DAX Verlierer: adidas Aktie bricht um 11,16% ein - Chartanalyse und Prognose

Per Xetra-Schluss notierten gestern (30.07.2026) 25 DAX-Werte im Plus, während 15 Aktien den Handelstag mit Verlusten beendeten. Die Liste der DAX Verlierer führte die adidas Aktie mit einem Abschlag von 11,16% an. Dahinter folgten SAP mit einem Minus von 4,74% sowie Zalando mit einem Rückgang von 2,68%.

Die adidas Aktie verlor zum Xetra-Schluss 11,16% und war damit der größte DAX Verlierer des Tages.

► adidas WKN: A1EWWW | ISIN: DE000A1EWWW0 | Ticker: ADS

📊 DAX Verlierer: 3 Key Takeaways

Die adidas Aktie war mit -11,16% der größte DAX Verlierer des Tages.

war mit -11,16% der größte des Tages. Der Bruch der SMA200 verschlechtert das technische Gesamtbild deutlich.

Erst eine Rückkehr über die SMA200 würde die kurzfristigen Aussichten wieder verbessern.

Chartcheck - Betrachtung im Tageschart

Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 31.07.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Im Tageschart ist gut erkennbar, dass sich die adidas Aktie seit Herbst 2025 in einem wellenförmigen Abwärtstrend befand. Zwischenzeitliche Erholungen wurden regelmäßig wieder verkauft. Das Jahrestief wurde im März im Bereich von 130 EUR markiert. Dort setzte zwar Kaufinteresse ein, zunächst jedoch nur verhalten. Im weiteren Verlauf gewann die Aufwärtsbewegung deutlich an Dynamik. Nachdem die Aktie die SMA200 bei aktuell 159,47 EUR überwinden konnte, setzte sich die Erholung bis an die SMA20 bei derzeit 180,04 EUR fort.

In den vergangenen Handelswochen ließ die Dynamik allerdings spürbar nach. Die Aktie bewegte sich über mehrere Tage im Bereich der SMA20, ohne einen nachhaltigen Ausbruch nach oben zu schaffen. Ein Rücksetzer unter die SMA50 bei aktuell 174,56 EUR wurde zunächst zügig zurückgekauft, sodass die Notierungen erneut an die SMA20 heranliefen. Diese erwies sich jedoch als hartnäckiger Widerstand. Im gestrigen Handel eröffnete die adidas Aktie mit einem deutlichen Abwärts-GAP und fiel direkt unter die SMA200 zurück. Zwar konnte ein Teil der Verluste im Tagesverlauf aufgeholt werden, der Tagesschluss wurde jedoch klar unterhalb der SMA200 markiert. Damit hat sich das Chartbild auf Tagesbasis deutlich eingetrübt. Solange die Aktie per Tagesschluss unter der SMA200 notiert, bleibt das Risiko weiterer Kursverluste bestehen. Aus übergeordneter Sicht könnte sich die Bewegung wieder in Richtung des Jahrestiefs fortsetzen. Sollte der gestrige Abverkauf hingegen heute nicht bestätigt werden, könnte sich eine Gegenbewegung etablieren. In diesem Fall hätte die adidas Aktie die Chance, zunächst die SMA200 zurückzuerobern und anschließend das offene GAP bei 166,70 EUR anzulaufen.

Übergeordnete Einschätzung Tageschart: neutral bis bärisch

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Chartcheck - Betrachtung im 4-Stunden-Chart

Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 31.07.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Im 4-Stunden-Chart wird die vorangegangene Aufwärtsbewegung noch deutlicher sichtbar. Ende April beziehungsweise Anfang Mai scheiterte die adidas Aktie zunächst mehrfach an der SMA200 bei aktuell 167,12 EUR. Nach dem erfolgreichen Ausbruch setzte sich die Erholung kontinuierlich fort. Zwischenzeitliche Rücksetzer wurden regelmäßig an der SMA20 bei aktuell 174,33 EUR oder der SMA50 bei derzeit 178,46 EUR aufgefangen. Auch der Rücksetzer zum Ende der vergangenen Handelswoche wurde zu Wochenbeginn zunächst vollständig kompensiert. Allerdings gelang es der Aktie nicht mehr, sich nachhaltig über die SMA50 zu etablieren.

Der gestrige massive Kursrutsch führte mit einem deutlichen Abwärts-GAP erneut unter die SMA200. Auch der Tagesschluss wurde unterhalb dieser wichtigen Durchschnittslinie ausgebildet. Solange die adidas Aktie unter der SMA200 notiert, bleibt das kurzfristige Chartbild angeschlagen. In diesem Szenario könnte sich die Abwärtsbewegung in Richtung des offenen GAPs bei 137,70 EUR und anschließend bis zum Jahrestief fortsetzen. Sollte sich die Erholung heute weiter fortsetzen, wäre zunächst die SMA200 die entscheidende Hürde. Erst wenn sich die Aktie nachhaltig oberhalb dieser Durchschnittslinie etablieren kann, würde sich das technische Bild wieder deutlich aufhellen. Entsprechend sollte die Kursentwicklung im Bereich der SMA200 besonders aufmerksam beobachtet werden.

Übergeordnete Einschätzung 4-Stunden-Chart: bärisch

Tagesprognose adidas Aktie

Nach dem massiven Abverkauf besteht kurzfristig die Chance auf eine technische Gegenbewegung. Solange jedoch keine nachhaltige Rückkehr über die SMA200 gelingt, bleibt das Risiko weiterer Kursverluste erhöht.

Tagesprognose gemäß unserer Einschätzung: aufwärts

Wichtige Widerstände

159,42 EUR

166,70 EUR (GAP)

167,12 EUR (SMA200)

172,97 EUR

174,33 EUR (SMA20)

174,56 EUR (SMA50)

178,46 EUR

179,59 EUR

180,04 EUR (SMA20 Daily)

191,25 EUR

196,30 EUR

Wichtige Unterstützungen

149,18 EUR

139,75 EUR

137,70 EUR (GAP)

134,85 EUR

Experten Fazit

Die adidas Aktie war der größte DAX Verlierer des Handelstags und sendete mit dem Bruch der SMA200 ein klares technisches Warnsignal. Kurzfristig ist zwar eine Gegenbewegung möglich, für eine nachhaltige Trendverbesserung müsste die Aktie jedoch zunächst die SMA200 zurückerobern. Andernfalls dürfte das Jahrestief wieder in den Fokus der Marktteilnehmer rücken.

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FAQ

Warum war die adidas Aktie der größte DAX Verlierer?

Die adidas Aktie verlor am Xetra-Handelstag 11,16% und führte damit die Liste der DAX Verlierer an.

Welche Marke ist jetzt entscheidend?

Charttechnisch steht die SMA200 im Mittelpunkt. Oberhalb dieser Marke würde sich das Chartbild wieder verbessern.

Wie lautet die aktuelle Prognose für die adidas Aktie?

Kurzfristig ist eine technische Erholung möglich. Solange die Aktie jedoch unter der SMA200 notiert, bleibt die übergeordnete Einschätzung bärisch.