AKTIEN MARATHON: BASF 🔴 Analyse und Einschätzung für Investoren

Die langfristige Anlage und Analyse

AKTIEN MARATHON: BASF

Der l√§ngerfristige Ausblick f√ľr Investoren

‚Ėļ BASF WKN: BASF11 | ISIN: DE000BASF111 | Ticker: BAS

In dieser Analyse & Prognose bewerten wir jede Woche eine Aktie unter fundamentalen Gesichtspunkten und Aspekten. Dies bedeutet konkret, dass der Fokus nicht in einer kurz- und mittelfristigen Betrachtung liegt, sondern in einer langfristigen. Gegenstand der Analyse sind fundamentale Daten des Unternehmens. Diese werden f√ľr die n√§chsten Jahre - bis 2028 - projiziert. Somit k√∂nnen insbesondere langfristig orientierte Anleger Ihre eigene Wahrnehmung abgleichen und diese Analysen f√ľr ihre langfristigen Entscheidungen als eine Basis heranziehen.

Wo steht die BASF Aktie

Anleger haben in den letzten Jahren mit der BASF Aktie nicht viel verdienen k√∂nnen. Vom Allzeithoch 2018 bei 97,67 EUR hat die Aktie √ľber 50 Prozent verloren und notiert aktuell unter der 50 EUR-Marke. Damit war das Papier in der Vergangenheit kein gutes Investment. Perspektivisch befindet sich das Unternehmen in einem anspruchsvollen Markt mit kompetitiven Rahmenbedingungen. Auch die Signale die aktuell aus den USA kommen, lassen nicht erwarten, dass sich hier kurzfristig eine Entspannung einstellt, was das Marktumfeld betrifft.

Chartcheck - Betrachtung im Monatschart:

Im Wochenchart ist erkennbar, dass sich die Aktie vom Tief 2020 deutlich erholen konnte. Es ging im Zuge der Erholungsbewegung wieder zur√ľck √ľber die 70 EUR-Marke. Das Papier konnte sich hier aber nicht festsetzen und gab wieder nach. Zun√§chst moderat, und nach einer kleineren Zwischenerholung Anfang 2022, dynamischer nach. Erst im Oktober 2022 gelang die Stabilisierung. Im Chart ist aber erkennbar, dass sich nachfolgend keine wirkliche Erholung eingestellt hat. Vielmehr ist die Aktie in einer engen Box seitw√§rts gelaufen.¬†

Nachdem das Wertpapier unter alle drei Durchschnittslinien gefallen ist, war zun√§chst die SMA20 (aktuell bei 44,66 EUR) ein Brett. Erst Ende 2023 gelang es dem Anteilsschein sich √ľber diese Linie zu schieben. Im Chart ist gut zu sehen, dass die Bewegung an der SMA50 (aktuell bei 46,01 EUR) ausgelaufen ist und die Aktie wieder an die SMA20 zur√ľckgefallen ist. In den letzten Monaten pendelte das Papier im Dunstkreis dieser Linie seitw√§rts.

Entweder die Aktie schafft es sich von der SMA20 nach Norden zu l√∂sen und wieder in den Bereich der SMA50 zu laufen. Im Wochenchart ist erkennbar, dass auch diese Linie in den vergangenen Jahren ein harter Widerstand gewesen ist. In unseren Augen kann diese Durchschnittslinie entweder mit einem GAP up oder einer dynamischen Bewegung √ľberwunden werden. Aber selbst, wenn es die Aktie es schafft, diese Linie zu √ľberwinden, wird erfolgskritisch sein, dass sie sich nachfolgend auch rasch nach Norden l√∂sen kann, um einen Fehlausbruch zu verhindern. Erst wenn diese Kursmuster abgebildet sind, w√§re die Perspektive gegeben wieder an die SMA200 (aktuell bei 50,59 EUR zu laufen.¬†

...oder die Aktie setzt sich unter der SMA20 fest und verliert auch nachfolgend den Kontakt zu dieser Linie. Abh√§ngig von der Dynamik der Abgaben k√∂nnte das Papier bis in den Bereich der 27,35 EUR oder √ľbergeordnet bis an die 17,82 EUR laufen.

Aktuelle Einschätzung Monatschart, Prognose: neutral / bärisch 

Chartcheck - Betrachtung im Tageschart:

Der Anteilsschein konnte sich von Jahresbeginn 2024 im ersten Quartal deutlich aufw√§rtsschieben. Anfang April wurde das Jahreshoch bei 54,92 EUR formatiert. Im Chart ist erkennbar, dass dieses Hoch direkt abverkauft wurde. Seit Anfang April 2024 hat das Wertpapier unter starken Druck gestanden. Wesentliche Erholungen haben sich nicht eingestellt. Die, die abgebildet worden sind, wurden direkt wieder abverkauft. Es ging im Zuge der Abgaben bis Mitte Juni wieder unter die 45 EUR-Marke. Das Papier konsolidierte etwas, gab nachfolgend aber weiter nach. Anfang August wurde das Jahrestief bei 40,18 EUR markiert. Es ging von hier aus wieder zur√ľck an die 45 EUR-Marke, nach einem weiteren R√ľcksetzer gelang es der Aktie bis Anfang Oktober an die 48,50 EUR zu laufen. Erneute Schw√§che hat das Papier im 4. Quartal 2024 wieder unter die 45 EUR-Marke gedr√ľckt. Zwar stellte sich im Dezember eine kleine Erholung ein, aber auch diese hatte keine Substanz. Erst zu Jahresbeginn konnte sich die Aktie deutlicher erholen. Im Tageschart ist erkennbar, dass sich deutliches Kaufinteresse eingestellt hat. Die Aktie konnte sich bis √ľber die 47 EUR-Marke schieben und konnte diese Marke nach einem GAP down wieder zur√ľckerobern.

Das Wertpapier hat es im Januar geschafft, sich √ľber die SMA200 (aktuell bei 45,04 EUR) zu schieben. Bereits im September bzw. im Oktober ging es √ľber diese Durchschnittslinie, allerdings hat es die Aktie es nicht geschafft, sich auch verbindlich dar√ľber festzusetzen. Ende Januar gelang der erneute Move, aber auch hier konnte die Pace zun√§chst nicht aufrecht gehalten werden. Es ging wieder unter die SMA200 bis an die SMA20 (aktuell bei 64029 EUR), hier gelang die Stabilisierung und die nachfolgende Erholung zur√ľck √ľber die SMA200.

Damit hat sich die Aktie eigentlich eine gute Grundlage geschaffen. Kann sie sich per Tagesschluss √ľber der SMA20 halten, so besteht die Chance, dass sich die Erholungsbewegung weiter fortsetzen k√∂nnte. Wichtig w√§re, dass sich die Aktie rasch von der SMA20 nach Norden absetzen kann. Erst wenn dies belastbar abgebildet ist, kann die Aktie das GAP bei 50,23 EUR schlie√üen. Dar√ľber k√∂nnten die 54,38 EUR bzw. √ľbergeordnet die 66,05 EUR angelaufen werden.

Sollte die¬†SMA20 aber im Rahmen von Schw√§che wieder aufgegeben werden, so k√∂nnte darunter die¬†SMA200 und die SMA50 (aktuell bei 44,20 EUR) noch einen weiteren Support bieten. Eintr√ľben w√ľrde sich das Tageschart bereits schon dann, wenn es per Tagesschluss unter die SMA200 geht und sich das Papier unter dieser Linie festsetzt.

Aktuelle Einschätzung Monatschart, Prognose: neutral / bullisch

BASF Unternehmensprofil:

Die BASF ist eines der f√ľhrenden Industrieunternehmen der Welt. Der in Deutschland ans√§ssige Konzern produziert in sechs gro√üen Werken und in mehr als 350 Produktionsst√§tten weltweit. Die Produktpalette erstreckt sich von Basischemikalien √ľber Kunststoffe und Veredlungsprodukten bis zu Pflanzenschutzmittel. Der Konzern ist in sieben Produktbereiche aufgeteilt. BASF gilt als Erfinder des Verbundprinzips. Dieses Prinzip nutzt m√∂glichst viele anfallende Haupt- und Nebenstoffe f√ľr die weitere Produktion, was dazu f√ľhrt, dass viele unterschiedliche Produkte effizient und kosteng√ľnstig hergestellt werden k√∂nnen.

Die Aktionärsstruktur des Konzerns:

Der BASF-Konzern geh√∂rt mit √ľber 900.000 Aktion√§ren und Aktion√§rinnen zu den gro√üen Publikumsgesellschaften mit einem breit gestreuten Aktienbesitz. Das Gros der Anteile von institutionellen Anlegern kommt aus den USA und Kanada. Diese halten rund 19 Prozent des Grundkapitals. Der Anteil deutscher institutioneller Anleger betr√§gt 5 Prozent, institutionellen Anleger aus Gro√übritannien und Irland halten 7 Prozent der BASF-Aktien. Rund 47 % des Grundkapitals wird von Privatanleger gehalten, die nahezu alle ihren Wohnsitz in Deutschland haben.

Wichtige Bewertungskennzahlen f√ľr des BASF Konzerns 2019 - 2023*¬†

Die Umsatzentwicklung ist diskontinuierlich. Bereits 2020 sind die Ums√§tze gegen√ľber dem Vorjahr leicht gefallen. Der Umsatzverlust von 2022 im Vergleich zu 2023 ist jedoch deutlich. Es wird auch f√ľr 2024 mit einem weiter r√ľckl√§ufigen Umsatz gerechnet.

Das operative Ergebnis konnte 2021 gegen√ľber dem Vorjahr zwar deutlich gesteigert werden, hat sich aber 2023 gegen√ľber 2022 fast halbiert.¬†

Auch die Entwicklung beim Eigenkapital kennzeichnet sich durch einen Art Wellenverlauf. Das Eigenkapital hat 2020 gegen√ľber 2019 abgenommen, konnte dann aber wieder gesteigert werden, um nachfolgend wieder abzunehmen.

Das wesentlichen Kennzahlen 2019 bis 2023 lauten:

W√ľrdigung der Kennzahlen 2019 ‚Äď 2023

Der Konzern schreibt nach wie vor schwarze Zahlen, allerdings ist die Entwicklung nicht kontinuierlich. Das operative Ergebnis ist von 2022 auf 2023 deutlich gefallen, das gleiche gilt f√ľr das Ergebnis vor Steuern, das noch st√§rker zur√ľckgegangen ist. Die Gesamtverbindlichkeiten konnten in den letzten Jahren um gut 10 Prozent abgebaut werden, das Eigenkapitel ist allerdings seit 2021 auch abgeschmolzen. Gut die H√§lfte der Bilanzsumme wird aktuell durch Eigenkapital abgebildet. Die Eigenkapitalquote ist im Betrachtungszeitraum hingegen stabil geblieben.

Einschätzung Perspektive 2024 - 2028

Die Dividendenrendite wird bis 2028, mit durchschnittlich 5 Prozent, als stabil erwartet. Das Eigenkapitel soll sich im Betrachtungszeitraum stabil entwickeln. Der Gewinn vor Steuern soll der Prognose nach gut verdoppeln, der Umsatz bis 2028 um gut 11,5 Mrd. EUR stiegen. Die Dividende hingegen soll auf dem aktuellen Niveau verharren. 

Gem√§√ü unserer Einsch√§tzung ist die BASF Aktie,¬†auf Basis der Fundamentaldaten, ein solides Investment. Es sind allerdings keine gro√üen Spr√ľnge zu erwarten, das Wettbewerbsumfeld wird weiterhin anspruchsvoll bleiben, der Innovationsdruck wird auch zuk√ľnftig hohe Investitionen erfordern. Es bleibt abzuwarten, ob sich der Aktienkurs entsprechend erholen wird. Die Aktie ist, unserer Meinung nach, aktuell ein Wertpapier, das nur sehr langfristig ein Kurspotential haben k√∂nnte und somit als langfristiges Investment weniger gut geeignet zu sein.

 

