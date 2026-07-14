Allianz Aktie im Fokus: Quartalszahlen, Prognose & Chartanalyse 2026

- Die Allianz steigerte den operativen Gewinn im ersten Quartal 2026 um 7% auf 4,5 Mrd. EUR und übertraf damit die Markterwartungen
- Die Bewertung bleibt mit einem prognostizierten KGV von 13,9 und einer Dividendenrendite von 4,4% attraktiv
- Das Chartbild ist sowohl im Tages- als auch im 4-Stunden-Chart bullisch, solange die Aktie oberhalb der SMA20 notiert
- Die Allianz steigerte den operativen Gewinn im ersten Quartal 2026 um 7% auf 4,5 Mrd. EUR und übertraf damit die Markterwartungen
- Die Bewertung bleibt mit einem prognostizierten KGV von 13,9 und einer Dividendenrendite von 4,4% attraktiv
- Das Chartbild ist sowohl im Tages- als auch im 4-Stunden-Chart bullisch, solange die Aktie oberhalb der SMA20 notiert
Die Allianz Aktie präsentiert sich weiterhin in einer starken Verfassung. Trotz eines leicht rückläufigen Geschäftsvolumens konnte der Versicherungsriese seinen Gewinn im ersten Quartal 2026 deutlich steigern und die Erwartungen der Analysten übertreffen. Zusätzlich sorgen die geplante Expansion in Asien sowie Investitionen in Künstliche Intelligenz für Fantasie. Charttechnisch bleibt die Allianz Aktie ebenfalls konstruktiv und zählt aktuell zu den interessantesten Werten im europäischen Versicherungssektor.
► Allianz WKN: 840840 | ISIN: DE: DE0008408405 | Ticker: ALV
📰 Aktien News: 3 Key Takeaways
- Die Allianz steigerte den operativen Gewinn im ersten Quartal 2026 um 7% auf 4,5 Mrd. EUR und übertraf damit die Markterwartungen.
- Die Bewertung bleibt mit einem prognostizierten KGV von 13,9 und einer Dividendenrendite von 4,4% attraktiv.
- Das Chartbild ist sowohl im Tages- als auch im 4-Stunden-Chart bullisch, solange die Aktie oberhalb der SMA20 notiert.
Fundamentaldaten der Allianz Aktie
|Kennzahl
|Wert
|Aktueller Kurs
|419,80 EUR
|Marktkapitalisierung
|159,63 Mrd. EUR
|Umsatz 2025
|143,59 Mrd. EUR
|Eigenkapitalquote
|6,38%
|KGV 2026*
|13,90
|Dividendenrendite 2026*
|4,40%
|Performance (4 Wochen)
|+7,93%
|Bewertung
|Stark unterbewertet
|Branche
|Versicherungen
*Prognose
Allianz setzt auf KI und internationale Expansion
Die Allianz treibt ihre Digitalisierung konsequent voran. Im Zuge der KI-Offensive plant Allianz Partners einen Stellenabbau von 1.500 bis 1.800 Arbeitsplätzen weltweit, wobei in Deutschland lediglich 80 bis 100 Stellen betroffen wären. Nach Angaben des Unternehmens soll Künstliche Intelligenz jedoch nicht Mitarbeiter ersetzen, sondern Arbeitsprozesse effizienter gestalten, den Kundenservice verbessern und neue Angebote ermöglichen. Die Strategie zielt somit auf Produktivitätssteigerungen und eine höhere Servicequalität ab.
Zusätzliche Wachstumsfantasie liefert die geplante Übernahme des Versicherungsgeschäfts der HSBC in Singapur. Allianz gilt nach übereinstimmenden Medienberichten als Favorit im Bieterverfahren. Der Unternehmenswert der Transaktion wird auf rund 2 Mrd. US-Dollar geschätzt. Eine Einigung könnte zeitnah erfolgen und die Position der Allianz im asiatischen Versicherungsmarkt weiter stärken.
Quartalszahlen überzeugen trotz rückläufigem Geschäftsvolumen
Operativ verlief das erste Quartal deutlich besser als erwartet.
Der operative Gewinn stieg um 7% auf 4,5 Mrd. EUR und lag damit sowohl über dem Vorjahreswert als auch über den Analystenschätzungen. Für das Gesamtjahr bestätigt der Konzern seine Prognose eines operativen Ergebnisses zwischen 16,4 Mrd. EUR und 18,4 Mrd. EUR.
Das Geschäftsvolumen verringerte sich zwar um knapp 2% auf 53 Mrd. EUR. Verantwortlich dafür waren jedoch hauptsächlich Währungseffekte und Portfolioanpassungen. Bereinigt um diese Faktoren wäre das Geschäftsvolumen um 3,5% gewachsen.
Auch geopolitische Risiken, insbesondere der Konflikt im Nahen Osten, dürften nach Einschätzung des Unternehmens nur begrenzte Auswirkungen haben. Kriegsrisiken sind in der Regel von Versicherungsverträgen ausgeschlossen, sodass lediglich einzelne Bereiche wie Industrie- oder Kreditversicherungen betroffen sein könnten.
Chartanalyse Allianz Aktie: Tageschart bleibt bullisch
Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 09.07.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.
Die Allianz Aktie befindet sich weiterhin in einem intakten Aufwärtstrend. Nach den Gewinnmitnahmen zu Jahresbeginn bildete der Bereich um 340 EUR einen stabilen Doppelboden. Von dort startete eine dynamische Erholung, die den Kurs wieder auf neue Hochs führte. Besonders positiv fällt auf, dass die SMA200 bei aktuell 375,53 EUR mehrfach als tragfähige Unterstützung fungierte. Anfang Juni gelang schließlich der nachhaltige Ausbruch nach oben.
Der Kurs notiert derzeit oberhalb der SMA20 bei 411,93 EUR. Solange diese Unterstützung verteidigt wird, bleibt das kurzfristige Chartbild bullisch. Auf der Oberseite rücken die Kursziele bei 445,00 EUR und anschließend 475,00 EUR in den Fokus. Erst ein nachhaltiger Rückfall unter die SMA20 würde das technische Bild eintrüben. In diesem Fall könnte die SMA50 bei aktuell 393,06 EUR als nächste wichtige Unterstützung dienen.
Einschätzung Tageschart: Bullisch
Langfristige Prognose (12 bis 18 Monate)
Solange die Allianz Aktie oberhalb der SMA20 schließt, bestehen gute Chancen auf eine Fortsetzung des übergeordneten Aufwärtstrends. Ein nachhaltiger Bruch dieser Durchschnittslinie könnte dagegen eine Korrektur bis an die SMA50 auslösen.
Wahrscheinlichkeit laut Setup
- Bullisches Szenario: 60%
- Bearishes Szenario: 40%
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Chartanalyse Allianz Aktie: 4-Stunden-Chart
Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 09.07.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.
Auch auf kurzfristiger Zeitebene bleibt die Ausgangslage positiv. Die Allianz Aktie notiert oberhalb der SMA200 (391,10 EUR), der SMA50 (413,84 EUR) sowie weitgehend im Bereich der SMA20 (421,33 EUR). Zwar gelang bislang noch keine nachhaltige Absetzung nach oben, dennoch bleibt der kurzfristige Aufwärtstrend intakt. Kann sich der Kurs dauerhaft oberhalb der SMA20 etablieren, würde sich das technische Bild weiter verbessern. Die nächsten Kursziele entsprechen den Marken aus dem Tageschart.
Fällt die Aktie dagegen unter die SMA20 zurück, dürfte zunächst die SMA50 als Unterstützung fungieren. Erst ein nachhaltiger Bruch der SMA50 würde das Chartbild deutlicher eintrüben und Raum für Rücksetzer bis zur SMA200 eröffnen.
Einschätzung 4-Stunden-Chart: Bullisch
Kurzfristige Prognose (nächste drei Monate)
Die Allianz Aktie besitzt weiterhin gute Chancen auf eine Fortsetzung der Seitwärts-Aufwärtsbewegung. Entscheidend bleibt die Verteidigung der SMA50 sowie eine Rückkehr über die SMA20.
Wahrscheinlichkeit laut Setup
- Bullisches Szenario: 55%
- Bearishes Szenario: 45%
Wichtige Kursmarken der Allianz Aktie
Widerstände
- 423,17 EUR
- 425,40 EUR
- 445,00 EUR
- 475,00 EUR
- 495,00 EUR
Unterstützungen
- 421,57 EUR
- 421,33 EUR
- 413,84 EUR
- 411,93 EUR
- 408,88 EUR
- 393,06 EUR
- 391,10 EUR
- 387,50 EUR (Gap)
- 375,57 EUR
Experten Fazit: Allianz Aktie bleibt ein attraktiver Qualitätswert
Die Allianz Aktie verbindet solide Fundamentaldaten mit einer attraktiven Dividendenrendite und einer vergleichsweise günstigen Bewertung. Gleichzeitig sorgen die Expansion in Asien, die KI-Strategie sowie starke Quartalszahlen für weiteres Potenzial. Aus charttechnischer Sicht dominiert weiterhin das bullische Szenario, solange die wichtigen gleitenden Durchschnitte verteidigt werden.
Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 14.07.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.
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