TUI Aktie: Analyse & Prognose bis 2030 | Aktien Marathon

TUI Aktie - Analyse und Einschätzung für Investoren

Im Aktien Marathon analysieren wir jede Woche eine Aktie aus langfristiger Perspektive. Im Mittelpunkt stehen nicht kurzfristige Kursschwankungen, sondern die fundamentale Entwicklung des jeweiligen Unternehmens. Dafür betrachten wir zentrale Kennzahlen, Chancen und Risiken und projizieren mögliche Entwicklungen bis 2028 beziehungsweise 2030.

Langfristig orientierte Anleger können unsere Analysen nutzen, um ihre eigene Einschätzung zu überprüfen. Sie ersetzen keine individuelle Anlageberatung, liefern aber eine fundierte Grundlage für langfristige Investmententscheidungen. Diesmal steht die TUI Aktie im Fokus.

► TUI WKN: TUAG50 / ISIN: DE000TUAG505 / Symbol: TUIFF / Kürzel: TUI

✅ Drei Key Takeaways

Die TUI Aktie zeigt im Tageschart ein bullisches Bild, während die langfristige Lage im Wochenchart noch neutral einzustufen ist.

Ein nachhaltiger Ausbruch über die SMA200 könnte die technische Perspektive deutlich verbessern.

Fundamental sprechen die Erholung nach der Corona-Krise, steigende Umsätze und eine günstige Bewertung für TUI. Aufgrund der historischen Risiken eignet sich die Aktie aus unserer Sicht dennoch nur als untergewichtete Depotposition.

TUI Aktie im Check

Chartanalyse der TUI Aktie im Wochenchart

Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 05.08.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Die TUI Aktie stieg 2018 im Zuge einer längeren Erholung bis knapp über die Marke von 100 EUR, gab ihre Gewinne im weiteren Handelsverlauf jedoch wieder ab. Erst 2023 bildete sich auf niedrigem Kursniveau ein Boden. Der Wochenchart zeigt, dass die Aktie in den vergangenen drei Jahren übergeordnet in einer breiten Seitwärtsrange notierte.

Zuletzt bewegte sich das Wertpapier im Umfeld der SMA50 bei aktuell 7,66 EUR und der SMA20 bei 6,80 EUR seitwärts. Die SMA200 bei 8,21 EUR wurde bislang nicht erreicht. In den vergangenen Handelswochen entwickelte sich allerdings eine moderate Aufwärtsbewegung, durch die die TUI Aktie bis in den Bereich der SMA50 vorstoßen konnte.

Für eine nachhaltige Aufhellung des langfristigen Chartbildes müsste sich die Aktie mit einem bestätigten Wochenschluss über der SMA200 etablieren. Ein bloßer Anstieg über diese Durchschnittslinie wäre noch nicht ausreichend. Entscheidend wäre, dass sich der Kurs anschließend klar und möglichst dynamisch nach oben absetzt. Je stärker das Momentum ausfällt, desto belastbarer wäre das technische Kaufsignal.

Wird die SMA200 dagegen ohne Dynamik angelaufen, könnte die Aufwärtsbewegung an dieser Marke auslaufen. Fällt die TUI Aktie erneut in den Bereich von SMA50 und SMA20 zurück, wäre mit einer Fortsetzung der Seitwärtsbewegung zu rechnen.

Aktuelle Einschätzung im Wochenchart: neutral

Chartanalyse der TUI Aktie im Tageschart

Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 05.08.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Im Tageschart ist zu erkennen, dass sich die TUI Aktie Ende des vergangenen Jahres zunächst erholte, die Gewinne anschließend jedoch wieder abgab. Im ersten Quartal 2026 geriet der Kurs deutlicher unter Druck. Erst nach Ausbildung des Jahrestiefs bei 6,10 EUR setzte wieder moderates Kaufinteresse ein. In der anschließenden Erholung lief die Aktie bis an die SMA200 bei aktuell 7,57 EUR. Erst im dritten Anlauf gelang vor wenigen Handelstagen der Sprung über diese Linie. Dabei eröffnete die TUI Aktie mit einer Aufwärtskurslücke oberhalb der SMA200.

Kann sich der Kurs nun auf Tagesschlussbasis über der SMA200 behaupten, könnte sich die Aufwärtsbewegung fortsetzen. Die Wahrscheinlichkeit weiterer Kursgewinne würde steigen, wenn sich die Aktie nachhaltig oberhalb der noch offenen Kurslücke bei 7,91 EUR etabliert. In diesem Szenario wäre ein erneuter Anlauf auf das Jahreshoch denkbar. Fällt die TUI Aktie dagegen per bestätigtem Tagesschluss unter die SMA200 zurück, könnten die SMA20 bei 7,16 EUR und die SMA50 bei 7,11 EUR als Unterstützungen dienen. Im Bereich dieser Linien wäre eine Stabilisierung mit anschließendem neuen Anlauf auf die SMA200 möglich. Setzt sich der Kurs jedoch auch unterhalb der SMA50 fest, müsste der Fokus wieder verstärkt auf die Abwärtsrisiken gelegt werden.

Aktuelle Einschätzung im Tageschart: bullisch

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TUI Group: Unternehmensprofil

Die TUI Group zählt zu den weltweit führenden Touristikunternehmen und hat ihren Hauptsitz in Deutschland. Das Unternehmen ist im MDAX vertreten und an der Börse Hannover notiert. TUI bietet seinen 34,7 Millionen Kunden integrierte Reisedienstleistungen. Zum Konzern gehören mehr als 460 Hotels, 19 Kreuzfahrtschiffe, fünf Fluggesellschaften mit 125 Flugzeugen sowie rund 1.200 Reisebüros. Mit seinen Marken deckt TUI große Teile der touristischen Wertschöpfungskette ab. Gleichzeitig baut der Konzern seine digitalen Plattformen sowie seine Kerngeschäfte in den Bereichen Hotels, Kreuzfahrten und Urlaubsaktivitäten weiter aus. Über die TUI Care Foundation unterstützt das Unternehmen zudem nachhaltigen Tourismus sowie Bildungs-, Umwelt- und Sozialprojekte in 30 Ländern.

Aktionärsstruktur TUI:

Die Mehrheit der Aktien liegt in den Händen von institutionellen Anlegern. Private Investoren halten gut ein Drittel der Anteile.

Wichtige Bewertungskennzahlen TUI 2025 - 2021

Der Umsatz konnte seit Ende der Corona Krise wieder über die Marke von 20 Mrd. EUR gebracht werden. Das Umsatzwachstum hat sich allerdings von 2024 auf 2025 deutlich verlangsamt.

Der Konzern hat die Zahl der Beschäftigten seit 2023 übergeordnet stabil gehalten.

Der Pro-Kopf-Umsatz hat sich seit 2022 deutlich verbessert, liegt über 0,3 Mio. EUR pro Mitarbeitenden.

TUI hat das operative Ergebnis von 2023 auf 2025 fast verdoppelt. 2021 wurde noch ein deutlicher Verlust, bedingt durch die Corona Krise, ausgewiesen.

Das Ergebnis vor Steuern 2025 lag bei über 500 Mio. EUR, und damit fast Faktor vier über dem Wert von 2023.

Der Gewinn je Aktie konnte von 2023 um 0,45 EUR pro Aktie gesteigert werden und lag in den letzten beiden Jahren über der Marke von 1 EUR.

Die Dividende wurde bis 2024 ausgesetzt, 2025 wurde eine Minidividende ausgeschüttet.

Die Dividendenrendite liegt 2025 liegt bei 1,29 Prozent und ist damit unterdurchschnittlich.

Die Aktie ist mit einem KGV von unter 10 sehr günstig.

Das Eigenkapital, dass 2021 noch negativ war, konnte deutlich gesteigert werden, was die Substanz des Konzerns verbessert hat.

Die Eigenkapitalquote lag 2025 bei 14,5 Prozent, hat sich gegenüber 2024 verbessert, nachdem dieser Wert von 2023 auf 2024 zurückgegangen ist.

Fundamentale Einschätzung der TUI Aktie

Die Corona-Krise traf TUI besonders hart. Innerhalb von zwei Jahren summierte sich das negative Ergebnis vor Steuern auf mehr als 5 Mrd. EUR. Seitdem hat sich der Konzern Schritt für Schritt aus dieser schwierigen Lage herausgearbeitet. Die Umsatzentwicklung ist positiv. Im Jahr 2025 schüttete TUI zudem wieder eine kleine Dividende aus. Mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis von unter 10 erscheint die TUI Aktie auf Basis der zugrunde liegenden Kennzahlen günstig bewertet. Gleichzeitig hat der Aktienkurs die operative Erholung der vergangenen Jahre bislang nur teilweise nachvollzogen.

Anleger sollten die erheblichen historischen Verluste dennoch berücksichtigen. Das Allzeithoch der Aktie lag im Jahr 2000 bei rund 290 EUR. Wer damals investierte und seine Position bis heute hielt, verlor somit einen großen Teil seines eingesetzten Kapitals. Die Historie verdeutlicht, dass eine optisch günstige Bewertung allein kein hinreichendes Kaufargument darstellt.

TUI Aktie Prognose bis 2028 und 2030

Für die langfristige Entwicklung der TUI Aktie sind vor allem die operative Ertragskraft, der Schuldenabbau, die Margenentwicklung und eine verlässlichere Dividendenpolitik entscheidend. Gelingt es TUI, das profitable Wachstum fortzusetzen und die Bilanz weiter zu stärken, könnte der Aktienkurs die verbesserte Geschäftsentwicklung künftig stärker widerspiegeln. Risiken bestehen insbesondere in der Konjunkturabhängigkeit des Reisegeschäfts, steigenden Energie- und Personalkosten, geopolitischen Krisen sowie möglichen Belastungen durch eine hohe Verschuldung. Auch die technische Hürde an der SMA200 im Wochenchart bleibt für die langfristige Kursentwicklung relevant.

Nach unserer Einschätzung kann die TUI Aktie für risikobewusste, langfristig orientierte Anleger als untergewichtete Position infrage kommen. Voraussetzung sind eine angemessene Diversifikation und die Bereitschaft, größere Kursschwankungen auszuhalten. Eine tragende Kernposition im Depot ist die Aktie angesichts ihres Risikoprofils derzeit aus unserer Sicht nicht.

Experten Fazit: Ist die TUI Aktie langfristig interessant?

Die TUI Group hat sich operativ deutlich von den Folgen der Corona-Krise erholt. Umsatzentwicklung, Dividendenrückkehr und eine vergleichsweise niedrige Bewertung liefern Argumente für die TUI Aktie. Der Tageschart sendet aktuell bullische Signale, während der Wochenchart noch keine nachhaltige Trendwende bestätigt.

Im Rahmen des Aktien Marathon fällt das Gesamturteil deshalb verhalten positiv aus: Die Aktie bietet langfristiges Erholungspotenzial, bleibt aber mit erheblichen konjunkturellen, finanziellen und charttechnischen Risiken verbunden. Für ein Investment sollte daher nicht allein die günstige Bewertung, sondern vor allem die weitere Entwicklung von Gewinn, Verschuldung und Cashflow ausschlaggebend sein.

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FAQ zur TUI Aktie

Ist die TUI Aktie aktuell ein Kauf?

Die TUI Aktie zeigt kurzfristig ein bullisches Chartbild und erscheint mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis von unter 10 günstig bewertet. Wegen der konjunkturellen Risiken, der Unternehmenshistorie und des noch neutralen Wochencharts eignet sie sich aus unserer Sicht jedoch eher als kleine, langfristige Depotbeimischung als als Kerninvestment.

Wie lautet die langfristige Prognose für die TUI Aktie bis 2030?

Die langfristige Prognose hängt vor allem von profitablem Wachstum, Schuldenabbau, steigenden Margen und stabilen freien Cashflows ab. Verbessert TUI diese Faktoren nachhaltig, besitzt die Aktie bis 2030 Erholungspotenzial. Eine konkrete Kursgarantie lässt sich daraus nicht ableiten.

Welche Marken sind für die TUI Aktie charttechnisch wichtig?

Im Tageschart ist die SMA200 bei 7,57 EUR eine zentrale Marke. Darüber rückt die offene Kurslücke bei 7,91 EUR in den Fokus. Unterstützungen liegen an der SMA20 bei 7,16 EUR und der SMA50 bei 7,11 EUR. Im Wochenchart ist insbesondere die SMA200 bei 8,21 EUR relevant.

Zahlt TUI eine Dividende?

Nach den dieser Analyse zugrunde liegenden Daten zahlte TUI 2025 wieder eine kleine Dividende. Ob und in welcher Höhe künftig Ausschüttungen erfolgen, hängt von der Geschäftsentwicklung, der Bilanz und den jeweiligen Beschlüssen des Unternehmens ab.

Was ist der Aktien Marathon?

Der Aktien Marathon ist ein regelmäßig erscheinendes Analyseformat für langfristig orientierte Anleger. Im Mittelpunkt stehen die fundamentale Unternehmensentwicklung, das Chartbild sowie mögliche Perspektiven bis 2028 beziehungsweise 2030.

Hinweis: Die genannten Kursmarken und Kennzahlen beziehen sich auf den Datenstand der zugrunde liegenden Analyse und können sich verändern. Dieser Beitrag stellt keine Anlageberatung und keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar.