DAX Verlierer: Bayer Aktie unter Druck - neue Verkaufssignale

Zum Xetra-Schluss notierten am Montag, den 3. August 2026, insgesamt 33 DAX-Aktien im Plus, während sieben Werte mit Abschlägen aus dem Handel gingen. Das Tabellenende belegte die Bayer Aktie mit einem Tagesverlust von 2,47%. Beiersdorf gab um 1,93% nach, während sich Infineon um 1,11% verbilligte.

Damit war Bayer am Montag der größte DAX Verlierer. Aus charttechnischer Sicht steht die Aktie nun vor einer wichtigen Bewährungsprobe: Auf Tagesbasis ist der Kurs unter die SMA20 gefallen, während im 4-Stunden-Chart ein offenes GAP bei 46,09 EUR in den Fokus rückt.

► Bayer: ISIN: DE000BAY0017 | WKN: BAY001 | Ticker: BAYN

📊 DAX Verlierer: 3 Key Takeaways

Die Bayer Aktie verlor 2,47% und war damit am Montag der größte DAX Verlierer.

Unterhalb der SMA20 bleibt das kurzfristige Chartbild angeschlagen. Das offene GAP bei 46,09 EUR könnte als nächstes Kursziel dienen.

Eine nachhaltige Aufhellung ergibt sich erst bei einer Rückeroberung der SMA50 bei 47,74 EUR und anschließend der SMA20 im Tageschart bei 48,22 EUR.

DAX Verlierer am Montag: Bayer Aktie mit größtem Tagesverlust

Die Bayer Aktie (BAYN) verlor zum Xetra-Schluss 2,47%* und verzeichnete damit den höchsten Tagesverlust unter den 40 DAX-Werten. Der Rücksetzer folgte auf den gescheiterten Versuch, die kurzfristig wichtige SMA20 nachhaltig zurückzuerobern.

Die aktuelle Kursentwicklung deutet darauf hin, dass die Gewinnmitnahmen nach dem vorherigen Anstieg noch nicht vollständig abgeschlossen sein könnten. Für die kurzfristige Bayer Aktie Prognose ist deshalb entscheidend, ob sich der Kurs zeitnah stabilisiert oder die nächsten Unterstützungen anläuft.

Bayer Aktie im Tageschart: SMA20 bleibt wichtige Hürde

Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 04.08.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Aus dem Tageschart geht hervor, dass sich die Bayer Aktie ab Mitte November deutlich erholen konnte. Mehrere Aufwärts-GAPs unterstützten die dynamische Bewegung. Mitte Februar markierte das Papier bei 49,75 EUR ein Hoch, das anschließend jedoch abverkauft wurde. Daraufhin fiel die Aktie kontinuierlich zurück. Im März gelang zwar eine Stabilisierung, eine nachhaltige Erholung blieb zunächst aber aus. Nach einer längeren Konsolidierungsphase bröckelten die Notierungen weiter ab. Erst Anfang Juni änderte sich die Laufrichtung. Die Erholung verlief zunächst moderat, gewann im weiteren Handelsverlauf jedoch deutlich an Dynamik. Im Zuge dieser Bewegung bestätigte die Bayer Aktie zunächst das Februar-Hoch und markierte anschließend bei 53,84 EUR ein neues Jahreshoch. Dieses Kursniveau nutzten Anleger für Gewinnmitnahmen, woraufhin die Notierungen sukzessive nachgaben.

Mittlerweile ist die Aktie unter die SMA20 bei aktuell 48,22 EUR zurückgefallen. Ende der vergangenen Handelswoche näherte sich der Kurs dieser Durchschnittslinie erneut an, konnte sie jedoch nicht überwinden. Die daraufhin ausgebildete rote Tageskerze unterstreicht den kurzfristigen Verkaufsdruck.

Bayer Aktie Prognose: Rücksetzer bis zur SMA50 möglich

Wird der gestrige Tagesschluss im heutigen Handel bestätigt, könnte sich die Abwärtsbewegung fortsetzen. Übergeordnet wäre dann ein Rücksetzer bis zur SMA50 bei aktuell 43,32 EUR denkbar. Spätestens im Bereich dieser Durchschnittslinie sollte sich zeigen, ob wieder Käufer in den Markt kommen. Eine Stabilisierung an der SMA50 mit anschließender Erholung könnte das übergeordnete Chartbild stützen. Ein nachhaltiger Bruch würde dagegen ein zusätzliches Schwächesignal liefern.

Für ein bullisches Szenario müsste die Bayer Aktie mit einer grünen Tageskerze an die SMA20 zurücklaufen. Entscheidend wäre, dass der Kurs diese Linie mit Dynamik und Momentum überwindet. Gelingt ein Tagesschluss oberhalb der SMA20, der am folgenden Handelstag bestätigt wird, würde sich das Chartbild wieder aufhellen. In diesem Fall könnte die Aktie erneut Kurs auf das Jahreshoch bei 53,84 EUR nehmen.

Übergeordnete Einschätzung im Tageschart: bullisch bis neutral

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Bayer Aktie im 4-Stunden-Chart: GAP bei 46,09 EUR im Fokus

Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 04.08.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Im 4-Stunden-Chart ist erkennbar, dass die Bayer Aktie Anfang März unter die SMA200 bei aktuell 41,86 EUR zurückgefallen war. In den folgenden Handelswochen gelang nur ein kurzer Anstieg an diese Linie. Der Kurs bewegte sich lediglich mit dem Docht einer Kerze minimal über die SMA200 und fiel anschließend wieder unter die weiteren Durchschnittslinien zurück. Eine spätere Entlastungsbewegung führte die Bayer Aktie zwar über die SMA20 bei aktuell 47,42 EUR, löste jedoch unmittelbar neue Gewinnmitnahmen aus.

Ausgehend vom Anfang Juni markierten Jahrestief gelang es dem Papier anschließend, sowohl die SMA20 als auch nach mehreren Versuchen die SMA50 bei aktuell 47,74 EUR zu überwinden. Danach stieg der Kurs bis an die SMA200, die nach einem kleineren Rücksetzer ebenfalls überwunden wurde. Die anschließende dynamische Aufwärtsbewegung führte die Bayer Aktie auf ein neues Jahreshoch. Gewinnmitnahmen drückten den Kurs danach wieder unter die SMA20. Eine kleinere Erholung in der vergangenen Handelswoche wurde am Montag erneut abverkauft.

Droht der Bayer Aktie ein GAP-Schluss?

Setzt sich die Bayer Aktie jetzt unterhalb der SMA20 fest, könnte zunächst das offene GAP bei 46,09 EUR geschlossen werden. Kann sich das Papier dort nicht stabilisieren, würde die Wahrscheinlichkeit für eine Fortsetzung der Abwärtsbewegung steigen. Als weiteres mögliches Kursziel käme dann die SMA200 bei 41,86 EUR infrage. Aufhellen würde sich das kurzfristige Chartbild erst, wenn die Bayer Aktie die SMA50 bei 47,74 EUR zurückerobert, sich oberhalb dieser Linie etabliert und anschließend verbindlich nach Norden löst.

Übergeordnete Einschätzung im 4-Stunden-Chart: neutral

Tagesprognose für die Bayer Aktie: abwärts

Wichtige Widerstände der Bayer Aktie

Widerstand Bedeutung 47,19 EUR Kurzfristiger Widerstand 47,42 EUR SMA20 im 4-Stunden-Chart 47,61 EUR Technischer Widerstand 47,74 EUR SMA50 im 4-Stunden-Chart 47,99 EUR Technischer Widerstand 48,22 EUR SMA20 im Tageschart 48,67 EUR Weiterer Widerstand 49,03 EUR Offenes GAP 52,04 EUR Übergeordneter Widerstand 53,84 EUR Aktuelles Jahreshoch

Wichtige Unterstützungen der Bayer Aktie

Unterstützung Bedeutung 46,09 EUR Offenes GAP 43,32 EUR SMA50 im Tageschart 41,86 EUR SMA200 im 4-Stunden-Chart 36,50 EUR Übergeordnete Unterstützung

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FAQ zur Bayer Aktie

Warum war Bayer der größte DAX Verlierer?

Die Bayer Aktie gab am 3. August 2026 um 2,47% nach. Damit verzeichnete sie den höchsten Tagesverlust unter den 40 DAX-Aktien.

Welche Unterstützung ist für die Bayer Aktie jetzt wichtig?

Kurzfristig steht das offene GAP bei 46,09 EUR im Mittelpunkt. Darunter folgen die SMA50 im Tageschart bei 43,32 EUR und die SMA200 im 4-Stunden-Chart bei 41,86 EUR.

Wann würde sich das Chartbild der Bayer Aktie verbessern?

Das Chartbild würde sich aufhellen, wenn die Aktie zunächst die SMA50 bei 47,74 EUR zurückerobert und anschließend nachhaltig über die SMA20 im Tageschart bei 48,22 EUR steigt.

Wie lautet die aktuelle Bayer Aktie Prognose?

Die Tagesprognose ist abwärtsgerichtet. Übergeordnet bleibt die Einschätzung im Tageschart bullisch bis neutral, während das Bild im 4-Stunden-Chart neutral ausfällt.

Wo liegt das Jahreshoch der Bayer Aktie?

Das im Ausgangstext genannte Jahreshoch der Bayer Aktie liegt bei 53,84 EUR. Ein erneuter Anstieg in diese Region setzt eine nachhaltige Rückeroberung der kurzfristigen Durchschnittslinien voraus. *Hinweis: Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für zukünftige Ergebnisse. Diese Analyse stellt keine Anlageberatung dar.