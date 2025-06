L'Oréal (OR.FR) wurde vor über 100 Jahren gegründet und ist das führende Unternehmen im Schönheitssektor. In den letzten Jahren konnte es das starke Wachstum der Branche nachhaltig übertreffen. Dies hat dazu geführt, dass die L'Oréal-Aktie von Anlegern mit sehr anspruchsvollen Multiplikatoren bewertet wird. Ist die L'Oréal-Aktie teuer?

Der Schönheitssektor als sicherer Hafen

Der Schönheitssektor ist seit 2000 äußerst stabil. Seitdem liegt das annualisierte Wachstum bei etwa 4 % pro Jahr, wobei nur im Jahr 2020 Umsatzrückgänge zu verzeichnen waren. Aber das ist noch nicht alles, denn das Potenzial ist aufgrund des erwarteten Anstiegs der potenziellen Kunden in verschiedenen Teilen der Welt hoch. Obwohl die Schwellenländer derzeit nur einen geringen Anteil am Gesamtumsatz der Branche haben (weniger als 20 %), werden sie in Zukunft einen bedeutenden Markt darstellen. In Südasien, dem Nahen Osten und Nordafrika werden bis 2030 rund 470 Millionen potenzielle Kunden erwartet, davon 250 Millionen aus Indien.

Im Bereich Schönheit ist Hautpflege mit einem Anteil von fast 40 % am Umsatz die wichtigste Kategorie. Tatsächlich ist sie auch eine der stabilsten. Das Wachstum kommt derzeit jedoch aus der Kategorie Düfte, deren Umsatz seit 2021 um 13 % pro Jahr gestiegen ist. Nach Segmenten betrachtet bleibt der Massenmarkt mit einem Anteil von 50 % am Gesamtumsatz weiterhin führend und festigt seine Position im aktuellen Umfeld aufgrund des rückläufigen Verbrauchervertrauens. Dieses Segment profitiert von der Abkehr der Kunden von aspirativem Luxus angesichts der zunehmenden Unsicherheit, die dazu führt, dass sie ihre Ausgaben reduzieren wollen, ohne dabei auf Hautpflege zu verzichten, indem sie günstigere Produkte kaufen.

L'Oréal-Führungsposition in der Branche

L'Oréal ist mit einem Marktanteil von 14,5 % Branchenführer. Dieser Markt wird hauptsächlich von 10 Unternehmen dominiert, die 60 % des Branchenumsatzes erzielen und ihre Marktmacht ausbauen. Dies ist auf ihre größere Fähigkeit zurückzuführen, Produkte zu vermarkten, bekannte Marken aufzubauen und Akquisitionen zu tätigen.

Im Jahr 2025 ist die Dynamik ähnlich: L'Oréal steigert seinen Umsatz im ersten Quartal des Jahres um 4,4 % gegenüber dem Vorjahr (3,5 % auf vergleichbarer Basis), während die untersuchte Wettbewerbergruppe nur 0,4 % zu verzeichnen hat. Dadurch kann das Unternehmen dank seiner breiten Produktpalette im Massenkonsumsegment weiter Marktanteile gewinnen und Stürme besser überstehen als seine Konkurrenten. Derzeit gewinnt das Unternehmen erhebliche Marktanteile von Estée Lauder, das mit einem Markenmanagementproblem und Preiserhöhungen zu kämpfen hat, die dem Unternehmen schaden.

Das Geschäft von L'Oréal

L'Oréal verfügt über insgesamt 38 Marken, die in vier Geschäftsbereiche unterteilt sind:

Konsumgüter: Dies ist der allgemeinste Geschäftsbereich, der mit einer breiten Produktpalette unter verschiedenen Marken Verbraucher mit mittlerem und niedrigem Einkommen anspricht. Die wichtigsten Marken sind L'Oréal Paris mit einem Umsatz von über 7,5 Milliarden Euro, Garnier und Maybelline.

Luxus: Dieser Bereich konzentriert sich auf Kunden mit mittlerem bis hohem Einkommen und tritt in den Bereich des aspirativen Luxus ein. Ein Beispiel sind die Parfums bekannter Marken, die über Lizenzen vertrieben werden. Lancome, Yves Saint Laurent und Prada sind einige der bekanntesten Marken.

Dermatologische Schönheit: Hier liegt der Schwerpunkt eher auf der medizinischen Hautpflege mit spezialisierten Gesundheitsprodukten, die in Apotheken verkauft werden. La Roche-Posay ist die Marke, die hier am meisten hervorsticht. Drei ihrer vier Marken sind weltweit die von Dermatologen am häufigsten verschriebenen.

Professionelle Produkte: Diese werden Fachleuten angeboten. Die repräsentativste Marke ist Kérastase.

L'Oréal vertreibt seine Produkte über Schönheitssalons, eigene Geschäfte in einigen Ländern, den Tourismus, Apotheken und Kosmetikgeschäfte wie Primor und Druni. Hervorzuheben ist jedoch das solide Wachstum des Online-Geschäfts, das sich seit 2015 versechsfacht hat und bis 2024 von 5 % auf 28 % des Umsatzes gestiegen ist.

Derzeit ist der Bereich der dermatologischen Schönheitspflege der Wachstumsmotor des Unternehmens, obwohl der Luxussegment im ersten Quartal 2025 ebenfalls Boden gutmachen konnte. Der Bereich der dermatologischen Schönheitspflege verzeichnet ein rasantes Margenwachstum und dürfte aufgrund seiner Spezialisierung und Innovationskraft insgesamt die höchsten Margen erzielen.

In diesem Sinne ist es auch das Unternehmen mit dem höchsten ROCE, wobei es nach wie vor nur einen geringen Teil der Investitionen ausmacht.

L'Oréal erhöht seine Investitionen in diesem Segment, aber angesichts der Größe von Segmenten wie Konsumgüter und Luxus ist es normal, dass es weiterhin unterinvestiert bleibt. Auf jeden Fall halten wir die Kapitalallokation des Managements für solide.

Wie wirken sich Zölle auf L'Oréal aus?

Die Auswirkungen der Zölle auf L'Oréal werden aufgrund der insgesamt schwächeren Nachfrage indirekt spürbar sein. Obwohl das Unternehmen gegenüber schwierigen Marktbedingungen widerstandsfähig ist, gehen wir davon aus, dass einige Segmente, wie beispielsweise Luxus und Professional, stärker von den Zöllen betroffen sein werden.

L'Oréal produziert größtenteils dort, wo es verkauft. Einige Fabriken konzentrieren sich auf bestimmte Technologien, um Skaleneffekte zu erzielen, und zusätzlich zu seinen 36 Fabriken nutzt das Unternehmen auch externe Produktionsstätten, um Nachfragespitzen zu bewältigen. In den Vereinigten Staaten werden speziell Produkte in den Kategorien Hautpflege und Make-up hergestellt, die am wenigsten von direkten Zöllen betroffen sind. Allerdings müssen noch die Rohstoffkosten hinzugerechnet werden, sodass wir in dieser Region mit einer leichten Verschlechterung der Margen rechnen.

Die Schlüssel zur Investitionsstrategie von L'Oréal

L'Oréal verfügt weiterhin über Wachstumschancen, da die Zahl der potenziellen Kunden steigt und der Marktanteil trotz der Führungsposition des Unternehmens zurückgegangen ist. Zu den Wachstumsbereichen zählen:

Generation Z: Bis 2030 werden 370 Millionen Mitglieder dieser Generation über 25 Jahre alt sein, ein Alter, in dem die Ausgaben für Schönheitsprodukte steigen. Der durchschnittliche Babyboomer gibt jährlich mehr als 400 USD aus, 2,5-mal mehr als die Generation Z.

Über 60-Jährige: Dank der enormen Kaufkraft dieser Generation und der bereits etablierten Markenbekanntheit wird diese Gruppe bis zum Ende dieses Jahrzehnts mehr als eine Milliarde Menschen umfassen.

Männer: Nur 10 % der weltweiten Beauty-Produkte sind auf Männer ausgerichtet, obwohl sie 25 % des Konsums ausmachen. Hier besteht eine klare Chance, das führende Unternehmen zu werden.

Um mehr über alle Wachstumsbereiche zu erfahren, laden Sie sich die vollständige Studie hier herunter. Auf jeden Fall kann man sagen, dass L'Oréal derzeit 1,3 Milliarden Kunden von potenziell 4,2 Milliarden hat. Das Ziel des Unternehmens ist es, in den nächsten 10 Jahren 2 Milliarden Kunden zu erreichen. Dies entspricht einem jährlichen Wachstum von 4,5 %.

Um all diese Kunden zu gewinnen, verfügt L'Oréal über drei wichtige Hebel:

Akquisitionen: L'Oréal kann auf eine beeindruckende Bilanz bei Akquisitionen und Integrationen zurückblicken. Tatsächlich sind von den 38 Marken des Unternehmens nur L'Oréal und Kerastase Eigenkreationen, alle anderen wurden akquiriert.

Soziale Medien: L'Oréal hat das Potenzial der sozialen Medien erkannt, insbesondere für die Gewinnung jüngerer Verbraucher. Dies schafft eine Markentreue, die es dem Unternehmen ermöglicht, diese Kunden zu binden, wenn sie über eine größere Kaufkraft verfügen. In den Vereinigten Staaten zeigen Umfragen, dass 46 % der Kunden aufgrund des Einflusses sozialer Medien mehr für Schönheitsprodukte ausgeben, während dieser Anteil bei der Generation Z und den Millennials sogar auf 64 % bzw. 67 % steigt.

Innovation: Das Unternehmen verfügt bereits über KI-Anwendungen, mit denen es anhand des Hauttyps und der Ziele der Kunden analysieren kann, welche Produkte empfohlen werden sollten, wodurch das Einkaufserlebnis verbessert und die Einführung neuer Produkte erleichtert wird.

Auch hier wird alles in der vollständigen Arbeit näher erläutert. Kurz gesagt, der Wettbewerbsvorteil von L'Oréal liegt in seiner Marke, die auf seiner Fähigkeit basiert, Bedürfnisse zu erkennen, zu vermarkten und in großem Maßstab zu produzieren, da das Unternehmen ausschließlich im Bereich Schönheit tätig ist und mit viel kleineren Unternehmen oder Unternehmen konkurriert, die sich auf andere Geschäftsbereiche konzentrieren.

Bewertung der L'Oréal-Aktien

Das Unternehmen konnte seit 2019 einen Umsatzwachstum von 7,8 % pro Jahr erzielen, während der Gewinn pro Aktie dank der operativen Hebelwirkung um 12,4 % gestiegen ist. All dies trotz der Tatsache, dass die Marketing- und Werbeausgaben schneller gewachsen sind als der Umsatz und nun 32,2 % des Umsatzes ausmachen. Dabei ist zu beachten, dass dieses Unternehmen am meisten in der Branche investiert und zu den größten Investoren weltweit gehört.

Für diese Bewertung haben wir drei Szenarien entwickelt. Ziel ist es, die Möglichkeiten zu identifizieren, die sich dem Unternehmen bieten könnten.

Wenn wir uns auf das Basisszenario konzentrieren, haben die L'Oréal-Aktien gemäß den diskontierten Cashflows kein Aufwärtspotenzial mehr, während sie auf Basis der Bewertungskennzahlen noch über Aufwärtspotenzial verfügen. Tatsächlich entspricht unser Basisszenario auf Basis der diskontierten Cashflows praktisch den Erwartungen des Marktes. Wenn wir beide Methoden gewichten, liegt das Aufwärtspotenzial für die L'Oréal-Aktien bei etwa 10 %, was uns sowohl über drei als auch über fünf Jahre sehr schlechte annualisierte Renditen bescheren würde.

Das optimistische Szenario basiert nicht auf unrealistischen Annahmen, sodass es für das Unternehmen realistisch ist. Dieses Szenario ergibt ein Aufwärtspotenzial von 60 % nach der Multiplikator-Methode.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Aktien von L'Oréal aufgrund all der oben genannten Stärken für Anleger sehr attraktiv sind. Allerdings ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis, zu dem sie gehandelt werden, zu hoch und birgt zusätzliche Risiken.

Javier Cabrera, Analyst bei XTB

