BASF Aktie im Fokus: China-Strategie und Chartanalyse

Die BASF Aktie steht erneut im Fokus der Anleger. Während der Chemiekonzern den Ausbau seiner Präsenz in China erfolgreich vorantreibt, arbeitet das Management gleichzeitig an umfangreichen Kostensenkungen in Europa. Die Kombination aus internationalem Wachstum, Restrukturierung und einer im Branchenvergleich attraktiven Bewertung macht die Aktie derzeit besonders interessant.

► BASF WKN: BASF11 | ISIN: DE000BASF111 | Ticker: BAS

📰 Aktien News: 3 Key Takeaways

BASF setzt auf Wachstum in China: Der neue Verbundstandort soll ab 2027 einen positiven Ergebnisbeitrag liefern und blieb sogar unter dem geplanten Budget.

Der neue Verbundstandort soll ab 2027 einen positiven Ergebnisbeitrag liefern und blieb sogar unter dem geplanten Budget. Kostensenkungen bleiben ein Kernthema: Bis Ende 2026 sollen Einsparungen von rund 1,9 Mrd. EUR realisiert werden, um insbesondere den Standort Ludwigshafen wieder wettbewerbsfähiger zu machen.

Bis Ende 2026 sollen Einsparungen von rund 1,9 Mrd. EUR realisiert werden, um insbesondere den Standort Ludwigshafen wieder wettbewerbsfähiger zu machen. Charttechnisch entscheidet die SMA200: Kann sich die BASF Aktie über dieser wichtigen Unterstützung behaupten, steigen die Chancen auf eine Erholung.

Fundamentaldaten der BASF Aktie

Kennzahl Wert Aktueller Kurs 47,70 EUR Marktkapitalisierung 42,42 Mrd. EUR Umsatz 2025 59,66 Mrd. EUR Eigenkapitalquote 45,47% KGV 2026* 19,43 4-Wochen-Performance -10,91% Bewertung Stark unterbewertet Dividendenrendite 2026* 4,75% Branche Chemie

*Prognose

BASF zieht positive Bilanz zum neuen China-Standort

Rund drei Monate nach der Eröffnung des neuen Verbundstandorts in China fällt das erste Fazit des Managements positiv aus. Zwar dürfte das Werk im laufenden Jahr noch einen Verlust erwirtschaften, ab 2027 erwartet BASF jedoch einen positiven Ergebnisbeitrag. Besonders erfreulich aus Unternehmenssicht:

Der Standort wurde planmäßig fertiggestellt.

Die Baukosten von insgesamt 8,7 Mrd. EUR blieben unter Budget.

Bereits kurz nach Inbetriebnahme wurden mehr als 30 Produktlinien ausgeliefert.

Der Standort verzeichnete bereits nahezu zwei profitable Betriebsmonate.

Kernstück der Anlage in Zhangjiang ist ein moderner Steamcracker, der Rohbenzin mithilfe von Wasserdampf in chemische Grundstoffe zerlegt. Rund 2.000 Mitarbeiter sind dort beschäftigt.

Sparprogramm soll Wettbewerbsfähigkeit erhöhen

Parallel zum Ausbau in Asien setzt BASF den Konzernumbau konsequent fort. Besonders der Standort Ludwigshafen bleibt eine Herausforderung. Die Beschäftigtenzahl wurde innerhalb eines Jahres von rund 33.370 auf etwa 30.000 reduziert. Gleichzeitig sollen bis Ende 2026 Einsparungen von rund 1,9 Mrd. EUR erzielt werden. Das Gesamtziel liegt bei 2,3 Mrd. EUR.

Geplant sind unter anderem:

weitere Standardisierung von Prozessen,

stärkere Automatisierung,

Digitalisierung zentraler Abläufe,

Bündelung von Konzernfunktionen,

Auslagerung einzelner IT-, Finanz- und HR-Dienstleistungen nach Indien.

Das Management geht davon aus, dass diese Maßnahmen die Profitabilität langfristig deutlich verbessern können.

Geopolitische Risiken bleiben beherrschbar

Trotz des anhaltenden Konflikts im Nahen Osten zeigt sich BASF optimistisch. Nach Einschätzung des Unternehmens sorgen die regionale Produktionsstruktur, integrierte Wertschöpfungsketten sowie eine hohe Flexibilität bei den eingesetzten Rohstoffen für eine vergleichsweise robuste Ausgangslage.

Dennoch rechnet der Konzern mit einem zunehmenden Preisdruck innerhalb der Chemiebranche. Diesem soll neben weiteren Effizienzmaßnahmen auch der laufende Konzernumbau entgegenwirken.

Chartcheck der BASF Aktie - Tageschart

Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 09.07.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Im Tageschart bewegte sich die BASF Aktie während der zweiten Jahreshälfte 2025 überwiegend seitwärts. Erst Ende Januar 2026 kam wieder deutlicher Kaufdruck auf, wodurch der Kurs kurzfristig über die Marke von 50 EUR steigen konnte. Nachhaltig etablieren konnte sich die Aktie dort allerdings nicht.

Nach Gewinnmitnahmen fiel der Kurs zunächst bis in den Bereich von 44 EUR zurück. Von dort aus gelang eine dynamische Erholung bis an das bisherige Jahreshoch bei 55,05 EUR. Ein weiterer Ausbruchsversuch Ende April scheiterte jedoch, worauf eine ausgeprägte Korrektur folgte. Aktuell konnte sich die Aktie im Bereich der SMA200 bei 47,33 EUR stabilisieren. Diese gleitende Durchschnittslinie stellt derzeit die wichtigste Unterstützung dar.

Für eine technische Verbesserung wären folgende Schritte notwendig:

nachhaltige Rückkehr über die SMA20 (48,30 EUR) ,

, anschließend Anstieg bis zur SMA50 (50,34 EUR) ,

, Bestätigung oberhalb der SMA50 als Signal für eine mögliche Bewegung Richtung Jahreshoch.

Fällt die Aktie dagegen per Tagesschluss unter die SMA200 und verliert anschließend den Kontakt zu dieser Durchschnittslinie, dürfte sich der Verkaufsdruck wieder erhöhen. In diesem Fall rücken zunächst das Jahrestief und anschließend der Bereich um 41,60 EUR in den Fokus.

Einschätzung Tageschart: neutral bis bärisch

Langfristiger Ausblick (12 bis 18 Monate)

Solange die SMA200 verteidigt werden kann, bestehen Chancen auf eine Erholung in Richtung SMA50. Erst ein nachhaltiger Ausbruch über diese Marke würde das langfristige Chartbild wieder klar aufhellen.

Unser Basisszenario bleibt leicht konstruktiv:

Bullisches Szenario: 55%

55% Bärisches Szenario: 45%

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Chartcheck der BASF Aktie - 4-Stunden-Chart

Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 09.07.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Im 4-Stunden-Chart spielte die SMA200 bei aktuell 51,14 EUR im Mai eine wichtige Rolle als Unterstützung. Ein nachhaltiger Ausbruch nach oben gelang jedoch nicht. Stattdessen scheiterte die Aktie mehrfach an der SMA20 beziehungsweise später an der SMA50.

Aktuell befindet sich der Kurs weiterhin unter den wichtigen mittelfristigen Durchschnittslinien.

Solange die Aktie die SMA50 bei 48,06 EUR nicht nachhaltig zurückerobert, bleiben die kurzfristigen Risiken erhöht.

Ein positives Signal würde entstehen, wenn:

die SMA50 überwunden wird,

anschließend das Zwischenhoch bei 49,65 EUR zurückerobert wird,

zurückerobert wird, danach ein Angriff auf die SMA200 erfolgt.

Erst ein nachhaltiger Ausbruch über die SMA200 würde das kurzfristige Chartbild deutlich verbessern.

Einschätzung 4-Stunden-Chart: neutral bis bärisch

Kurzfristiger Ausblick (nächste drei Monate)

Bleibt der Kurs unter den kurzfristigen Durchschnittslinien, besteht weiteres Rückschlagpotenzial bis in Richtung Jahrestief. Erst oberhalb der SMA200 würde sich das technische Bild wieder klar zugunsten der Käufer drehen.

Bullisches Szenario: 45%

45% Bärisches Szenario: 55%

Wichtige Widerstände

48,06 EUR

48,23 EUR

48,30 EUR

48,71 EUR (Gap)

49,65 EUR

50,35 EUR

50,90 EUR (Gap)

51,14 EUR

51,72 EUR (Gap)

54,26 EUR

55,05 EUR

Wichtige Unterstützungen

47,66 EUR

47,50 EUR

47,39 EUR

46,05 EUR

45,09 EUR

43,91 EUR

42,77 EUR

41,62 EUR

40,77 EUR

Experten Fazit zur BASF Aktie

Die BASF Aktie verbindet eine attraktive Dividendenrendite mit einer im historischen Vergleich günstigen Bewertung. Gleichzeitig dürfte der neue Produktionsstandort in China mittelfristig zu einem wichtigen Ergebnistreiber werden, während das laufende Sparprogramm die Profitabilität verbessern soll.

Kurzfristig bleibt das Chartbild allerdings angeschlagen. Die SMA200 entscheidet derzeit über die weitere Richtung. Gelingt eine nachhaltige Stabilisierung oberhalb dieser Marke, könnten die Käufer wieder die Kontrolle übernehmen.

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FAQ zur BASF Aktie

Warum steht die BASF Aktie aktuell im Fokus?

Die BASF Aktie profitiert von positiven Entwicklungen am neuen Produktionsstandort in China sowie vom laufenden Konzernumbau mit umfangreichen Kosteneinsparungen.

Ist die BASF Aktie derzeit günstig bewertet?

Nach den aktuellen Fundamentaldaten gilt die BASF Aktie als stark unterbewertet. Hinzu kommt eine erwartete Dividendenrendite von rund 4,75%.

Welche Chartmarke ist aktuell entscheidend?

Aus technischer Sicht ist die SMA200 bei rund 47,33 EUR die wichtigste Unterstützung. Ein nachhaltiger Bruch dieser Marke könnte weiteren Verkaufsdruck auslösen.