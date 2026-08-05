US Börse steigt: Konjunkturdaten und Quartalszahlen im Fokus

Die US Börse startet mit einer überwiegend positiven Tendenz in die heutige Wall-Street-Sitzung. Die wichtigsten US-Indizes legen leicht zu und setzen damit ihre jüngste Erholung fort. Eine wieder steigende Risikobereitschaft der Anleger unterstützt die Börse USA.

Für Rückenwind sorgen vor allem die nachlassenden Spannungen im Nahen Osten und niedrigere Ölpreise. Dadurch haben sich die Sorgen vor einem erneuten Anstieg des Inflationsdrucks etwas abgeschwächt. Gleichzeitig liefern die aktuellen Konjunkturdaten und Unternehmensberichte ein gemischtes Bild.

Technologiewerte bremsen die Börse USA

Der Technologiesektor entwickelt sich heute etwas schwächer. Verantwortlich dafür sind unter anderem die Marktreaktionen auf die Quartalszahlen von AMD und SpaceX. Beide Unternehmen legten solide Ergebnisse vor. Im aktuellen Marktumfeld reicht es jedoch nicht immer aus, lediglich die Erwartungen zu übertreffen. Bei AMD konzentrieren sich die Anleger auf die außergewöhnlich hohen Erwartungen an das Geschäft mit künstlicher Intelligenz. Bei SpaceX bereiten dagegen die steigenden Investitionen in den Ausbau der Infrastruktur Sorgen. Die Reaktionen zeigen, dass Anleger angesichts hoher Bewertungen nicht mehr allein auf das Umsatzwachstum achten. Kapitaleffizienz, Margen und die zukünftige Profitabilität gewinnen für die Bewertung an der US Börse zunehmend an Bedeutung.

ADP-Bericht signalisiert Abkühlung am US-Arbeitsmarkt

Die aktuellen US-Konjunkturdaten zeichnen kein einheitliches Bild. Laut ADP-Bericht entstanden im privaten Sektor lediglich 44.000 neue Arbeitsplätze. Damit blieb der Beschäftigungsaufbau deutlich hinter den Erwartungen des Marktes zurück. Der ADP-Bericht ist zwar nur ein einzelner Indikator für die Lage auf dem Arbeitsmarkt. Dennoch deutet das Ergebnis auf eine schrittweise Abkühlung nach einer längeren Phase sehr starken Beschäftigungswachstums hin. An der Börse USA werden die schwächeren Arbeitsmarktdaten bislang nicht als eindeutiges Warnsignal für die Konjunktur interpretiert. Stattdessen hoffen Anleger, dass eine nachlassende Dynamik am Arbeitsmarkt den geldpolitischen Spielraum der Federal Reserve vergrößern könnte.

ISM-Dienstleistungsindex zeigt robuste Wirtschaft

Gleichzeitig erweist sich der US-Dienstleistungssektor weiterhin als widerstandsfähig. Der ISM-Einkaufsmanagerindex für Dienstleistungen stieg im Juli auf 54,1 Punkte. Damit liegt der Index klar oberhalb der Wachstumsschwelle von 50 Punkten. Die Daten sprechen dafür, dass der größte Bereich der US-Wirtschaft weiterhin stabil wächst. Unternehmen verweisen allerdings nach wie vor auf Belastungen durch hohe Finanzierungskosten, Inflation und die zuvor gestiegenen Energiepreise.

Die Kombination aus einem abkühlenden Arbeitsmarkt und einem robusten Dienstleistungssektor erschwert eine eindeutige Bewertung der konjunkturellen Lage. Die Wall Street interpretiert die schwächeren Beschäftigungsdaten derzeit eher als mögliche Unterstützung für eine künftig weniger restriktive Geldpolitik und weniger als Hinweis auf einen unmittelbar bevorstehenden Abschwung. Die wichtigsten US-Indizes bleiben deshalb trotz des Drucks auf einzelne Technologiewerte im Plus.

Quelle: XTB Research

Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 05.08.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

S&P 500 profitiert von stabilen Unternehmensgewinnen

Die Futures auf den S&P 500 legen heute zu. Unterstützung liefern starke Quartalszahlen zahlreicher Wall-Street-Unternehmen, die in vielen Fällen die Widerstandsfähigkeit des US-Unternehmenssektors bestätigen.

Der Technologiesektor bleibt ein entscheidender Treiber der US Börse. Die Ergebnisse großer Unternehmen aus den Bereichen künstliche Intelligenz und digitale Transformation signalisieren eine anhaltend hohe Nachfrage. Gleichzeitig zeigen die teilweise verhaltenen Kursreaktionen, dass viele positive Erwartungen bereits in den Bewertungen enthalten sind.

Trotz einzelner Enttäuschungen bleibt die laufende Berichtssaison einer der wichtigsten Stützungsfaktoren für die Stimmung an der Börse USA. Anleger konzentrieren sich wieder stärker auf Unternehmensfundamentaldaten und langfristige Wachstumsperspektiven. Dadurch können sich die wichtigsten US-Indizes weiterhin in der Nähe ihrer historischen Höchststände behaupten.

Unternehmensnachrichten von der US Börse

AMD: Hohe Erwartungen belasten die Aktie

Die AMD-Aktie steht trotz überraschend starker Quartalszahlen unter Druck. Der Umsatz erreichte mit 11,54 Milliarden US-Dollar einen Rekordwert und übertraf damit die Prognose von rund 11,3 Milliarden US-Dollar. Der bereinigte Gewinn je Aktie belief sich auf 1,66 US-Dollar.

Dennoch fiel die Marktreaktion verhalten aus. Die Erwartungen an AMDs Geschäft mit künstlicher Intelligenz waren bereits außerordentlich hoch. Anleger hatten auf eine noch stärkere Entwicklung und deutlichere Hinweise gehofft, dass AMD seine Position im Wettbewerb mit Nvidia ausbauen kann.

Das Beispiel zeigt, dass starke Geschäftszahlen bei hoch bewerteten Technologiekonzernen nicht automatisch Kursgewinne auslösen. Entscheidend ist häufig, ob der Ausblick die ambitionierten Markterwartungen zusätzlich übertreffen kann.

SpaceX: Hohe Investitionen sorgen für Kursverluste

Die SpaceX-Aktie verliert nach der Veröffentlichung des ersten Geschäftsberichts rund 6%, obwohl der Umsatz deutlich über den Markterwartungen lag. Das Unternehmen erzielte Erlöse von 7,8 Milliarden US-Dollar. Analysten hatten lediglich mit etwa 6,9 Milliarden US-Dollar gerechnet.

Belastend wirkten jedoch die umfangreichen Ausgaben für den Ausbau der Infrastruktur und ein ausgewiesener Nettoverlust von 541 Millionen US-Dollar. Anleger hatten neben einem kräftigen Umsatzwachstum auch weitere Fortschritte bei der Profitabilität erwartet.

Die soliden Geschäftszahlen reichten angesichts der sehr hohen Erwartungen an das Unternehmen nicht aus, um die Aktie zu stützen.

Arista Networks profitiert vom Ausbau der KI-Infrastruktur

Die Aktie von Arista Networks steigt deutlich, nachdem das Unternehmen die Markterwartungen mit seinen Quartalszahlen klar übertroffen hat. Der Umsatz erreichte rund 3,04 Milliarden US-Dollar. Erwartet worden waren 2,83 Milliarden US-Dollar.

Der bereinigte Gewinn je Aktie lag mit 1,02 US-Dollar ebenfalls über der Prognose von 0,89 US-Dollar. Darüber hinaus bestätigte das Unternehmen seinen optimistischen Ausblick und verwies auf eine weiterhin starke Nachfrage nach Netzwerkinfrastruktur für KI-Rechenzentren.

Die Zahlen bestätigen aus Sicht der Anleger, dass nicht nur Halbleiterhersteller vom Boom der künstlichen Intelligenz profitieren. Auch Anbieter der für den Ausbau von Rechenzentren notwendigen Infrastruktur gehören zu den Gewinnern dieses Trends.

Eli Lilly: Nachfrage nach Abnehmpräparaten bleibt hoch

Die Eli-Lilly-Aktie legt nach besser als erwarteten Quartalszahlen zu. Das Pharmaunternehmen profitiert weiterhin von der starken Nachfrage nach GLP-1-Therapien zur Behandlung von Diabetes und Adipositas.

Positive Entwicklungen rund um die neu eingeführte Abnehmpille Foundayo liefern zusätzlichen Rückenwind. Die Ergebnisse unterstreichen erneut die starke Position von Eli Lilly gegenüber dem wichtigsten Wettbewerber Novo Nordisk im schnell wachsenden Markt für Adipositasmedikamente.

Shopify-Aktie springt um fast 22% nach oben

Die Shopify-Aktie verzeichnet nach der Vorlage deutlich besser als erwarteter Quartalszahlen einen Kurssprung von fast 22%. Der Umsatz erhöhte sich im Jahresvergleich um mehr als 30% auf 3,58 Milliarden US-Dollar. Damit übertraf das Unternehmen die Analystenschätzungen um rund 140 Millionen US-Dollar.

Das über die Plattform abgewickelte Bruttowarenvolumen stieg auf 115,6 Milliarden US-Dollar. Für die starke Entwicklung sorgten eine wachsende Händlerbasis, höhere Transaktionsvolumina und eine verbesserte Profitabilität.

Shopify steigerte seinen Nettogewinn auf 1,5 Milliarden US-Dollar. Die Zahlen gehören damit zu den positivsten Überraschungen der laufenden Berichtssaison an der US Börse.

Ausblick für die US Börse

Kurzfristig dürfte die Entwicklung der Börse USA vor allem von weiteren Quartalszahlen, neuen Arbeitsmarktdaten und den Zinserwartungen bestimmt werden. Ein moderat abkühlender Arbeitsmarkt könnte die Hoffnung auf eine weniger restriktive Geldpolitik stärken. Eine deutlichere wirtschaftliche Abschwächung würde dagegen neue Wachstumssorgen auslösen.

Für Technologiewerte bleibt die Messlatte besonders hoch. Unternehmen müssen nicht nur stark wachsen, sondern zunehmend auch zeigen, dass ihre Investitionen in künstliche Intelligenz und Infrastruktur zu höheren Margen und nachhaltigen Gewinnen führen.

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FAQ zur US Börse

Warum steigt die US Börse heute?

Die US Börse wird von niedrigeren Ölpreisen, nachlassenden geopolitischen Spannungen und soliden Unternehmenszahlen unterstützt. Schwächere Arbeitsmarktdaten nähren zudem die Hoffnung auf eine künftig weniger restriktive Geldpolitik der Federal Reserve.

Wie entwickelt sich die Börse USA aktuell?

Die wichtigsten US-Indizes notieren leicht im Plus. Der S&P 500 wird von der robusten Berichtssaison gestützt, während einige Technologiewerte nach ihren Quartalszahlen unter Druck stehen.

Warum fällt die AMD-Aktie trotz guter Zahlen?

Die Erwartungen an AMDs KI-Geschäft waren bereits sehr hoch. Obwohl Umsatz und Gewinn die Prognosen übertrafen, hatten Anleger auf noch stärkere Ergebnisse und klarere Marktanteilsgewinne gegenüber Nvidia gehofft.

Was sagt der ADP-Bericht über die US-Wirtschaft aus?

Der Zuwachs von nur 44.000 Stellen im privaten Sektor deutet auf eine Abkühlung des US-Arbeitsmarktes hin. Die Börse wertet dies bislang eher als Argument für eine weniger restriktive Geldpolitik denn als akutes Rezessionssignal.

Was bedeutet der ISM-Dienstleistungsindex von 54,1 Punkten?

Ein Wert oberhalb von 50 Punkten signalisiert wirtschaftliches Wachstum. Der Anstieg auf 54,1 Punkte zeigt, dass sich der bedeutende US-Dienstleistungssektor weiterhin robust entwickelt.