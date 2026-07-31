DAX Gewinner: Infineon Aktie mit fast 10% Plus - Trendwende nach Kurseinbruch?

Die Infineon Aktie war am Donnerstag der mit Abstand stärkste DAX Gewinner. Nach einem kräftigen Kurseinbruch am Vortag legte das Papier per Xetra-Schluss um 9,96% zu und setzte sich damit an die Spitze des deutschen Leitindex. Ebenfalls stark präsentierten sich Siemens Energy mit einem Plus von 9,51% sowie Hochtief mit einem Kursgewinn von 4,62%. Per Xetra-Schluss notierten am 30.07.2026 insgesamt 25 DAX-Werte im Plus, während 15 Aktien den Handelstag im Minus beendeten. Besonders bemerkenswert ist die starke Gegenbewegung der Infineon Aktie, nachdem sie am Vortag noch die Liste der DAX-Verlierer angeführt hatte.

► Infineon WKN: 623100 | ISIN: DE0006231004 | Ticker: IFX

🏆 DAX Gewinner: 3 Key Takeaways

Die Infineon Aktie war mit einem Plus von 9,96% der stärkste DAX Gewinner des Tages.

Die Erholung verbessert das kurzfristige Momentum, das Tageschart bleibt jedoch vorerst neutral.

Der Bereich um 61,97 bis 61,99 EUR entscheidet über die weitere Kursrichtung.

DAX Gewinner: Infineon Aktie mit kräftiger Erholung

Die Infineon Aktie konnte sich nach den deutlichen Verlusten der vergangenen Handelstage eindrucksvoll zurückmelden. Die dynamische Erholung sorgt kurzfristig für Entlastung, ändert aus charttechnischer Sicht allerdings noch nicht das übergeordnete Bild.

Ob die starke Tagesperformance der Beginn einer nachhaltigen Aufwärtsbewegung oder lediglich eine technische Gegenreaktion innerhalb eines intakten Korrekturtrends ist, dürfte sich bereits in den kommenden Handelstagen entscheiden.

Chartanalyse der Infineon Aktie im Tageschart

Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 31.07.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Die Infineon Aktie bewegte sich bis Ende 2025 über Monate in einer Seitwärtsphase. Mit dem Ausbruch zu Beginn des Jahres setzte eine dynamische Aufwärtsbewegung ein, die den Kurs bis auf 48,22 EUR führte. Nach diesem Hoch dominierten jedoch Gewinnmitnahmen, wodurch der Wert deutlich zurücksetzte und sich zunächst unterhalb der Marke von 40 EUR stabilisierte. Anschließend gelang der Aktie mit einem Aufwärts-GAP die Rückkehr über 40 EUR. Von dort entwickelte sich erneut eine kontinuierliche Aufwärtsbewegung bis zum Hoch Anfang Juni. Dieses Hoch konnte allerdings nicht verteidigt werden und wurde im weiteren Verlauf vollständig abverkauft.

Die anschließende Korrektur führte den Kurs zunächst an die SMA20 (67,15 EUR). Nachdem diese Unterstützung zunächst gehalten hatte, scheiterte ein erneuter Angriff auf das Juni-Hoch. Es folgte ein weiterer deutlicher Rücksetzer unter die SMA20. Auch die SMA50 (74,77 EUR) konnte den Verkaufsdruck nicht stoppen. Erst am gestrigen Handelstag gelang eine kräftige Gegenbewegung.

Tageschart bleibt vorerst neutral

Trotz des starken Kursanstiegs bleibt die technische Gesamteinschätzung zunächst neutral. Kann die Infineon Aktie heute den gestrigen Anstieg bestätigen und erneut mit einer grünen Tageskerze schließen, dürfte zunächst das offene Gap bei 61,97 EUR in den Fokus rücken. Gelingt dort der Ausbruch ohne größere Rücksetzer, könnte sich die Erholung in Richtung der SMA20 fortsetzen. Gerade an dieser Durchschnittslinie dürfte sich entscheiden, ob aus der Gegenbewegung wieder ein belastbarer Aufwärtstrend entstehen kann. Scheitert die Bestätigung des gestrigen Anstiegs dagegen, würde sich erneut eine rote Tageskerze ausbilden. In diesem Fall dürfte der Verkaufsdruck wieder zunehmen. Dann rücken zunächst die SMA200 bei 50,20 EUR sowie das noch offene Gap bei 48,89 EUR in den Fokus. Beide Marken stellen wichtige Unterstützungen dar, an denen eine erneute Stabilisierung wahrscheinlich wäre.

Übergeordnete Einschätzung Tageschart: Neutral

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Infineon Aktie im 4-Stunden-Chart

Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 31.07.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Im 4-Stunden-Chart zeigte sich nach der Stabilisierung Ende März zunächst ein dynamischer Aufwärtstrend. Die Aktie etablierte sich oberhalb sämtlicher gleitender Durchschnitte. Rücksetzer wurden mehrfach erfolgreich an der SMA20 (61,99 EUR) aufgefangen, während die SMA50 (65,63 EUR) im Juni zusätzlichen Halt bot. Mit dem Rücksetzer vom Jahreshoch verschlechterte sich das Chartbild jedoch deutlich. Nachdem zunächst die SMA20 und anschließend auch die SMA50 aufgegeben wurden, fiel die Aktie sogar unter die SMA200 (71,52 EUR). Zwar gelang zwischenzeitlich nochmals die Rückkehr über die kurzfristige Durchschnittslinie, allerdings fehlte die Dynamik, um auch die SMA50 beziehungsweise SMA200 erneut zu erreichen. Stattdessen setzte sich die Korrektur fort.

4-Stunden-Chart bleibt bärisch

Die Infineon Aktie notiert weiterhin unter der SMA20, weshalb das kurzfristige Chartbild unverändert bärisch einzustufen ist. Im Rahmen der gestrigen Erholung könnte der Kurs heute zunächst an die SMA20 beziehungsweise an das offene Gap bei 61,97 EUR heranlaufen. Da beide Marken nahezu auf identischem Niveau liegen, entsteht dort ein technisch besonders relevanter Widerstandsbereich.

Ein nachhaltiger Ausbruch darüber würde die Chancen auf eine Fortsetzung der Erholung in Richtung der SMA50 deutlich verbessern. Scheitert die Aktie dagegen erneut an diesem Widerstandscluster oder dreht bereits vorher nach unten, dürfte sich die laufende Korrektur wieder beschleunigen. In diesem Fall könnte die 50-EUR-Marke erneut in den Fokus rücken.

Übergeordnete Einschätzung 4-Stunden-Chart: Bärisch

Tagesprognose für die Infineon Aktie

Die kräftige Erholung vom Donnerstag verbessert das kurzfristige Momentum deutlich. Dennoch bleibt die technische Ausgangslage angeschlagen, solange wichtige Widerstände nicht zurückerobert werden.

Erst ein nachhaltiger Anstieg über die SMA20 würde das Chartbild wieder deutlich aufhellen. Bis dahin bleibt die Wahrscheinlichkeit weiterer Schwankungen hoch.

Unsere Tagesprognose: Abwärts

Wichtige Widerstände

60,87 EUR

61,97 EUR (Gap)

61,99 EUR (SMA20)

65,63 EUR (SMA50)

67,15 EUR (SMA20 Daily)

68,32 EUR

68,41 EUR (Gap)

69,34 EUR

71,52 EUR (SMA200)

74,77 EUR (SMA50 Daily)

75,84 EUR (Gap)

Wichtige Unterstützungen

56,86 EUR

53,05 EUR (Gap)

51,59 EUR

50,20 EUR (SMA200 Daily)

49,83 EUR

48,89 EUR (Gap)

Experten Fazit: DAX Gewinner mit wichtiger Bewährungsprobe

Die Infineon Aktie hat sich als stärkster DAX Gewinner eindrucksvoll zurückgemeldet und einen Teil der vorherigen Verluste wettgemacht. Charttechnisch handelt es sich bislang jedoch vor allem um eine Erholungsbewegung innerhalb einer übergeordneten Korrektur. Entscheidend wird sein, ob der Kurs die Zone um 62 EUR nachhaltig überwinden kann. Gelingt dies, verbessert sich das technische Bild deutlich. Scheitert der Ausbruchsversuch, dürfte der Bereich um 50 EUR erneut in den Fokus rücken.

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FAQ

Warum war die Infineon Aktie der größte DAX Gewinner?

Nach den starken Verlusten des Vortages setzte eine kräftige technische Gegenbewegung ein. Die Aktie gewann per Xetra-Schluss 9,96%.

Wie ist die aktuelle Prognose für die Infineon Aktie?

Kurzfristig bleibt das 4-Stunden-Chart bärisch. Erst ein nachhaltiger Anstieg über die SMA20 würde das Chartbild wieder deutlich verbessern.

Welche Marken sind jetzt entscheidend?

Auf der Oberseite stehen 61,97 EUR (Gap) und die SMA20 im Fokus. Wichtige Unterstützungen liegen bei 50,20 EUR sowie dem offenen Gap bei 48,89 EUR.