Continental Aktie im Fokus: Sonderdividende, ContiTech-Verkauf und Kursziel im Chartcheck

Die Continental Aktie steht nach dem Verkauf der Sparte ContiTech im Mittelpunkt des Anlegerinteresses. Mit dem Abschluss der strategischen Neuausrichtung konzentriert sich der DAX-Konzern künftig vollständig auf sein profitables Reifengeschäft. Gleichzeitig schafft der Milliardenverkauf finanziellen Spielraum für den Schuldenabbau sowie umfangreiche Kapitalrückflüsse an die Aktionäre. Wie ist die Continental Aktie fundamental und charttechnisch einzuschätzen?
► Continental: ISIN: DE0005439004 | WKN: 543900 | Ticker: CON
📰 Aktien News: 3 Key Takeaways
- ContiTech-Verkauf für bis zu 4,25 Mrd. EUR stärkt die Bilanz und erhöht den finanziellen Spielraum.
- Bis zu 2,5 Mrd. EUR sollen über Sonderdividenden und/oder Aktienrückkäufe an die Aktionäre zurückfließen.
- Charttechnisch bleibt die Continental Aktie bullisch, solange die wichtigen gleitenden Durchschnitte verteidigt werden.
Continental Aktie: Fundamentaldaten im Überblick
|Kennzahl
|Wert
|Aktueller Kurs
|74,44 EUR
|Marktkapitalisierung
|15,05 Mrd. EUR
|Umsatz 2025
|19,68 Mrd. EUR
|Eigenkapitalquote
|23,73%
|KGV 2026*
|12,87
|Dividendenrendite 2026*
|3,87%
|4-Wochen-Performance
|-0,10%
|Bewertung
|leicht unterbewertet
|Branche
|Automobilzulieferer
*Prognose
Continental verkauft ContiTech für bis zu 4,25 Mrd. EUR
Continental hat den Verkauf seiner Sparte ContiTech an den Finanzinvestor Lone Star Funds vereinbart. Der Unternehmenswert beläuft sich auf 4,0 Mrd. EUR. Zusätzlich können erfolgsabhängige Zahlungen von bis zu 250 Mio. EUR hinzukommen. Mit diesem Schritt schließt Continental seine strategische Neuaufstellung ab. Nachdem zuvor bereits die Automobilzuliefersparte AUMOVIO abgespalten wurde, konzentriert sich der Konzern künftig vollständig auf das Kerngeschäft rund um Reifen. Bis zum Abschluss der behördlichen Genehmigungen wird ContiTech bereits als nicht fortgeführte Aktivität bilanziert. Continental rechnet noch im laufenden Jahr mit den notwendigen kartellrechtlichen Freigaben.
Milliardenzufluss soll Aktionären zugutekommen
Nach Unternehmensangaben erwartet Continental einen Mittelzufluss von rund 3,1 Mrd. EUR.
Die Mittel sollen für zwei zentrale Maßnahmen verwendet werden:
- Reduzierung der Nettoverschuldung
- Ausschüttung von rund 2,5 Mrd. EUR an die Aktionäre
Die Kapitalrückführung könnte entweder über eine Sonderdividende, über Aktienrückkäufe oder durch eine Kombination beider Maßnahmen erfolgen. Damit dürfte die Kapitalallokation in den kommenden Quartalen zu den wichtigsten Kurstreibern der Continental Aktie gehören.
Continental Aktie: Chartanalyse im Tageschart
Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 07.07.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.
Die Continental Aktie konnte sich nach dem Tief im Oktober 2025 nachhaltig erholen. Nach einer mehrmonatigen Aufwärtsbewegung kam es zwar zu einer deutlichen Korrektur bis in den Bereich von 55 EUR, diese wurde jedoch vollständig aufgefangen. Seit Mai hat sich das Chartbild erneut verbessert. In der vergangenen Handelswoche markierte die Aktie mit 77,28 EUR ein neues Jahreshoch. Besonders positiv ist die Entwicklung seit dem nachhaltigen Anstieg über die SMA200, die aktuell bei 65,92 EUR verläuft. Rücksetzer wurden zuletzt regelmäßig im Bereich der SMA20 (72,51 EUR) gekauft.
Technische Einschätzung Tageschart
Solange die Continental Aktie oberhalb der SMA20 notiert, bleibt der mittelfristige Aufwärtstrend intakt.
Mögliche Kursziele liegen bei:
- 80,28 EUR
- 93,27 EUR
- 111,94 EUR
Sollte die SMA20 unterschritten werden, könnte zunächst die SMA50 bei 69,74 EUR Unterstützung bieten. Ein nachhaltiger Rückfall unter die SMA200 würde das derzeit positive Chartbild deutlich eintrüben.
Einschätzung Tageschart: Bullisch
Langfristige Prognose (12 bis 18 Monate)
Bleibt die Aktie oberhalb der SMA20, bestehen weiterhin Chancen auf eine Fortsetzung der Aufwärtsbewegung in Richtung der 111-EUR-Marke und darüber hinaus.
Wahrscheinlichkeiten unseres Setups:
- Bullisches Szenario: 55%
- Bearishes Szenario: 45%
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Continental Aktie: Chartanalyse im 4-Stunden-Chart
Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 07.07.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.
Auch im kurzfristigen Zeitfenster präsentiert sich die Continental Aktie konstruktiv. Nachdem sich die Aktie Ende Mai nachhaltig oberhalb der SMA200 etablieren konnte, setzte sich der Aufwärtstrend weiter fort. Aktuell notiert das Papier oberhalb der eng beieinander verlaufenden SMA20 (73,38 EUR) und SMA50 (73,17 EUR). Diese beiden Durchschnittslinien bilden derzeit einen wichtigen Unterstützungsbereich. Solange dieser verteidigt wird, bestehen gute Chancen auf eine Fortsetzung der Aufwärtsbewegung zu den bereits genannten Kurszielen. Ein Bruch dieser Zone könnte dagegen eine Ausweitung der Schwäche bis zur SMA200 bei 68,48 EUR nach sich ziehen. Fällt die Aktie anschließend auch unter diese Unterstützung, könnte ein Rücksetzer bis zum offenen Gap bei 62,38 EUR folgen.
Einschätzung 4-Stunden-Chart: Bullisch
Kurzfristige Prognose (nächste drei Monate)
Oberhalb der SMA20 bleiben die kurzfristigen Perspektiven freundlich. Erst ein nachhaltiger Rückfall unter die SMA200 würde das technische Bild deutlich verschlechtern.
Wahrscheinlichkeiten unseres Setups:
- Bullisches Szenario: 60%
- Bearishes Szenario: 40%
Wichtige Widerstände
- 76,05 EUR
- 77,28 EUR
- 78,60 EUR
- 79,16 EUR
- 80,28 EUR
Wichtige Unterstützungen
- 73,51 EUR
- 73,38 EUR
- 73,17 EUR
- 72,51 EUR
- 72,34 EUR (Gap)
- 72,06 EUR
- 70,00 EUR
- 69,74 EUR
- 68,48 EUR
- 65,92 EUR
- 62,38 EUR (Gap)
Experten Fazit: Continental Aktie profitiert von strategischer Neuausrichtung
Die Continental Aktie erhält durch den Verkauf von ContiTech neue Impulse. Der Konzern fokussiert sich künftig vollständig auf sein margenstarkes Reifengeschäft und schafft gleichzeitig erheblichen finanziellen Spielraum. Die Aussicht auf milliardenschwere Kapitalrückflüsse an die Aktionäre dürfte den Titel zusätzlich unterstützen.
Aus charttechnischer Sicht bleibt die Lage sowohl im Tages- als auch im 4-Stunden-Chart positiv. Solange die Aktie oberhalb der kurzfristigen gleitenden Durchschnitte notiert, sprechen die technischen Signale für eine Fortsetzung des übergeordneten Aufwärtstrends.
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FAQ zur Continental Aktie
Warum steht die Continental Aktie aktuell im Fokus?
Continental hat den Verkauf der Sparte ContiTech abgeschlossen und richtet den Konzern künftig vollständig auf das Reifengeschäft aus. Gleichzeitig sollen bis zu 2,5 Mrd. EUR an die Aktionäre zurückfließen.
Wie hoch ist der Verkaufserlös für ContiTech?
Der vereinbarte Unternehmenswert beträgt 4,0 Mrd. EUR. Hinzu können erfolgsabhängige Zahlungen von bis zu 250 Mio. EUR kommen.
Ist die Continental Aktie derzeit bullisch?
Ja. Sowohl der Tageschart als auch der 4-Stunden-Chart zeigen ein bullisches Bild. Entscheidend ist, dass die Aktie oberhalb der SMA20 bleibt.
Welche Kursziele sind bei der Continental Aktie relevant?
Aus technischer Sicht liegen die nächsten Kursziele bei 80,28 EUR, 93,27 EUR und langfristig bei 111,94 EUR.
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