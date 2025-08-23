Börsen-Ausblick:

Märkte, die man nächste Woche im Auge behalten sollte Das Jackson Hole Economic Symposium ist vorbei, und Fed-Chef Jerome Powell deutete an, dass die US-Zinsen bald gesenkt werden könnten. Grund dafür sind ein schwächerer Konsum und ein weiterhin fragiler Arbeitsmarkt. Gleichzeitig erwartet Powell trotz temporärer Belastungen durch Handelszölle einen weiteren Rückgang der US-Inflation. Ein wichtiger Faktor: Kanada hebt Zölle auf US-Waren auf – ein Schritt, der die Inflationsrisiken in den USA reduziert und der Federal Reserve mehr Spielraum für Zinssenkungen gibt. Du analysierst nicht nur - du willst auch handeln. Eröffne jetzt ein Konto bei XTB und leg los! Konto eröffnen xStation App herunterladen xStation App herunterladen Börse aktuell: Wichtige Termine kommende Woche In der neuen Handelswoche richten sich die Blicke auf entscheidende makroökonomische Daten, die für die künftigen Fed-Entscheidungen entscheidend sind. Dazu zählen die Nvidia-Gewinne, das US-BIP und die PCE-Inflationsdaten. Zudem bleiben geopolitische Entwicklungen wie die Friedensgespräche zwischen der Ukraine und Russland ein zentraler Risikofaktor für die Märkte. Im Fokus stehen besonders NASDAQ, USDJPY und OIL.

NASDAQ / US100 – Nvidia im Rampenlicht Nvidia ist mit über 4 Billionen USD Marktkapitalisierung das wertvollste Unternehmen weltweit und macht mehr als 14 % des Nasdaq 100 aus. Entsprechend stark werden die Unternehmenszahlen den gesamten Index beeinflussen. Die Erwartungen sind hoch: Umsatz soll auf über 46 Mrd. USD steigen, optimistisch sogar 48–50 Mrd. USD.

Gewinn pro Aktie wird mit +50 % Wachstum auf 1,00 USD geschätzt. Ein positiver Überraschungseffekt könnte den Nasdaq 100 auf neue Allzeithochs treiben. Unsicher bleibt jedoch der Export von H20-Chips nach China, der die Prognosen beeinflussen könnte.

Forexpaar USDJPY – Wichtige Daten im Fokus Nach Jackson Hole liegt der Fokus auf den US-Wirtschaftsdaten: 28. August : Zweite Schätzung des US-BIP für Q2 (erwartet: +3,1 %).

29. August: PCE-Inflationsdaten (erwartet: 2,6 % Gesamt, 2,9 % Kerninflation). Positive Überraschungen könnten den US-Dollar stärken. Nach schwachem Jahresauftakt kämpft der USDJPY weiterhin um Stabilität.

Ölpreis – Handelszölle und geopolitische Risiken Der Ölmarkt bleibt stark von der geopolitischen Lage beeinflusst: Die Gespräche zwischen Russland und der Ukraine stagnieren.

Indien sieht sich neuen Handelsbelastungen gegenüber. Ab Mittwoch treten Zölle von 50 % auf indische Produkte in Kraft, teilweise begründet durch russische Öllieferungen. Sollte Indien seine russischen Ölimporte reduzieren, könnte das die Rallye am Ölmarkt weiter antreiben.

Fazit: Börsen-Ausblick auf die Woche Der Börsenausblick zeigt: Die kommende Handelswoche ist geprägt von starken Impulsen aus den USA, Unternehmenszahlen und geopolitischen Spannungen. Börse aktuell bleibt volatil mit Fokus auf Nasdaq / US100, USDJPY und Öl .

