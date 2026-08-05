DAX Gewinner: Commerzbank Aktie mit starkem Kurssprung

Zum Xetra-Schluss am Dienstag, dem 4. August 2026, notierten 22 DAX-Aktien im Plus, während 18 Titel mit Kursverlusten aus dem Handel gingen. Die Liste der DAX Gewinner führte die Commerzbank Aktie an: Sie verteuerte sich um 3,12%. Dahinter folgten Airbus mit einem Plus von 2,87% und Infineon mit einem Kursgewinn von 2,77%.

► Commerzbank WKN: CBK100 | ISIN: DE000CBK1001 | Ticker: CBK

🏆 DAX Gewinner: 3 Key Takeaways

Die Commerzbank Aktie war mit einem Kursplus von 3,12% der stärkste DAX-Wert.

Tageschart und 4-Stunden-Chart liefern derzeit bullische Signale.

Oberhalb der SMA20 bleiben Kursziele bei 44,20 EUR und 49,45 EUR im Fokus.

DAX Gewinner am Dienstag: Commerzbank Aktie an der Spitze

Die Commerzbank Aktie (CBK) gewann am Dienstag zum Xetra-Schluss 3,12% und erzielte damit den größten Tagesgewinn im DAX. Der jüngste Kursanstieg stärkt das technische Bild und könnte den Ausgangspunkt für eine Fortsetzung der Aufwärtsbewegung bilden. Entscheidend ist nun, ob die Aktie den Schlusskurs vom Dienstag im weiteren Handel bestätigen kann. Eine zusätzliche grüne Tageskerze würde das bullische Szenario untermauern.

Commerzbank Aktie im Tageschart

Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 05.08.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Das Jahreshoch 2025 bei 38,25 EUR wurde Ende August von Anlegern für Gewinnmitnahmen genutzt. Anschließend setzte die Commerzbank Aktie mit einem Abwärts-Gap zurück und gab moderat nach. Erst Ende November stellte sich wieder stärkeres Kaufinteresse ein. Im Zuge der anschließenden Erholung stieg die Aktie sukzessive und überwand zum Jahresende 2025 erneut die Marke von 35 EUR. Das offene Gap von Ende August wurde kurz vor Weihnachten geschlossen. Nach einer leichten Erholung zum Jahresanfang gab der Kurs zunächst moderat nach und bewegte sich in den folgenden Handelswochen überwiegend seitwärts.

Anfang April gelang der Commerzbank Aktie mit einem Gap der Sprung über die Marke von 33 EUR. Oberhalb dieses Niveaus konnte sie sich festsetzen. Im weiteren Verlauf entwickelte sich eine moderate, aber kontinuierliche Aufwärtsbewegung.

Gleitende Durchschnitte liefern bullische Signale

Der Tageschart zeigt, dass die Commerzbank Aktie nach dem Anstieg über alle drei relevanten Durchschnittslinien zunächst entlang der SMA20 bei aktuell 37,76 EUR aufwärtslief. Konnte diese Unterstützung zeitweise nicht gehalten werden, fing die darunter verlaufende SMA50 bei aktuell 37,45 EUR die Rücksetzer auf. Mitte Juli rutschte der Kurs zwar unter die SMA50, stabilisierte sich jedoch im direkten Umfeld dieser Linie. In den vergangenen vier Handelstagen schob sich die Aktie wieder über die SMA50 und die SMA20. Die anschließende Etablierung oberhalb beider Durchschnittslinien ist technisch positiv zu bewerten.

Kursziele der Commerzbank Aktie

Wird der jüngste Tagesschluss im weiteren Handel bestätigt, könnte sich die Aufwärtsbewegung fortsetzen. Als mögliche Kursziele kommen zunächst folgende Marken infrage:

44,20 EUR

49,45 EUR

52,69 EUR

57,78 EUR

Das erste relevante Ziel liegt bei 44,20 EUR. Ein nachhaltiger Ausbruch über diesen Widerstand könnte den Weg in Richtung 49,45 EUR freimachen.

Diese Unterstützungen sind jetzt wichtig

Rücksetzer könnten zunächst an der SMA20 bei 37,76 EUR aufgefangen werden. Sollte diese Linie nicht halten, bietet die knapp darunter notierende SMA50 bei 37,45 EUR eine weitere potenzielle Unterstützung. Ein bestätigter Tagesschluss unterhalb der SMA50 würde das technische Bild eintrüben. In diesem Fall müsste der Fokus wieder verstärkt auf mögliche Abwärtsrisiken gerichtet werden.

Übergeordnete Einschätzung im Tageschart: bullisch

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Commerzbank Aktie im 4-Stunden-Chart

Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 05.08.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Im 4-Stunden-Chart ist die moderate Aufwärtsbewegung der vergangenen Handelsmonate besonders gut zu erkennen. Die Commerzbank Aktie konnte entlang der SMA20 bei aktuell 37,83 EUR und der SMA50 bei 37,71 EUR sukzessive zulegen. Die Kursbewegungen hatten dabei einen kontrollierten Charakter: Erholungen wurden teilweise für Gewinnmitnahmen genutzt, während Rücksetzer auf Kaufinteresse trafen. Im Juli drückten Gewinnmitnahmen die Aktie bis an die SMA200 bei aktuell 37,17 EUR. Im Bereich dieser langfristigen Durchschnittslinie stabilisierte sich der Kurs. Nach einer längeren Konsolidierung gelang in den vergangenen Handelstagen schließlich die erneute Bewegung nach oben. Damit bleibt das Chartbild auch in dieser Zeitebene bullisch. Solange sich die Commerzbank Aktie über der SMA20 behauptet, bestehen Chancen auf eine Fortsetzung der Aufwärtsbewegung.

Mögliches Szenario bei einem Rücksetzer

Kurzfristige Rücksetzer könnten zunächst im Bereich der SMA20 bei 37,83 EUR auf Unterstützung treffen. Knapp darunter verläuft die SMA50 bei 37,71 EUR. Sollte die Commerzbank Aktie bis zur SMA50 nachgeben, könnte zugleich das noch offene Gap bei 37,69 EUR geschlossen werden. Ein solcher Gap-Schluss wäre zunächst nicht zwangsläufig bearish, solange sich der Kurs anschließend stabilisiert und übergeordnet oberhalb der SMA200 bleibt.

Übergeordnete Einschätzung im 4-Stunden-Chart: bullisch

Tagesprognose: aufwärts

Widerstände und Unterstützungen

Technische Marken Kursniveau Widerstand 1 44,20 EUR Widerstand 2 49,45 EUR Widerstand 3 52,69 EUR Widerstand 4 57,78 EUR Unterstützung 1 38,73 EUR Unterstützung 2 37,86 EUR Unterstützung 3 37,83 EUR Unterstützung 4 37,81 EUR Unterstützung 5 37,76 EUR Unterstützung 6 37,71 EUR Offenes Gap 37,69 EUR Unterstützung 7 37,45 EUR Unterstützung 8 37,16 EUR Unterstützung 9 34,76 EUR Offenes Gap 31,57 EUR

Experten Fazit zur Commerzbank Aktie

Die Commerzbank Aktie führt nicht nur die aktuellen DAX Gewinner an, sondern überzeugt auch mit einem bullischen Chartbild. Der Kurs hat sowohl im Tageschart als auch im 4-Stunden-Chart wichtige gleitende Durchschnitte zurückerobert.

Solange sich die Aktie über der SMA20 und der SMA50 hält, bleibt eine Fortsetzung der Aufwärtsbewegung in Richtung 44,20 EUR und später 49,45 EUR möglich. Ein bestätigter Rückfall unter die SMA50 wäre dagegen ein erstes technisches Warnsignal.

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FAQ zur Commerzbank Aktie

Warum gehört die Commerzbank Aktie zu den DAX Gewinnern?

Die Commerzbank Aktie gewann am 4. August 2026 zum Xetra-Schluss 3,12%. Damit verzeichnete sie den größten Tagesgewinn aller DAX-Aktien.

Ist die Commerzbank Aktie aktuell bullisch?

Ja. Sowohl der Tageschart als auch der 4-Stunden-Chart können derzeit bullisch interpretiert werden. Die Aktie notiert wieder oberhalb wichtiger gleitender Durchschnitte.

Welche Kursziele gelten für die Commerzbank Aktie?

Die nächsten möglichen Kursziele liegen bei 44,20 EUR und 49,45 EUR. Darüber befinden sich weitere Widerstände bei 52,69 EUR und 57,78 EUR.

Wo liegen die wichtigsten Unterstützungen?

Kurzfristig sind vor allem die SMA20 bei 37,76 EUR im Tageschart und die SMA50 bei 37,45 EUR relevant. Im 4-Stunden-Chart liegen wichtige Unterstützungen bei 37,83 EUR, 37,71 EUR und 37,17 EUR.

Wann würde sich das Chartbild eintrüben?

Ein bestätigter Tagesschluss unterhalb der SMA50 bei 37,45 EUR wäre ein erstes Warnsignal. Zusätzlicher Verkaufsdruck könnte entstehen, wenn auch die SMA200 im 4-Stunden-Chart bei 37,17 EUR unterschritten wird.