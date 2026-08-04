Börse Aktuell: Palantir Prognose nach starken Q2-Zahlen

Palantir hat seine Geschäftszahlen für das zweite Quartal 2026 veröffentlicht und die hohen Erwartungen des Marktes deutlich übertroffen. Im nachbörslichen Handel reagierte die Palantir Aktie mit einem Kurssprung von rund 15%. Damit rückt die Frage in den Mittelpunkt, ob das enorme Wachstum die außergewöhnlich hohe Bewertung langfristig rechtfertigen kann.

► Palantir WKN: A2QA4J | ISIN: US69608A1088 | Ticker: PLTR (NASDAQ)

Vor der Veröffentlichung war die Stimmung gegenüber dem umstrittenen US-Technologiekonzern eher verhalten. Seit dem Hoch des vergangenen Jahres hatte die Aktie rund 40% an Wert verloren. Die neuen Zahlen könnten nun eine Neubewertung auslösen. Die aktuelle Palantir Prognose bleibt dennoch eng mit der Fähigkeit des Unternehmens verbunden, sein außergewöhnliches Wachstumstempo aufrechtzuerhalten.

Palantir Quartalszahlen übertreffen die Erwartungen

Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 04.08.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in USD. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Palantir bestätigte erneut, weshalb das Unternehmen als einer der dynamischsten Wachstumswerte im Technologiesektor gilt. Sowohl beim Umsatz als auch beim Gewinn je Aktie wurden die Konsensprognosen klar geschlagen.

Kennzahl Erwartet Tatsächlich Umsatz 1,82 Mrd. USD, +82% im Jahresvergleich 1,94 Mrd. USD, +94% im Jahresvergleich Bereinigter Gewinn je Aktie 0,34 USD, +213% 0,41 USD, +256% Bereinigte operative Marge - rund 62% Bruttomarge nach GAAP - 84,7%

Die Kombination aus einem Umsatzwachstum von 94% und einer bereinigten operativen Marge von rund 62% unterstreicht die enorme Skalierbarkeit des Geschäftsmodells. Umsatz und Gewinn bilden allerdings nur einen Teil der Investmentstory. Entscheidend für die weitere Palantir Prognose sind auch die Qualität der Gewinne, die Kundenbindung und der Auftragsbestand.

Palantir Aktie mit technischem Kaufsignal

Aus technischer Sicht setzte die Palantir Aktie zu einer dynamischen Erholung an der Fibonacci-Marke von 161,8% an, die vorerst ein lokales Tief markiert. Im Rahmen der jüngsten Gegenbewegung wurde zudem die fallende Trendlinie überwunden.

Sollte sich der vorbörsliche Kursanstieg bis zur regulären Handelseröffnung halten, könnte die Aktie oberhalb der exponentiellen 200-Tage-Linie eröffnen. Dies wäre ein zusätzliches positives Signal. Auch das rückläufige Handelsvolumen während der vorherigen Abwärtsbewegung deutet auf einen nachlassenden Verkaufsdruck hin.

Kurzfristig verbessert sich das Chartbild damit deutlich. Für ein nachhaltiges technisches Kaufsignal muss die Aktie den Sprung über die 200-Tage-Linie allerdings bestätigen und Anschlusskäufe anziehen.

Insiderverkäufe belasteten zuvor die Stimmung

Für Verunsicherung hatten vor der Zahlenvorlage umfangreiche Aktienverkäufe durch Führungskräfte wie Alex Karp und Peter Thiel gesorgt. Einige Analysten werteten diese Transaktionen als Warnsignal.

Bei Palantir besitzt dieser Indikator allerdings nur eine begrenzte Aussagekraft, da Unternehmensinsider regelmäßig größere Aktienpakete verkaufen. Die Transaktionen müssen daher nicht zwangsläufig auf eine pessimistische Einschätzung der operativen Entwicklung hindeuten.

Wie hoch ist die Qualität der Palantir-Gewinne?

Kritiker weisen regelmäßig darauf hin, dass Palantirs bereinigte Ergebnisse deutlich über den ausgewiesenen GAAP-Zahlen liegen. Die Differenz entsteht vor allem durch aktienbasierte Vergütungen und den Ergebnisbeitrag der Beteiligung an SpaceX. Die aktienbasierte Vergütung stieg im Jahresvergleich um 66%. Da der Umsatz noch schneller zulegte, sank ihr relativer Anteil an den Erlösen jedoch. Ohne den Beitrag von SpaceX hätte der bereinigte Gewinn je Aktie rund 0,39 USD betragen. Das entspräche weiterhin einem Wachstum von mehr als 200% und läge noch immer deutlich über dem Marktkonsens.

Die Gewinnqualität fällt somit besser aus, als der erste Blick auf die Differenz zwischen bereinigten und ausgewiesenen Ergebnissen vermuten lässt. Anleger sollten die Entwicklung der aktienbasierten Vergütung dennoch aufmerksam verfolgen, da sie bestehende Aktionäre verwässern kann.

Enorme operative Skalierung

In den ersten sechs Monaten des Jahres stiegen die Kosten lediglich um etwas mehr als 20%. Der Umsatz entwickelte sich erheblich dynamischer. Daraus ergibt sich eine starke operative Hebelwirkung: Zusätzliche Erlöse schlagen überproportional auf das operative Ergebnis und den freien Cashflow durch. Genau dieser Effekt ist für die hohe Bewertung der Palantir Aktie entscheidend. Werden die Markterwartungen übertroffen, steigt der langfristig erwartete Unternehmenswert deutlich. Verlangsamt sich das Wachstum unerwartet, wirkt derselbe Mechanismus in die entgegengesetzte Richtung.

RPO steigt um mehr als 260%

Ein besonders starkes Signal liefert der noch nicht realisierte vertraglich vereinbarte Umsatz, auch Remaining Performance Obligations oder kurz RPO genannt. Diese Kennzahl erhöhte sich im ersten Halbjahr 2026 gegenüber dem Vorjahreszeitraum um mehr als 260%. Das deutet darauf hin, dass die Nachfrage nach Palantirs Softwarelösungen erheblich größer ist, als das aktuelle Umsatzniveau zeigt. Gleichzeitig sprechen weitere Kennzahlen dagegen, dass Palantir Probleme bei der Umwandlung von Aufträgen in Erlöse hat.

Kundenbindung erreicht außergewöhnliches Niveau

Die Dollar-Based Net Retention Rate stieg um 7 Prozentpunkte auf 157%. Damit generierte Palantir mit seinen bestehenden Kunden erheblich mehr Umsatz als im Vorjahr. Ein Wert deutlich über 100% zeigt, dass Erweiterungen und zusätzliche Produkte mögliche Vertragsreduzierungen oder Kundenverluste mehr als ausgleichen. Der Umsatz mit Bestandskunden legte um 85% zu. Gleichzeitig sank der Umsatzanteil der 20 größten Kunden von 43% auf 40%. Palantir wächst somit nicht nur bei bestehenden Großkunden, sondern verbreitert zugleich seine Kundenbasis. Das Total Contract Value, kurz TCV, stieg um 49%. Auf die Vertragslaufzeit angepasst erhöhte sich das TCV sogar um 129%. Diese Entwicklung spricht für eine robuste Nachfrage und eine zunehmende kommerzielle Akzeptanz der Palantir-Plattform.

US-Geschäftskunden werden zum zentralen Wachstumstreiber

Die US-amerikanischen kommerziellen Verträge nahmen im Jahresvergleich um 153% zu. Für die langfristige Palantir Prognose ist diese Entwicklung besonders relevant. Palantir wird dadurch weniger abhängig von schwer vorhersehbaren Regierungsaufträgen und vom europäischen Markt, auf dem die Forderung nach digitaler Unabhängigkeit wächst. Gleichzeitig zeigen die Zahlen, dass Palantirs Produkte nicht mehr ausschließlich teure oder experimentelle Nischenlösungen für Behörden und Großkonzerne sind. Das Angebot gewinnt im breiteren Unternehmensmarkt an Akzeptanz. Der Markt für Regierungssoftware bleibt bedeutend, ist hinsichtlich seines langfristigen Potenzials jedoch wesentlich kleiner als der zivile und kommerzielle Markt.

Palantir hebt die Prognose für 2026 an

Der wichtigste Kurstreiber war neben den starken Quartalszahlen die angehobene Unternehmensprognose. Palantir erwartet für das dritte Quartal einen Umsatz von mehr als 2,16 Mrd. USD und ein operatives Ergebnis von über 1,29 Mrd. USD. Für das Gesamtjahr stellt das Management nun einen Umsatz von mehr als 8,15 Mrd. USD in Aussicht. Davon sollen rund 3,42 Mrd. USD auf das kommerzielle US-Geschäft entfallen.

Beim freien Cashflow erwartet Palantir zwischen 4,5 und 4,7 Mrd. USD. Das würde einem Wachstum von etwas mehr als 100% im Jahresvergleich entsprechen. Der Mittelpunkt der Prognosespanne liegt zugleich rund 200 Mio. USD über der bisherigen durchschnittlichen Analystenschätzung. Die höhere Prognose signalisiert, dass das Management auch nach dem außergewöhnlich starken zweiten Quartal keine unmittelbare Abschwächung der Nachfrage erwartet.

Palantirs Strategie im Wettbewerb mit OpenAI und Anthropic

Am Ende jedes Quartals veröffentlicht CEO Alex Karp einen Brief an die Aktionäre. In der jüngsten Ausgabe bezeichnet er die Geschäftsmodelle von OpenAI und Anthropic indirekt als mögliches Hindernis für die weitere Entwicklung der KI-Branche. Nach Karps Einschätzung besteht die zentrale Schwäche darin, Kunden an ein einzelnes Large Language Model zu binden, über das sie nur begrenzte Kontrolle besitzen. Palantir verfolgt einen anderen Ansatz und erweitert seine Integrationen. Kunden sollen selbst entscheiden können, welches KI-Modell sie für welchen Anwendungsfall einsetzen.

Diese Offenheit kann Palantir einen strategischen Vorteil verschaffen. Das Unternehmen positioniert sich als Infrastruktur- und Anwendungsebene zwischen den KI-Modellen und den operativen Prozessen seiner Kunden. Ein wesentliches Risiko bleibt jedoch bestehen: Palantir entwickelt bislang kein erkennbares eigenes Modellangebot, das eine vollständige Unabhängigkeit von den Produkten externer KI-Labore ermöglichen würde.

Ist die Palantir Aktie zu teuer?

Das Wachstum von Palantir ist spektakulär, führt aber zu extrem hohen Erwartungen. Die Aktie wird derzeit ungefähr mit folgenden Bewertungsmultiplikatoren gehandelt:

Bewertungskennzahl Multiplikator Kurs-Gewinn-Verhältnis rund 140 Kurs-Umsatz-Verhältnis rund 62 Kurs-Free-Cashflow-Verhältnis rund 186

Diese Kennzahlen bedeuten nicht automatisch, dass Anleger mehr als 100 Jahre auf eine angemessene Rendite warten müssen. Sie zeigen jedoch, wie stark der Markt zukünftiges Wachstum bereits im aktuellen Aktienkurs berücksichtigt.

Die hohe Bewertung lässt Palantir kaum Spielraum für Fehler. Eine schwächere Wachstumsrate, niedrigere Margen oder eine enttäuschende Prognose könnten überproportionale Kursverluste auslösen. Bei einem Unternehmen mit einem derart hohen Multiplikator beeinflussen kleine Änderungen der langfristigen Wachstumsannahmen den errechneten Unternehmenswert erheblich.

Palantir Prognose bis 2030

Die durchschnittlichen Free-Cashflow-Prognosen deuten darauf hin, dass Palantir zwischen 2030 und 2031 einen freien Cashflow von rund 20 Mrd. USD und einen Umsatz von bis zu 50 Mrd. USD erzielen könnte. Das wäre noch nicht mit der heutigen Größenordnung von Microsoft oder Nvidia vergleichbar, würde aber bereits über den Werten liegen, die Meta vor dem Beginn seiner umfangreichen KI-Investitionen erzielte. Der Marktkonsens erwartet für 2027 eine Verlangsamung des Umsatzwachstums auf etwa 40% bis 50%. Einige Bewertungsmodelle kommen unter diesen Annahmen zu dem Ergebnis, dass die Palantir Aktie über einen Zeitraum von fünf bis zehn Jahren nicht zwingend überbewertet ist. Je nach unterstelltem Wachstum könnte sie langfristig fair oder sogar vergleichsweise günstig bewertet sein.

Diese Einschätzung setzt jedoch voraus, dass Palantir über viele Jahre außergewöhnlich hohe Wachstumsraten, starke Margen und eine hohe Kundenbindung erreicht. Bereits moderate Abweichungen von diesen Annahmen würden die Bewertung deutlich verändern.

Börse Aktuell: Fazit zur Palantir Aktie

Palantir hat im zweiten Quartal 2026 operative Stärke auf nahezu allen Ebenen gezeigt. Umsatz, Gewinn, Kundenbindung, Auftragsbestand und freier Cashflow entwickelten sich ausgesprochen dynamisch. Besonders positiv ist die Expansion im kommerziellen US-Geschäft, durch die das Unternehmen seine Abhängigkeit von Regierungsaufträgen reduziert. Die angehobene Jahresprognose stützt den langfristig positiven Ausblick. Gleichzeitig bleibt die Bewertung der entscheidende Risikofaktor. Die Palantir Aktie ist nicht zwangsläufig zu teuer, wenn das Unternehmen sein Wachstum über viele Jahre fortsetzen kann. Sie besitzt aber praktisch keinen Puffer für Enttäuschungen. Kurzfristig sprechen die starken Zahlen, die höhere Prognose und das verbesserte Chartbild für weitere Kurschancen. Langfristig hängt die Palantir Prognose davon ab, ob das Unternehmen seine enorme operative Skalierung fortsetzen und seine Plattform als zentrale Schnittstelle für den kommerziellen Einsatz künstlicher Intelligenz etablieren kann.

Kamil Szczepański

Finanzmarktanalyst bei XTB

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FAQ zur Palantir Prognose

Wie sind die Palantir Quartalszahlen ausgefallen?

Palantir erzielte im zweiten Quartal 2026 einen Umsatz von 1,94 Mrd. USD und übertraf damit die erwarteten 1,82 Mrd. USD. Der bereinigte Gewinn je Aktie lag mit 0,41 USD ebenfalls deutlich über der Prognose von 0,34 USD.

Warum steigt die Palantir Aktie?

Die Aktie profitiert von einem Umsatzwachstum von 94% im Jahresvergleich, einer starken Gewinnentwicklung und einer angehobenen Jahresprognose. Im nachbörslichen Handel stieg der Kurs um rund 15%.

Wie lautet die Palantir Prognose für 2026?

Palantir erwartet für das Gesamtjahr einen Umsatz von mehr als 8,15 Mrd. USD. Der freie Cashflow soll zwischen 4,5 und 4,7 Mrd. USD liegen. Für das kommerzielle US-Geschäft werden Erlöse von rund 3,42 Mrd. USD prognostiziert.

Ist die Palantir Aktie überbewertet?

Mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis von rund 140 und einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von etwa 62 ist die Aktie sehr hoch bewertet. Die Bewertung kann nur gerechtfertigt werden, wenn Palantir über mehrere Jahre außergewöhnlich stark wächst und seine hohen Margen behauptet.

Welche Risiken bestehen bei der Palantir Aktie?

Zu den größten Risiken gehören eine unerwartete Wachstumsverlangsamung, die hohe Bewertung, aktienbasierte Vergütungen, die Abhängigkeit von externen KI-Modellen und mögliche Schwankungen bei Regierungsaufträgen.

Was spricht langfristig für Palantir?

Für Palantir sprechen die starke Kundenbindung, der rasant wachsende Auftragsbestand, die operative Skalierbarkeit und die Expansion im kommerziellen US-Markt. Das Unternehmen könnte sich als zentrale Plattform für den praktischen Einsatz verschiedener KI-Modelle etablieren.