

Rücksetzer könnten sich an der SMA20 stabilisieren. Fällt diese Unterstützung, bietet die SMA50 (24.023 Punkte) Halt.

4h-Chart Analyse

Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 24.08.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Im 4-Stunden-Chart konnte sich der DAX von der SMA20 nach oben lösen. Erst ein Schlusskurs über 24.480 Punkten würde die Tür in Richtung Allzeithoch öffnen.

Hält die SMA20 / SMA50, bleibt die kurzfristige DAX Prognose bullisch.

Ein Bruch der SMA200 (24.205 Punkte) wäre hingegen ein erstes Warnsignal.



📌 DAX Prognose für die Handelswoche KW 35/2025

🟢 Long Setup, Bull-Szenario: (60 % Wahrscheinlichkeit):

Ein Anstieg über die 24.360 Punkte könnte weitere Kursziele zwischen 24.384 und 24.812 Punkten freischalten.

🔴 Short Setup, Bear-Szenario: (40 % Wahrscheinlichkeit):

Fällt der DAX unter 24.360 Punkte, drohen Abgaben in Richtung 23.838 Punkte.

Gesamttrend-Erwartung DAX, ➡️ Tendenz:Übergeordnet erwarten wir eine seitwärts bis aufwärts gerichtete DAX Tendenz.



👉 Fazit der DAX Analyse & DAX Prognose:

Die Charttechnik zeigt weiterhin eine bullische Grundstimmung, solange die SMA20 und SMA50 verteidigt werden. Ein nachhaltiger Ausbruch über die 24.480 Punkte könnte den Weg in Richtung Allzeithoch ebnen. Anleger sollten die Unterstützungszonen eng im Blick behalten.

