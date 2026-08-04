Börse Aktuell: McDonalds Aktie steigt nach Quartalszahlen

Entlastung kam von der Steuerseite. Die effektive Steuerquote sank von 21,3% im Vorjahresquartal auf 19,5%. Dies unterstützte den Nettogewinn und trug dazu bei, dass McDonalds die Erwartungen beim bereinigten Gewinn je Aktie übertreffen konnte.

Die Vertriebs- und Verwaltungskosten erhöhten sich im Jahresvergleich um 17% auf 817 Mio. US-Dollar. Der deutliche Kostenanstieg könnte erklären, warum das operative Ergebnis trotz des Umsatzwachstums leicht hinter den Erwartungen zurückblieb.

Die weltweiten systemweiten Verkäufe stiegen dagegen im Jahresvergleich um 5%. Bereinigt um Wechselkurseffekte belief sich das Wachstum auf 4%. Die Entwicklung unterstreicht die fortgesetzte Expansion des Netzwerks und die stabile Nachfrage, obwohl das Wachstum auf vergleichbarer Verkaufsfläche verhalten blieb.

Die weltweit vergleichbaren Verkäufe stiegen um 1,3%. Erwartet worden war ein Wachstum von 1,39%. Auf dem US-Heimatmarkt legten die vergleichbaren Verkäufe um 0,8% zu und blieben damit hinter der Prognose von etwas mehr als 1% zurück. Im Segment International Developmental Licensed Markets, kurz IDL, erhöhten sich die vergleichbaren Verkäufe um 1,9%. Das Segment International Operated Markets, kurz IOM, meldete ein Wachstum von 1,5%. Auch diese beiden Ergebnisse lagen geringfügig unter den Konsensschätzungen.

Das operative Ergebnis legte im Jahresvergleich um 3% auf 3,3 Mrd. US-Dollar zu. Analysten hatten allerdings mit 3,39 Mrd. US-Dollar gerechnet. Das Zahlenwerk zeigt somit ein robustes, aber nicht durchgehend überzeugendes Quartal: Der Gewinn je Aktie fiel besser als erwartet aus, während Umsatz und operatives Ergebnis die Prognosen leicht verfehlten.

Der Umsatz erhöhte sich im Jahresvergleich um 4% auf 7,10 Mrd. US-Dollar. Damit verfehlte McDonalds den Wall-Street-Konsens von 7,13 Mrd. US-Dollar knapp. Der Nettogewinn stieg im Jahresvergleich um 5% auf 2,36 Mrd. US-Dollar und entsprach damit weitgehend den Erwartungen.

Der bereinigte Gewinn je Aktie erreichte im zweiten Quartal 2026 einen Wert von 3,38 US-Dollar. Analysten hatten lediglich mit 3,32 US-Dollar gerechnet. Der ausgewiesene Gewinn je Aktie belief sich auf 3,32 US-Dollar und lag damit 6% über dem Vorjahreswert.

McDonalds bewies damit erneut, dass der Konzern auch in einem schwierigen Konsumumfeld profitabel wachsen kann. Für die weitere Entwicklung der McDonalds Aktie dürfte entscheidend sein, ob das Unternehmen seine branchenführenden Margen verteidigen und das weltweite Umsatzwachstum in der zweiten Jahreshälfte beschleunigen kann.

Die McDonalds Aktie reagiert mit einem Kursgewinn von rund 2% auf die Ergebnisse für das zweite Quartal 2026. Der Fast-Food-Konzern konnte den bereinigten Gewinn je Aktie stärker als erwartet steigern, während Umsatz und vergleichbare Verkäufe leicht hinter den Prognosen der Analysten zurückblieben.

Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 04.08.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in USD. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

McDonalds bestätigt Prognose für 2026

McDonalds bestätigte seinen Ausblick für das Gesamtjahr 2026. Der Konzern plant weiterhin Investitionen von 3,7 bis 3,9 Mrd. US-Dollar. Die operative Marge soll im mittleren bis oberen 40%-Bereich liegen. Die effektive Steuerquote wird weiterhin zwischen 21% und 23% erwartet. Beim Zinsaufwand rechnet das Unternehmen mit einem Anstieg von 4% bis 6%. Die Umwandlung des Nettogewinns in freien Cashflow soll im niedrigen bis mittleren 80%-Bereich liegen.

Die Bestätigung der Jahresprognose dürfte von Anlegern positiv aufgenommen werden. Sie signalisiert, dass das Management trotz des herausfordernden Konsumumfelds keine wesentliche Verschlechterung der Geschäftsentwicklung erwartet. Gleichzeitig kündigte McDonalds eine Veränderung in der Führungsspitze an. Skye Anderson übernimmt das Amt des President von McDonald’s USA und folgt damit auf Joe Erlinger.

McDonalds Aktie im Chart: Unterstützung bei 260 US-Dollar

Die McDonalds Aktie notiert weiterhin deutlich unter ihrem Allzeithoch von rund 340 US-Dollar. Ein wesentlicher Teil der Korrektur fiel in eine Phase, in der Anleger verstärkt Kapital in KI-Unternehmen und wachstumsstarke Technologiewerte umschichteten. Sollte die Dynamik im KI-Sektor nachlassen und die Weltwirtschaft gleichzeitig robust bleiben, könnte McDonalds von einer erneuten Nachfrage nach defensiven Qualitätsaktien profitieren. Das Unternehmen bietet stabile Cashflows, eine weltweit bekannte Marke und ein vergleichsweise konjunkturresistentes Geschäftsmodell.

Aus technischer Sicht stellt der Bereich um 260 US-Dollar eine wichtige Unterstützung dar. Die nächste bedeutende Widerstandszone liegt zwischen 295 und 300 US-Dollar. In diesem Bereich verläuft auch der exponentielle 200-Tage-Durchschnitt. Ein nachhaltiger Ausbruch über diese Zone könnte das Chartbild der McDonalds Aktie deutlich aufhellen.

Stabile Umsatz- und Gewinnentwicklung über fünf Jahre

McDonalds hat Umsatz und Nettogewinn in den vergangenen fünf Jahren kontinuierlich gesteigert. Das Wachstum verlief zwar moderat, war aber deutlich stabiler als bei vielen konjunkturabhängigen Unternehmen. Eine zentrale Stärke des Geschäftsmodells ist die außergewöhnlich hohe Profitabilität. McDonalds erzielt trotz überschaubarer Umsatzsteigerungen hohe Margen. Verantwortlich dafür sind die starke Marke, die Preissetzungsmacht und das skalierbare Franchisemodell.

Auch die Kapitalrendite bleibt auf einem sehr hohen Niveau. Eine hohe Rendite auf das investierte Kapital zeigt, dass zusätzliche Investitionen weiterhin überdurchschnittliche Erträge für die Aktionäre erwirtschaften können.

Quelle: XTB Research

Starker Cashflow ermöglicht Dividenden und Aktienrückkäufe

Die Margen beim freien Cashflow bewegen sich seit Jahren auf einem hohen Niveau. Dadurch verfügt McDonalds über ausreichend finanziellen Spielraum, um Dividenden auszuschütten, eigene Aktien zurückzukaufen und gleichzeitig in die weitere Entwicklung des Unternehmens zu investieren. Das Umsatzwachstum hat sich in den vergangenen Quartalen allerdings verlangsamt. Diese Entwicklung ist bei global etablierten Marken mit hoher Marktdurchdringung nicht ungewöhnlich. Die schnelle Expansionsphase dürfte in vielen Kernmärkten weitgehend abgeschlossen sein.

Die künftige Wertschöpfung wird daher stärker von höherer Effizienz, digitalen Vertriebskanälen, Kundenbindungsprogrammen und der Expansion in internationalen Wachstumsmärkten abhängen. McDonalds bleibt fundamental ein klassischer Dauerläufer, der langfristigen Aktionärswert durch eine hohe Geschäftsqualität, verlässliche Cashflows und eine disziplinierte Kapitalverwendung schaffen kann.

Ist die McDonalds Aktie günstig bewertet?

Die Bewertung zeigt, dass der Markt McDonalds weiterhin als Qualitätsunternehmen einstuft. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis der vergangenen zwölf Monate liegt bei etwa 22,4. Das erwartete Kurs-Gewinn-Verhältnis beträgt rund 21,1. Die niedrigere zukünftige Bewertung deutet darauf hin, dass Anleger in den kommenden zwölf Monaten mit weiter steigenden Gewinnen rechnen.

Absolut betrachtet ist die McDonalds Aktie damit nicht günstig. Die Bewertungsprämie lässt sich jedoch durch die hohen operativen Margen, die gut planbaren Cashflows und das widerstandsfähige Geschäftsmodell begründen. Qualitätsunternehmen wie McDonalds werden häufig höher bewertet als der breite Aktienmarkt. Anleger sind bereit, einen Aufschlag für nachhaltige Wettbewerbsvorteile, stabile Erträge und eine langfristig verlässliche Wertentwicklung zu bezahlen.

Operative Marge bleibt auf außergewöhnlich hohem Niveau

McDonalds gehört seit Jahren zu den profitabelsten Unternehmen der weltweiten Restaurantbranche. Ein wesentlicher Grund dafür ist das franchisebasierte Geschäftsmodell. Sowohl das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen als auch das operative Ergebnis bewegen sich trotz des zuletzt schwächeren Umsatzwachstums in der Nähe ihrer historischen Höchststände. Die operative Marge liegt bei rund 45%. Damit bleiben nach Abzug der betrieblichen Aufwendungen etwa 45 Cent von jedem US-Dollar Umsatz als operativer Gewinn übrig. Diese Profitabilität verdeutlicht die starke Preissetzungsmacht, den hohen Markenwert und die Effizienz des Geschäftsmodells.

Das operative Ergebnis ist zuletzt allerdings langsamer gewachsen als der Umsatz. Dies spricht dafür, dass sich McDonalds in einer reiferen Phase seines Unternehmenszyklus befindet. Der Schutz der Margen gewinnt damit gegenüber einer aggressiven Expansion an Bedeutung. Für Anleger bleibt entscheidend, dass McDonalds auch bei moderatem Umsatzwachstum sehr stabile operative Cashflows und branchenführende Margen erzielt. Der innere Wert des Unternehmens basiert damit weniger auf einem schnellen Wachstum als auf der Beständigkeit und Planbarkeit seiner Gewinne.

Quelle: XTB Research

McDonalds Aktie Prognose: Qualität trifft auf begrenztes Wachstum

Die Quartalszahlen liefern ein gemischtes, insgesamt aber solides Bild. Der Gewinn je Aktie übertraf die Erwartungen, während Umsatz, operatives Ergebnis und vergleichbare Verkäufe leicht hinter den Prognosen zurückblieben. Positiv sind die bestätigte Jahresprognose, die hohe operative Marge und die weiterhin starke Cashflow-Generierung.

Kurzfristig könnte die McDonalds Aktie von der stabilen Gewinnentwicklung und einer möglichen Rotation in defensive Qualitätsunternehmen profitieren. Ein Anstieg über die Widerstandszone zwischen 295 und 300 US-Dollar wäre aus charttechnischer Sicht ein wichtiges positives Signal.

Risiken ergeben sich aus dem langsamen organischen Wachstum, der hohen Marktsättigung in wichtigen Regionen, steigenden Kosten und der weiterhin anspruchsvollen Bewertung. Langfristig bleiben die globale Marke, das Franchisemodell und die hohe Kapitalrentabilität jedoch starke Argumente für die McDonalds Aktie.

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FAQ zur McDonalds Aktie

Wie fielen die McDonalds Quartalszahlen aus?

McDonalds erzielte im zweiten Quartal 2026 einen bereinigten Gewinn je Aktie von 3,38 US-Dollar und übertraf damit die Erwartung von 3,32 US-Dollar. Der Umsatz stieg im Jahresvergleich um 4% auf 7,10 Mrd. US-Dollar, lag aber knapp unter dem Konsens.

Warum steigt die McDonalds Aktie?

Die McDonalds Aktie steigt nach den Quartalszahlen um rund 2%, weil der bereinigte Gewinn je Aktie die Erwartungen übertraf und der Konzern seine Prognose für das Gesamtjahr 2026 bestätigte.

Welche Kursmarken sind für die McDonalds Aktie wichtig?

Der Bereich um 260 US-Dollar gilt als wichtige charttechnische Unterstützung. Zwischen 295 und 300 US-Dollar befindet sich die nächste bedeutende Widerstandszone, in der auch der exponentielle 200-Tage-Durchschnitt verläuft.

Ist die McDonalds Aktie günstig bewertet?

Mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis der vergangenen zwölf Monate von rund 22,4 und einem erwarteten Kurs-Gewinn-Verhältnis von etwa 21,1 ist die Aktie nicht günstig. Die Prämie spiegelt die hohen Margen, stabilen Cashflows und die Qualität des Geschäftsmodells wider.

Welche Risiken bestehen bei der McDonalds Aktie?

Zu den wichtigsten Risiken gehören ein nachlassendes organisches Wachstum, die Marktsättigung in etablierten Regionen, steigende Personal- und Lebensmittelkosten sowie eine vergleichsweise hohe Bewertung.

Zahlt McDonalds eine Dividende?

McDonalds zählt zu den etablierten Dividendenwerten am US-Aktienmarkt. Die starken freien Cashflows ermöglichen es dem Unternehmen, Dividenden, Aktienrückkäufe und Investitionen parallel zu finanzieren.