DAX-Verlierer: Zalando-Aktie bricht um 13,04% ein

Zum Xetra-Schluss am Dienstag, dem 4. August 2026, notierten 22 DAX-Aktien im Plus, während 18 Werte mit Kursverlusten aus dem Handel gingen. Der größte DAX-Verlierer war die Zalando-Aktie mit einem Abschlag von 13,04%. Dahinter folgten Fresenius Medical Care mit einem Minus von 6,20% und adidas mit einem Kursverlust von 3,29%.

► Zalando ISIN: DE000ZAL1111 | WKN: ZAL111 | Ticker: ZAL

📊 DAX Verlierer: 3 Key Takeaways

Die Zalando-Aktie war mit einem Minus von 13,04% der größte DAX-Verlierer am 4. August 2026.

Nach dem Rückfall unter die SMA20 und die SMA50 hat sich das kurzfristige Chartbild deutlich verschlechtert.

Unterhalb von 24,58 EUR drohen weitere Verluste, während eine Rückkehr über 26,07 EUR für erste Entspannung sorgen würde.

Zalando-Aktie mit dem größten Tagesverlust im DAX

Die Zalando-Aktie (ZAL) verlor zum Xetra-Schluss 13,04% und belegte damit den letzten Platz im DAX. Der massive Kursrückgang hat das technische Bild deutlich belastet. Sowohl im Tageschart als auch im 4-Stunden-Chart wurden wichtige gleitende Durchschnittslinien unterschritten.

Zalando-Aktie im Tageschart

Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 05.08.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Die Zalando-Aktie markierte Mitte Januar bei 26,79 EUR zunächst ein Jahreshoch. Dieses Kursniveau nutzten Anleger für Gewinnmitnahmen, woraufhin die Aktie deutlich nachgab. Das Tief im März lockte zwar neue Käufer an, die anschließende Erholungsbewegung entwickelte jedoch nur begrenzte Dynamik. Bereits an der Marke von 24 EUR setzten erneut Gewinnmitnahmen ein. Nach einem weiteren Rücksetzer startete die Zalando-Aktie einen neuen Aufwärtsversuch, erreichte die Marke von 24 EUR zunächst aber nicht mehr. Mitte Mai wurde schließlich das bisherige Jahrestief ausgebildet. Anschließend setzte eine deutliche Erholung ein, die den Kurs während der vergangenen Handelswochen kontinuierlich nach oben führte.

Im Zuge dieser Aufwärtsbewegung überwand die Zalando-Aktie die SMA200 bei aktuell 23,51 EUR und etablierte sich darüber. Nachfolgende Rücksetzer fanden wiederholt an der SMA20 bei aktuell 27,95 EUR Unterstützung. Am Dienstag wurde diese Durchschnittslinie jedoch mit einer großen Abwärtskurslücke unterschritten. Die Aktie fiel außerdem unter die SMA50 bei aktuell 26,07 EUR. Im weiteren Tagesverlauf konnte sie zwar einen Teil ihrer Verluste kompensieren, der Schlusskurs blieb jedoch unterhalb dieser technisch wichtigen Linie.

Tageschart: Technische Einschätzung

Das Chartbild der Zalando-Aktie hat sich durch den starken Kursverlust deutlich eingetrübt. Wird der Schlusskurs vom Dienstag durch eine weitere schwache Handelssitzung bestätigt, könnte sich eine zusätzliche rote Tageskerze bilden. Bei anhaltendem Verkaufsdruck besteht das Risiko eines Rückgangs bis zur SMA200 bei 23,51 EUR. Diese Linie hat sich beim vorherigen Rücksetzer als tragfähige Unterstützung erwiesen. Sollte die Zalando-Aktie diesen Bereich erneut erreichen, müssen die dort entstehenden Kursmuster genau beobachtet werden. Eine technische Entspannung würde sich erst ergeben, wenn die Aktie mit einer grünen Tageskerze anzieht und sich per bestätigtem Tagesschluss wieder oberhalb der SMA50 bei 26,07 EUR etabliert.

Übergeordnete Einschätzung im Tageschart: neutral

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Zalando-Aktie im 4-Stunden-Chart

Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 05.08.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Im Mai gelang es der Zalando-Aktie, die SMA200 bei aktuell 24,58 EUR zu überwinden. Von dort aus entwickelte sich eine kontinuierliche Aufwärtsbewegung. Schwächephasen wurden in den vergangenen Handelswochen regelmäßig an der SMA20 bei aktuell 28,63 EUR oder an der SMA50 bei 28,12 EUR aufgefangen. Beide Durchschnittslinien fungierten damit als wichtige Unterstützungen. Im Handel am Dienstag wurden sowohl die SMA20 als auch die SMA50 unterschritten. Anschließend fiel die Zalando-Aktie bis in den Bereich der SMA200 zurück. Dort stabilisierte sich der Kurs und leitete eine kleinere Gegenbewegung ein.

Sollte sich diese Erholung fortsetzen, könnte die Aktie zunächst wieder in Richtung der SMA50 und anschließend möglicherweise bis zur SMA20 steigen. Da beide Linien zuletzt als verlässliche Unterstützungen dienten, könnten sie nun als Widerstände wirken. Insbesondere beim Erreichen der SMA50 sollten Anleger deshalb auf mögliche Verkaufssignale achten. Setzt sich die Schwäche fort, droht dagegen ein Rückfall unter die SMA200 bei 24,58 EUR. Etabliert sich die Zalando-Aktie unterhalb dieser Linie, könnte sich die Abwärtsbewegung bis zur offenen Kurslücke bei 20,46 EUR ausweiten.

Übergeordnete Einschätzung im 4-Stunden-Chart: neutral

Tagesprognose: abwärts

Widerstände der Zalando-Aktie

Widerstand Bedeutung 26,07 EUR SMA50 im Tageschart 27,19 EUR Horizontaler Widerstand 27,76 EUR Horizontaler Widerstand 27,95 EUR SMA20 im Tageschart 28,12 EUR SMA50 im 4-Stunden-Chart 28,51 EUR Horizontaler Widerstand 28,63 EUR SMA20 im 4-Stunden-Chart 29,05 EUR Offene Kurslücke 30,41 EUR Übergeordneter Widerstand

Unterstützungen der Zalando-Aktie

Unterstützung Bedeutung 24,58 EUR SMA200 im 4-Stunden-Chart 23,51 EUR SMA200 im Tageschart 23,26 EUR Horizontale Unterstützung 22,86 EUR Horizontale Unterstützung 22,69 EUR Horizontale Unterstützung 22,05 EUR Horizontale Unterstützung 21,99 EUR Horizontale Unterstützung 20,46 EUR Offene Kurslücke

Experten Fazit: Bleibt die Zalando-Aktie unter Druck?

Als größter DAX-Verlierer hat die Zalando-Aktie ein klares technisches Warnsignal geliefert. Der Rückfall unter die SMA20 und die SMA50 belastet das kurzfristige Chartbild. Im Mittelpunkt steht nun die SMA200 im 4-Stunden-Chart bei 24,58 EUR.

Hält diese Unterstützung, ist eine Erholung bis 26,07 EUR und anschließend in den Bereich zwischen 28,12 EUR und 28,63 EUR möglich. Ein nachhaltiger Rückfall unter 24,58 EUR würde dagegen das Risiko weiterer Verluste erhöhen. In diesem Fall könnte zunächst die SMA200 im Tageschart bei 23,51 EUR und später die offene Kurslücke bei 20,46 EUR in den Fokus rücken.

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FAQ zur Zalando-Aktie

Warum war die Zalando-Aktie der größte DAX-Verlierer?

Die Zalando-Aktie verlor am 4. August 2026 zum Xetra-Schluss 13,04%. Damit verzeichnete sie den stärksten Tagesverlust aller DAX-Aktien.

Welche Unterstützung ist für die Zalando-Aktie besonders wichtig?

Die wichtigste kurzfristige Unterstützung liegt an der SMA200 im 4-Stunden-Chart bei 24,58 EUR. Wird sie unterschritten, rücken 23,51 EUR und später die Kurslücke bei 20,46 EUR in den Fokus.

Wann würde sich das Chartbild der Zalando-Aktie verbessern?

Eine erste Entspannung wäre bei einer Rückkehr über die SMA50 im Tageschart bei 26,07 EUR erkennbar. Das technische Bild würde sich weiter aufhellen, wenn auch die Widerstandszone zwischen 28,12 EUR und 28,63 EUR überwunden wird.

Welche Widerstände sind bei der Zalando-Aktie relevant?

Die ersten wichtigen Widerstände liegen bei 26,07 EUR, 27,19 EUR und 27,95 EUR. Darüber folgt eine Widerstandszone zwischen 28,12 EUR und 28,63 EUR.

Wie lautet die kurzfristige Prognose für die Zalando-Aktie?

Die Tagesprognose ist abwärtsgerichtet. Die übergeordneten Einschätzungen im Tageschart und im 4-Stunden-Chart bleiben derzeit neutral.