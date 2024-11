Zum Wochenschluss legte der chinesische E-Commerce Gigant Alibaba (Ticker: BABA) noch Zahlen für das abgelaufene Geschäftsquartal vor. Alibaba Quartalszahlen enttäuschen – wann kommt der nächste Stimulus der PBoC? Starten Sie jetzt oder testen Sie unser Demokonto Konto eröffnen DEMO TESTEN xStation App herunterladen xStation App herunterladen Prognose & Ausblick Aktuelle Nachrichten zum Aktien Trading |🔴 Alibaba Handelsideen 🔴& Ausblick ► Alibaba WKN: A117ME | ISIN: US01609W1027 | Ticker: BABA Vorbörslich notiert die Aktie rund fünf Prozent höher zum Schlusskurs von Donnerstag (Stand: 13:00 Uhr deutscher Zeit) und das trotz eines auf den ersten Blick durchwachsenen Zahlenwerks. Alibaba meldete für das abgelaufene, zweite Geschäftsquartal einen Umsatz von umgerechnet rund 32,72 Milliarden US-Dollar, was unter der Erwartung der Wall Street von 33,23 Mrd. USD liegt. Als Grund lässt sich mit Sicherheit die anhaltende wirtschaftliche Unsicherheit die Konsumausgaben in China heranziehe, was negativ auf das Inlandsgeschäft des E-Commerce-Giganten durchschlug. Zur Erinnerung: chinesische Verbraucher haben in den vergangenen Monaten stark ihre Ausgaben reduziert, insbesondere bei nicht lebensnotwendigen Gütern, vor allem resultierend aus der anhaltenden Krise im chinesischen Immobiliensektor und der angespannten Lage am Arbeitsmarkt, der besonders negativ auf die Konsumneigung junger Menschen durchschlägt. Da halfen auch jüngst auf den Weg gebrachte Rabatt-Aktionen seitens Alibaba oder auch JD.com nicht weiter. Bei Letzteren hatten wir bereits gestern hinter der Erwartung zurückbleibende Quartalszahlen zu sehen bekommen, die Aktie verlor am Donnerstag mehr als 6%. Wie bereits in mehreren Ausgaben unseres „Guten Abend Börse“ thematisiert, sollte vor dieser anhaltenden Flaute nicht ausgeschlossen werden, dass die chinesische Regierung bzw. Zentralbank zeitnah einen weiteren, umfangreichen geldpolitischen Stimulus auf den Weg bringt, der Ende September zu einem kurzfristigen Kursfeuerwerk in chinesischen Aktien geführt hatte, die auch die Aktie von Alibaba auf die höchsten Niveaus seit Anfang 2023 befördert hatte. Als Swing Trade könnte Alibaba oberhalb von $100/102 erneut ein Thema werden, Intraday-technisch sind zunächst ebenfalls Long-Engagements zu bevorzugen, zur Wall Street Eröffnung eventuell ein kurzer Flush in Gefilde um $93 und von dort ein erneutes Aufdrehen mit Zielen um $96, eventuell $97. Alibaba Aktie Chartanalyse – Tageschart: Quelle: xStation5 von XTB 2024 KENNT EINEN SIEGER! Aktienhandel + CFD Trading + ETF Sparpläne: AUSGEZEICHNET

