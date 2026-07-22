ServiceNow Aktie vor Zahlen - KI-Hoffnung oder Bewertungsfalle? | Börse Aktuell

- Die ServiceNow Aktie steht vor richtungsweisenden Quartalszahlen mit hoher Bedeutung für den gesamten KI-Sektor
- Wichtiger als Umsatz und Gewinn sind diesmal die Wachstumskennzahlen cRPO und RPO
- Ein überzeugender Ausblick könnte die Bewertung der ServiceNow Aktie und des gesamten SaaS-Sektors stützen
- Die ServiceNow Aktie steht vor richtungsweisenden Quartalszahlen mit hoher Bedeutung für den gesamten KI-Sektor
- Wichtiger als Umsatz und Gewinn sind diesmal die Wachstumskennzahlen cRPO und RPO
- Ein überzeugender Ausblick könnte die Bewertung der ServiceNow Aktie und des gesamten SaaS-Sektors stützen
Die ServiceNow Aktie zählt zu den spannendsten Werten im Software- und KI-Sektor. Obwohl das Unternehmen ursprünglich aus dem klassischen Enterprise-SaaS-Geschäft stammt, gehört es heute zu den Unternehmen, die Künstliche Intelligenz erfolgreich in konkrete Unternehmenslösungen integrieren. Statt eigene KI-Modelle oder Rechenleistung anzubieten, liefert ServiceNow die Plattformen, auf denen Unternehmen KI produktiv einsetzen können.
► ServiceNow WKN: A1JX4P | ISIN: US81762P1021 | Ticker: NOW (NYSE)
Im Fokus von Börse Aktuell stehen nun die bevorstehenden Quartalszahlen. Sie könnten nicht nur die Entwicklung der ServiceNow Aktie bestimmen, sondern auch wichtige Signale für den gesamten KI-Sektor liefern.
ServiceNow Aktie trotz starkem Gewinnwachstum unter Druck
Die ServiceNow Aktie hat seit ihrem Hoch Mitte 2024 fast 50% an Wert verloren. Gleichzeitig konnte das Unternehmen seinen Gewinn im Jahresvergleich um mehr als ein Dutzend Prozent steigern. Die Fundamentaldaten haben sich also keineswegs entsprechend verschlechtert. Die schwache Kursentwicklung erscheint daher nur teilweise rational. Sie spiegelt vielmehr die derzeitige Skepsis vieler Investoren gegenüber Software- und SaaS-Unternehmen wider.
Der Markt preist aktuell zunehmend das Szenario ein, dass klassische Softwareanbieter langfristig durch KI verdrängt werden könnten. Entsprechend geraten selbst qualitativ hochwertige Unternehmen unter Bewertungsdruck. ServiceNow unterscheidet sich jedoch deutlich von vielen anderen SaaS-Anbietern: Das Geschäftsmodell basiert auf KI-gestützter Prozessautomatisierung und der Orchestrierung von KI-Agenten innerhalb von Unternehmen. Das Unternehmen gehört damit eher zu den Profiteuren als zu den potenziellen Verlierern der KI-Revolution.
Worauf Anleger bei den Quartalszahlen achten sollten
Vor den Zahlen stellt sich vor allem eine entscheidende Frage:
Was muss ServiceNow liefern, um den Markt davon zu überzeugen, dass der massive Ausverkauf übertrieben war?
Die Erwartungen sind hoch und der Spielraum für Enttäuschungen entsprechend gering. Ein Übertreffen der Analystenschätzungen beim Umsatz von rund 3,92 Milliarden US-Dollar sowie beim bereinigten Gewinn je Aktie von etwa 8,60 US-Dollar dürfte lediglich die Mindestanforderung darstellen. Entscheidend werden vielmehr die Kennzahlen cRPO (Current Remaining Performance Obligations) und RPO (Remaining Performance Obligations) sein.
cRPO und RPO entscheiden über die Bewertung der ServiceNow Aktie
Diese Kennzahlen gelten als besonders wichtige Indikatoren für die Qualität des Wachstums. Sie zeigen, wie hoch die vertraglich gesicherten künftigen Umsätze sind und geben damit einen besseren Einblick in die langfristige Geschäftsentwicklung als Umsatz oder Auftragsbestand allein. Für cRPO erwartet der Markt ein Wachstum von rund 20% im Jahresvergleich. Bleibt ServiceNow unter dieser Marke, könnte dies die ohnehin unter Druck stehende langfristige Unternehmensbewertung zusätzlich belasten.
Letztlich muss das Unternehmen beweisen, dass es die führende Orchestrierungsplattform für KI-Agenten in Unternehmen ist und nicht lediglich als klassischer SaaS-Anbieter wahrgenommen werden sollte. Genau davon dürfte die zukünftige Bewertung der ServiceNow Aktie maßgeblich abhängen.
Warum die Ergebnisse für die gesamte KI-Branche wichtig sind
Die Quartalszahlen von ServiceNow gehen weit über die Entwicklung eines einzelnen Unternehmens hinaus. Sie könnten zu einem wichtigen Gradmesser für die gesamte KI-Branche werden. Sollte ServiceNow überzeugende Wachstumskennzahlen liefern, wäre dies ein Hinweis darauf, dass Künstliche Intelligenz zunehmend produktiv in Unternehmensprozesse integriert wird. Enttäuschende Zahlen würden dagegen Zweifel nähren, ob die aktuelle KI-Euphorie bereits in nachhaltige Geschäftserfolge umgesetzt werden kann.
Für Anleger bleibt die Veröffentlichung daher eines der wichtigsten Ereignisse der Woche - nicht nur für die ServiceNow Aktie, sondern für den gesamten Technologiesektor und Börse Aktuell.
ServiceNow Aktie: Technische Analyse
Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 22.07.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in USD. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.
Im Tageschart bewegt sich die ServiceNow Aktie aktuell innerhalb einer engen Seitwärtsrange zwischen 84 und 125 US-Dollar. Der aktuelle Kurs um 102 US-Dollar liefert bislang keinen klaren Trendvorteil für Käufer oder Verkäufer.
Diese volumenstarke Neutralzone erhöht das Risiko für beide Marktseiten, solange kein nachhaltiger Ausbruch erfolgt. Erst ein Bruch über den Widerstand oder unter die Unterstützung dürfte den nächsten mittelfristigen Trend einleiten.
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FAQ
Warum ist die ServiceNow Aktie aktuell so interessant?
Weil die anstehenden Quartalszahlen zeigen könnten, ob das Unternehmen seine führende Rolle bei KI-Lösungen für Unternehmen weiter ausbauen kann.
Welche Kennzahlen sind bei ServiceNow besonders wichtig?
Neben Umsatz und Gewinn stehen vor allem cRPO und RPO im Fokus, da sie die Qualität des zukünftigen Wachstums widerspiegeln.
Warum sind die Zahlen für den gesamten Markt relevant?
ServiceNow gilt als wichtiger Indikator dafür, ob KI bereits nachhaltig in Unternehmen monetarisiert wird und damit die Investitionsthese für den gesamten KI-Sektor bestätigt.
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Offenlegung gemäß § 80 WpHG zwecks möglicher Interessenkonflikte
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