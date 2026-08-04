Aktie im Fokus: Beiersdorf Aktie nach Prognosesenkung

Beiersdorf hat die Jahresprognose für 2026 erneut gesenkt. Nach einem schwachen zweiten Quartal im wichtigen Consumer-Geschäft erwartet der DAX-Konzern inzwischen einen organischen Umsatzrückgang im niedrigen einstelligen Prozentbereich. Besonders die Entwicklung der Kernmarke NIVEA bleibt hinter den Erwartungen zurück. Kann die Beiersdorf Aktie ihre technische Erholung dennoch fortsetzen?

► Beiersdorf ISIN: DE0005200000 | WKN: 520000 | Ticker: BEI

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Beiersdorf erwartet 2026 auf Konzernebene und im Consumer-Segment einen organischen Umsatzrückgang im niedrigen einstelligen Prozentbereich.

NIVEA bleibt das zentrale Problem: Beiersdorf startet einen umfassenden Turnaround und erhöht die konsumentengerichteten Investitionen.

Technisch bleibt die Beiersdorf Aktie oberhalb der SMA20 stabil, eine nachhaltige Trendwende wäre aber erst nach dem GAP-Schluss bei 103,60 EUR bestätigt.

Der Beiersdorf-Konzern hat seine Jahresprognose für 2026 erneut reduziert. Nach der schwachen Entwicklung im größten Geschäftsbereich Consumer rechnet das Management nun mit rückläufigen Erlösen. Besonders die Marke NIVEA entwickelt sich unterhalb der Erwartungen. Der geplante Turnaround soll innerhalb der kommenden 18 Monate gelingen, dürfte kurzfristig jedoch zusätzliche Kosten verursachen und die Profitabilität belasten.

Stammdaten der Beiersdorf Aktie

Kennzahl Wert Referenzkurs 79,22 EUR Marktkapitalisierung ca. 18 Mrd. EUR Umsatz 2025 9,85 Mrd. EUR Eigenkapitalquote 2025 67,22% KGV 2026* 18,77 Performance über vier Wochen +5,00% Bewertung leicht unterbewertet Dividendenrendite 2026* 1,24% Branche Konsumgüter / Haut- und Körperpflege WKN 520000 ISIN DE0005200000 Ticker BEI

* Prognose

Hinweis: Im Ausgangsmaterial waren Marktkapitalisierung, Umsatz und Branche offenbar vertauscht beziehungsweise fehlerhaft angegeben. Beiersdorf erzielte 2025 laut Geschäftsbericht einen Umsatz von 9,852 Mrd. EUR. Das Unternehmen ist ein Konsumgüterkonzern und kein Versicherer. Die Börsenkennung wird von der Deutschen Börse bestätigt.

Beiersdorf senkt die Prognose für 2026

Für das laufende Geschäftsjahr erwartet Beiersdorf nach der schwachen Entwicklung im Consumer-Segment nun einen organischen Umsatzrückgang im niedrigen einstelligen Prozentbereich. Zuvor war das Management von einer stagnierenden bis leicht wachsenden organischen Umsatzentwicklung ausgegangen.

Auch auf Konzernebene soll der Umsatz organisch im niedrigen einstelligen Prozentbereich zurückgehen. Das zweite Geschäftssegment tesa kann die Schwäche im Consumer-Geschäft voraussichtlich nicht vollständig kompensieren. Für tesa hält Beiersdorf an der Erwartung eines stagnierenden bis leicht wachsenden organischen Umsatzes fest.

Die bereinigte EBIT-Marge soll 2026 auf Konzernebene mindestens 11,8% erreichen. Im Vorjahr lag sie bei 14,0%. Für das Consumer-Segment erwartet Beiersdorf eine bereinigte EBIT-Marge von mindestens 11,0%, nachdem 2025 noch 13,6% erzielt worden waren.

Damit verschlechtert sich der kurzfristige Ergebnisausblick deutlich. Neben der schwächeren Umsatzentwicklung belasten höhere Herstellkosten und zusätzliche Investitionen in die Neupositionierung von NIVEA die Marge.

NIVEA wird zum entscheidenden Faktor

NIVEA bleibt das zentrale Problem innerhalb des Markenportfolios. Der organische Umsatz der Marke sank in den ersten sechs Monaten 2026 um 6,8%. Belastend wirkten unter anderem Konflikte mit Handelspartnern, ein später Beginn der Sonnensaison in Europa, Lagerbestandsabbau im Handel sowie zeitliche Verschiebungen bei Produktinnovationen. Beiersdorf will den Turnaround innerhalb der kommenden 18 Monate erreichen. In der vorgezogenen nächsten Phase der Strategie sollen stärker lokal ausgerichtete und erschwingliche NIVEA-Produkte eingeführt werden. Gleichzeitig plant der Konzern zusätzliche verbraucherorientierte Aktivitäten und höhere Marketingausgaben.

Allein in der zweiten Jahreshälfte 2026 soll das Medienbudget für NIVEA gegenüber dem entsprechenden Vorjahreszeitraum um 100 Mio. EUR steigen. Kurzfristig belastet dieser Schritt die Marge. Langfristig könnten die Investitionen jedoch notwendig sein, um Marktanteile zurückzugewinnen und die Marke wieder auf einen nachhaltigen Wachstumspfad zu führen. Positiv entwickelt sich weiterhin das Derma-Geschäft mit Eucerin und Aquaphor. Der organische Umsatz dieses Bereichs stieg im ersten Halbjahr um 7,8%. Auch La Prairie kehrte im zweiten Quartal mit einem organischen Wachstum von 2,2% in die Wachstumszone zurück. Diese Fortschritte reichen derzeit allerdings nicht aus, um die Schwäche bei NIVEA auszugleichen.

Halbjahreszahlen bestätigen den Margendruck

Der Beiersdorf-Konzernumsatz sank im ersten Halbjahr 2026 organisch um 3,5% auf 4,952 Mrd. EUR. Nominal entsprach dies einem Rückgang von 4,5%. Das bereinigte operative Ergebnis verringerte sich von 836 Mio. EUR auf 768 Mio. EUR.

Die bereinigte EBIT-Marge ging von 16,1% auf 15,5% zurück. Der Gewinn nach Steuern blieb mit 558 Mio. EUR dagegen vergleichsweise stabil. Im Vorjahreszeitraum waren 561 Mio. EUR erzielt worden. Das Ergebnis je Aktie erhöhte sich von 2,47 EUR auf 2,52 EUR.

Kennzahl Erstes Halbjahr 2025 Erstes Halbjahr 2026 Veränderung Konzernumsatz 5,188 Mrd. EUR 4,952 Mrd. EUR organisch -3,5% Consumer-Umsatz 4,330 Mrd. EUR 4,113 Mrd. EUR organisch -4,0% tesa-Umsatz 858 Mio. EUR 839 Mio. EUR organisch -0,9% Bereinigtes EBIT 836 Mio. EUR 768 Mio. EUR -8,1% Bereinigte EBIT-Marge 16,1% 15,5% -0,6 Prozentpunkte Gewinn nach Steuern 561 Mio. EUR 558 Mio. EUR -0,5%

Die Zahlen zeigen, dass Beiersdorf trotz der Umsatzschwäche weiterhin profitabel arbeitet. Für die weitere Entwicklung der Beiersdorf Aktie dürfte jedoch entscheidend sein, ob der Konzern die Probleme bei NIVEA begrenzen und 2027 wieder auf einen Wachstumspfad zurückkehren kann. Das mittelfristige Ziel, ab 2028 erneut profitabel zu wachsen, wurde bestätigt. Die vollständigen Zahlen enthält der offizielle Halbjahresbericht von Beiersdorf.

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Beiersdorf Aktie im Tageschart

Nach dem Hoch des Jahres 2025 bei 137,70 EUR ging die Beiersdorf Aktie in einen übergeordneten Abwärtstrend über. Zwischenzeitliche Erholungen blieben begrenzt und wurden wiederholt für Gewinnmitnahmen genutzt. Ende September 2025 fand die Aktie zunächst einen Boden und konsolidierte bis in den Dezember hinein.

Ab Mitte Dezember nahm das Kaufinteresse spürbar zu. Die anschließende Erholung endete jedoch im März 2026 mit einem GAP down. Damit wurden große Teile der vorherigen Kursgewinne wieder abgegeben. Auch die moderate Erholung im April zog neue Verkäufe nach sich. Anfang Juni markierte die Beiersdorf Aktie schließlich ein Mehrjahrestief und notierte zeitweise so niedrig wie zuletzt 2015.

In den vergangenen Handelswochen konnte sich die Aktie erholen. Dabei gelang zunächst der Anstieg über die SMA20 bei aktuell 78,93 EUR. Nach mehreren Anläufen wurde auch die SMA50 bei 74,73 EUR überwunden. Anschließend konnte sich der Kurs von dieser Durchschnittslinie lösen.

Die Lunte der jüngsten Tageskerze reichte fast bis an die SMA50 zurück. Der Kerzenkörper wurde jedoch oberhalb der SMA20 ausgebildet. Insgesamt ist das Tageschart damit derzeit neutral bis leicht positiv zu interpretieren.

Bullisches Szenario der Beiersdorf Aktie

Kann sich die Beiersdorf Aktie nachhaltig über der SMA20 bei 78,93 EUR behaupten, wäre eine Fortsetzung der Erholung in Richtung der SMA200 möglich. Diese verläuft aktuell im Bereich von 84,75 EUR und stellt den nächsten übergeordneten Widerstand dar. Ein Anstieg über die SMA200 würde das Chartbild verbessern, wäre aber noch keine vollständige bullische Trendwende. Dafür müsste die Beiersdorf Aktie zunächst das offene GAP bei 103,60 EUR schließen und sich anschließend oberhalb dieses Kursbereichs etablieren. Erst dann wäre der langfristige Abwärtstrend aus charttechnischer Sicht weitgehend neutralisiert.

Bärisches Szenario der Beiersdorf Aktie

Fällt der Kurs per bestätigtem Tagesschluss unter die SMA20 zurück, könnte sich die Schwäche bis zur SMA50 bei 74,73 EUR ausweiten. Diese Durchschnittslinie bildet zusammen mit der Unterstützung bei 75,12 EUR eine wichtige Auffangzone. Sollte auch die SMA50 nachhaltig unterschritten werden, würde sich das Risiko einer erneuten Abwärtsbewegung deutlich erhöhen. In diesem Fall wären zunächst 73,85 EUR und 71,28 EUR mögliche Kursziele. Darunter könnte die Beiersdorf Aktie erneut das Jahrestief beziehungsweise die Unterstützungszone zwischen 67,70 und 65,00 EUR testen.

Einschätzung im Tageschart: leicht bullisch

Langfristige Beiersdorf Aktie Prognose

Für langfristig orientierte Anleger bleibt das technische Bild gemischt. Eine belastbare Trendwende wäre erst dann erkennbar, wenn die Beiersdorf Aktie das offene GAP bei 103,60 EUR schließt und sich darüber etabliert. Ein bestätigter Rückfall unter die SMA50 würde dagegen einen erneuten Test des Jahrestiefs wahrscheinlicher machen.

Auf Basis der vorliegenden Analyse wird für die nächsten 12 bis 18 Monate eine seitwärts bis aufwärts gerichtete Entwicklung erwartet.

Wahrscheinlichkeit des Bull-Szenarios: 55%

Wahrscheinlichkeit des Bear-Szenarios: 45%

Beiersdorf Aktie im 4-Stunden-Chart

Im März wurden auf dieser Zeitebene alle drei relevanten Durchschnittslinien als Unterstützung aufgegeben. Im Mai konnte sich die Beiersdorf Aktie wieder über die SMA20 und die SMA50 schieben, sich dort zunächst aber nicht nachhaltig etablieren. Bis Mitte Juni bewegte sich der Kurs im Umfeld dieser beiden Linien seitwärts. Im Rahmen einer anschließenden Erholung erreichte die Aktie die SMA200 bei aktuell 73,85 EUR. Nach einem zwischenzeitlichen Rücksetzer gelang der Ausbruch über diese Linie. Danach setzte sich die Aufwärtsbewegung entlang der kurzfristigen Durchschnittslinien fort.

Zuletzt fiel der Kurs zwar unter die SMA50 bei 79,22 EUR zurück, der Kerzenkörper konnte aber noch oberhalb dieser Durchschnittslinie ausgebildet werden. Damit befindet sich die Beiersdorf Aktie kurzfristig an einer technischen Entscheidungsmarke. Wird die SMA50 als Unterstützung aufgegeben, könnte sich die Korrektur bis zur SMA200 ausweiten. Ein nachhaltiger Rückfall unter die SMA200 würde das Risiko eines erneuten Tests des Jahrestiefs erhöhen. Auf der Oberseite müsste sich der Kurs wieder über der SMA20 bei 80,19 EUR festsetzen, um die Erholung fortzusetzen. Danach könnten zunächst die SMA200 im Tageschart und langfristig das offene GAP bei 103,60 EUR in den Fokus rücken.

Einschätzung im 4-Stunden-Chart: neutral

Kurzfristige Beiersdorf Aktie Prognose

Für die kommenden drei Monate bleibt der Ausblick vorsichtig. Erst eine nachhaltige Rückkehr über die SMA20 würde der Aktie neue technische Aufwärtsperspektiven eröffnen. Wird dagegen die SMA200 als Unterstützung aufgegeben, könnte erneut das Jahrestief angelaufen werden.

Auf Basis der Analyse wird kurzfristig mit einer seitwärts bis abwärts gerichteten Entwicklung gerechnet.

Wahrscheinlichkeit des Bull-Szenarios: 45%

Wahrscheinlichkeit des Bear-Szenarios: 55%

Wichtige Widerstände und Unterstützungen

Widerstände Unterstützungen 80,19 EUR 79,22 EUR 80,23 EUR 78,93 EUR 80,50 EUR 78,58 EUR 84,98 EUR 75,12 EUR 93,78 EUR 74,73 EUR 103,60 EUR - GAP 73,85 EUR 71,28 EUR 67,70 EUR - GAP 67,06 EUR 65,00 EUR

Experten Fazit: Bleibt die Beiersdorf Aktie interessant?

Die Beiersdorf Aktie steht zwischen einer technischen Erholung und einer deutlichen fundamentalen Belastung. Positiv sind das Wachstum der Derma-Marken, die weiterhin solide Bilanz und die Rückkehr von La Prairie in die Wachstumszone. Gleichzeitig bleiben die Schwäche von NIVEA, die gesenkte Jahresprognose und der erwartete Margenrückgang erhebliche Risiken.

Kurzfristig entscheidet vor allem die Kurszone um die SMA20 und SMA50 über die weitere Richtung. Ein Anstieg über 84,75 bis 84,98 EUR könnte die Erholung festigen. Für eine langfristige Neubewertung müsste die Aktie allerdings deutlich weiter steigen und das GAP bei 103,60 EUR schließen.

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FAQ zur Beiersdorf Aktie

Warum hat Beiersdorf die Prognose für 2026 gesenkt?

Beiersdorf reagiert auf die schwache Entwicklung im Consumer-Segment und insbesondere bei NIVEA. Zusätzlich belasten höhere Herstellkosten und steigende Investitionen in Marketing sowie Produktinnovationen die Marge.

Wie hoch war der Umsatz von Beiersdorf 2025?

Beiersdorf erzielte 2025 einen Konzernumsatz von 9,852 Mrd. EUR. Das bereinigte EBIT belief sich auf 1,378 Mrd. EUR.

Wie lautet die neue Beiersdorf-Prognose für 2026?

Beiersdorf erwartet sowohl für den Konzern als auch für das Consumer-Segment einen organischen Umsatzrückgang im niedrigen einstelligen Prozentbereich. Die bereinigte Konzern-EBIT-Marge soll mindestens 11,8% erreichen.

Ist die Beiersdorf Aktie aktuell bullisch?

Im Tageschart ist die Aktie leicht bullisch einzuschätzen, solange sie sich über der SMA20 behauptet. Im 4-Stunden-Chart bleibt das Bild neutral. Eine langfristige Trendwende wäre erst oberhalb des GAPs bei 103,60 EUR bestätigt.

Welche Kursmarken sind bei der Beiersdorf Aktie wichtig?

Auf der Oberseite liegen wichtige Widerstände bei 80,19 EUR, 84,98 EUR und 103,60 EUR. Unterstützungen befinden sich bei 78,93 EUR, 74,73 EUR, 73,85 EUR und im Bereich des Jahrestiefs ab 67,70 EUR.