Das war der Handelstag: Wall Street gibt Gewinne wieder ab; Pfund legt nach Entscheidung der BoE zu (07.08.2025)

Einleitung Die Börse aktuell zeigt sich zum Handelsende hin schwächer: Nach einem zunächst freundlichen Start an der Wall Street gaben die US-Indizes ihre Gewinne vollständig ab. Schwache Studiendaten, politische Unsicherheit rund um Intel und enttäuschende US-Arbeitsmarktzahlen drücken auf die Stimmung. In Europa hingegen beendeten viele Märkte den Tag im Plus. Was bedeutet das für Anleger an der Börse heute? ✅ Drei Key Takeaways 📉 US-Börse dreht ins Minus – Tech im Fokus:

Die wichtigsten US-Indizes wie der US100 (Nasdaq), US500 und US2000 gaben im Tagesverlauf nach. Besonders betroffen: Intel : –4,4 % nach politischer Kritik durch Trump

Eli Lilly: –14 % nach enttäuschenden Studiendaten 🏦 Zinsentscheid der BoE stärkt das Pfund:

Die Bank of England senkte die Leitzinsen um 25 Basispunkte. Die Entscheidung fiel jedoch knapper aus als erwartet (5:4), was als „hawkisch“ gilt. Das britische Pfund legte zu, während Euro und Franken unter Druck standen. 📈 Edelmetalle und Krypto trotzen Schwäche bei Aktien: Gold : +0,7 %

Silber : +0,84 %

🌍 Marktüberblick: Börse aktuell im Zahlencheck Markt / Asset Veränderung Kommentar US100 (Nasdaq) –0,05 % Gewinne abgegeben US500 –0,45 % Schwächerer Arbeitsmarkt DAX +1,1 % Führender europäischer Index heute FTSE 100 –0,7 % Schwächster EU-Markt GBP/USD fester BoE-Zinsentscheid stärkt britisches Pfund Gold +0,7 % Nachfrage als sicherer Hafen steigt Bitcoin / Krypto fester Regulierung könnte Milliarden freisetzen 🧠 Fazit: Börse heute – Uneinheitlich mit Fokus auf Zinsen & Politik Die Börse aktuell präsentiert sich am Donnerstag zweigeteilt: Während in Europa positive Impulse dominieren, lastet auf der US-Börse heute politischer Druck, enttäuschende Konjunkturdaten und Unsicherheit bei großen Tech-Werten. Anleger sollten kurzfristig vorsichtig agieren, aber die langfristigen Chancen in Sektoren wie Edelmetalle, Krypto und defensive Aktien nicht aus den Augen verlieren.

