🔴 Aktie im Fokus, die Aktuelle Analyse am 19.09.2024

AKTIE IM FOKUS: Commerzbank

WKN: CBK100 | ISIN:  DE000CBK1001 | Ticker: CBK

‚Äč‚Äč‚Äč‚ÄčAktuelle Analyse und Einsch√§tzung sowohl f√ľr kurzfristig aktive Trader/Daytrader als auch Einsch√§tzungen und Prognosen f√ľr l√§ngerfristige Investoren

Short Cut: 

Ausgangslage: Die Aktie hat in den letzten Handelstagen von √úbernahmephantasien profitiert. Das Papier hat bei 16 EUR ein neues Jahreshoch formatiert. Trotz Belastungen au√üerhalb des laufenden Gesch√§ftsbetriebs hat die Bank die Ertragskraft gesteigert. Der Ausblick f√ľr das laufende Jahr wurde best√§tigt.¬†

Fundamentaldaten:

aktueller Preis   15,55 EUR

Marktkapitalisierung     18,71 Mrd. EUR

Umsatz 2023    22,47  Mrd. EUR

Eigenkapitalquote    6,45 %

KGV 2024*    6,85 %

4 Wochen Performance   + 24,13 %

Bewertung    leicht unterbewertet

Div. Rendite 2024*    3,88 %

Branche    Banken

* Prognose

Parkettgefl√ľster:

Die Unicredit hat sich vor wenigen Tagen mit 9 Prozent an der Commerzbank beteiligt. Marktteilnehmer bewerten dies im ersten Schritt als eine Vorbereitung zu einer √úbernahme der Commerzbank durch die Unicredit. Der Aktienkurs ist aufgrund dieser Nachricht angesprungen und innerhalb von wenigen Handelstagen 3,20 EUR zulegen k√∂nnen, was etwa einer Wertsteigerung von 25 Prozent entspricht. Das Management der Bank wurde durch diesen Vorgang √ľberrascht und hat gleich eine Bitte in Richtung Berlin geschickt. Der Bund h√§lt nach wie vor 12 Prozent der Anteile und wird diese erst einmal behalten. Genau wie die Commerzbank analysiert der Bund nun den Sachstand und die Optionen.¬†

Das Konzernergebnis konnte trotz schwieriger Rahmenbedingungen, im 1. Halbjahr auf 1.285 Mio. EUR gesteigert werden. (Vergleichszeitraum 1.145 Mio. EUR). Dank des stringenten Kostenmanagements konnte die Kosten im 1. Halbjahr um 2 Prozent auf 3.187 Mio. EUR gesenkt werden. Beim Cost-Income wird ein Ratio von 60 Prozent angepeilt. Die Eigenkapitalrendite ist von 8,1 Prozent (1. Halbjahr 2023) auf jetzt 8,9 Prozent gestiegen. F√ľr das laufende Gesch√§ftsjahr wird mit einem Zins√ľberschuss von 8,1 Mrd. EUR gerechnet, was allerdings gut 300 Mio. EUR unter dem Vorjahr liegen w√ľrde. Es wird 2024 eine Eigenkapitalrendite von 8 Prozent angestrebt. Die Aussch√ľttungsquote soll mindestens 70 Prozent betragen.

Chartcheck - Betrachtung im Tageschart:

Das Papier lief bis Ende Februar in einer Box seitw√§rts. Die Aktie zog Mitte M√§rz K√§ufer an, der Anteilsschein konnte sich im Zuge dieses Interesses bis √ľber die 15,50 EUR erholen. Das Jahreshoch wurde im Mai bei 15,79 EUR formatiert. Zwar versuchte das Wertpapier nachfolgend einige Male √ľber diese Marke zu kommen, scheiterte aber immer wieder. In der Konsequenz ging es bis Mitte Juni dann abw√§rts. Erst im Bereich der 13,40 EUR gelang es einen Richtungswechsel abzubilden. Es ging im weiteren Handelsverlauf moderat in kleinen Impulsen wieder √ľber die 14,00 EUR zur√ľck. Ab Mitte Juli dominierte erneute Schw√§che das Kursgeschehen. Das Wertpapier gab dynamisch und deutlich bis an die 12 EUR-Marke nach, konnte sich in diesem Bereich wieder etwas erholen. Nach einem erneuten R√ľcksetzer ging es mit einem GAP up wieder √ľber die 14 EUR-Marke, und von hier aus zu einem neuen Jahreshoch, das knapp √ľber der alten Marke markiert wurde.

Im Tageschart ist erkennbar, dass sich die Aktie bis Ende Mai √ľber der 20-Tage-Linie (aktuell bei 13,84 EUR) halten konnte, diese Durchschnittslinie dann im Zuge von R√ľcksetzern aufgegeben hat. Es ging unter die 50-Tage-Linie (aktuell bei 13,85 EUR), allerdings hat die Aktie den Kontakt zu dieser Linie halten k√∂nnen. Es ging mit einem GAP zur√ľck √ľber die SMA20 bis an die SMA50. Hier ging es dann tagelang nicht weiter. Erst ein R√ľcksetzer an die 20-Tage-Linie brachte Schwung in die Notierungen. Die Aktie konnte sich weiter erholen und √ľber die 15 EUR-Marke laufen. Es stellte sich nachfolgend im Juli moderate Schw√§che ein, die sich im weiteren Handelsverlauf verst√§rkte. Die 200-Tage-Linie (aktuell bei 12,92 EUR) konnte diesen R√ľcksetzer stabilisieren. Nach einer Zwischenerholung, die sich Mitte August eingestellt hatte, ging es in den letzten Handelswochen erneut zur√ľck an die SMA200, die wieder gut als Support gehalten hat. Im weiteren Handelsverlauf performte die Aktie dann. Es ging in dieser Handelswoche an die 16 EUR-Marke, an der ein neues Jahreshoch formatiert wurde.

Damit hat sich das Tageschart aufgehellt. Solange sich die Aktie per Tagesschluss √ľber der 50-Tage-Linie / 20-Tage-Linie halten kann, k√∂nnte es weiter aufw√§rts zur√ľck an das Jahreshoch gehen. Kann sich das Wertpapier per Tagesschluss √ľber dieser Marke festsetzen, so besteht die Chance, dass sich die Aufw√§rtsimpulse in Richtung der 21,14 EUR fortsetzen k√∂nnten.¬†

Vorstellbar ist, dass in den kommenden Handelstagen Teile der Gewinne mitgenommen werden. Die Aktie k√∂nnte im Zuge dessen die 50-Tage-Linie / 20-Tage-Linie anlaufen. Sollte diese Linie erreicht werden, so k√∂nnte es hier zu Entlastungsbewegungen kommen. Eintr√ľben w√ľrde sich das Tageschart dann wieder, wenn sich das Wertpapier per Tagesschluss unter der 50-Tage-Linie etabliert. Dies k√∂nnte dann als Hinweis interpretiert werden, dass sich die Schw√§che weiter in Richtung GAP (13,02 EUR) bzw. der 200-Tage-Linie gehen k√∂nnte.¬†

Einschätzung Tageschart, Prognose: bullisch 

Übergeordneter Ausblick Tageschart - Langfristig orientiert Anleger (nächste 12-18 Monate):

Solange sich die Aktie per Tagesschluss √ľber der 20-Tage-Linie halten kann, solange besteht die Perspektive, dass sich die Aufw√§rtsimpulse fortsetzen k√∂nnten. Verbindlich eintr√ľben w√ľrde sich das Tageschart dann, wenn der Anteilsschein einen Tagesschluss unter der 200-Tage-Linie formatiert, der am folgenden Tag best√§tigt wird. Diese Durchschnittslinie war in den letzten Handelsmonaten immer eine belastbare Unterst√ľtzung, entsprechend b√§risch w√ľrde sich das Tageschart eintr√ľben, wenn sich das Papier unter dieser Linie festsetzt.

Wir rechnen auf Basis unserer Analyse mit einer seitwärts / aufwärts  gerichteten Entwicklung. Daraus ergeben sich die folgenden Wahrscheinlichkeiten:

Wahrscheinlichkeit Bull Szenario auf Basis unseres Setups:  65 %

Wahrscheinlichkeit Bear Szenario auf Basis unseres Setups: 35 %

Betrachtung im 4h Chart:

Das Papier ist nach dem letzten Hoch im Juli zun√§chst unter die SMA20 (aktuell bei 15,18 EUR) gerutscht, konnte sich aber im Bereich der SMA50 (aktuell bei 13,91 EUR) stabilisieren, hat es nachfolgend aber nicht geschafft, wieder √ľber die SMA20 zu laufen. Es ging dynamisch und mit Momentum abw√§rts. Die Notierungen konnte sich erst im Bereich der 12 EUR-Marke fangen. Nach der Konsolidierung ging die folgende Erholung erneut √ľber die SMA20 bzw. die SMA50. Die Aktie konnte sich nach einer erneuten Schw√§che im Dunstkreis der SMA50 festsetzen. Erst mit dem folgenden GAP up hat sich das Chartbild schlagartig bullisch aufgehellt. Die Bewegungen lassen sich im Chart gut nachvollziehen. Es ging in den folgenden Handelstagen weiter aufw√§rts, wobei die Dynamik abgeebbt ist.¬†

Solange es die Aktie schafft sich √ľber der SMA20 zu halten, solange k√∂nnte es weiter aufw√§rts gehen. Ein denkbares Anlaufziel wurden in der Tagesbetrachtung gew√ľrdigt..

R√ľcksetzer, die sich einstellen k√∂nnten, haben die Perspektive sich im Bereich der SMA20 bzw. der SMA200 (aktuell bei 13,97 EUR zu stabilisieren und zu erholen. Im Chart kann die Relevanz der SMA200 gut herausgelesen werden. Sollte diese Linie aufgegeben werden und auch die SMA50 keinen ausreichenden Support bieten, so k√∂nnte zun√§chst das GAP geschlossen werden, darunter k√∂nnte das Jahrestief getestet werden. ¬†

Einschätzung 4h Chart, Prognose: bullisch

Übergeordneter Ausblick 4h Chart - Kurzfristig orientiert Anleger (nächste drei Monate):

Das sich die Aktie hat jetzt die Chance weiter aufw√§rtszulaufen. Das Anlaufziel, das in der Tagesbetrachtung Erw√§hnung gefunden hat k√∂nnten erreicht werden, solange das Wertpapier √ľber der SMA20 notiert.

R√ľcksetzer sollten sich sp√§testens im Bereich der SMA200 stabilisieren und erholen. erneut getestet werden, solange die Aktie unter der¬†SMA20 notiert.

Wir rechnen auf Basis unserer Analyse mit einer seitwärts / aufwärts gerichteten Entwicklung. Daraus ergeben sich die folgenden Wahrscheinlichkeiten:

Wahrscheinlichkeit Bull Szenario auf Basis unseres Setups:  70 %

Wahrscheinlichkeit Bear Szenario auf Basis unseres Setups: 30 %

Widerstände

15,65

16,00

16,48

21,14

38,54

44,13

Unterst√ľtzungen

15,39

15,18

13,97

13,91

13,85

13,84

13,63

13,48 (GAP)

12,48 (GAP)

12,07

10,13

9,74

 

Quelle: xStation5 von XTB

 

HANDELN beim TESTSIEGER: