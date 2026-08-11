Börse heute: DAX auf Rekordhoch, Tech-Deals & wichtige Börse News 📊

Das Wichtigste in Kürze 📈 Europa auf Rekordjagd: Der DAX klettert an der Börse heute auf ein neues Allzeithoch von 26.391,43 Punkten; auch der spanische IBEX verzeichnet historische Höchststände.

🤖 Milliarden-Offensive im KI-Sektor: Nvidia plant ein großes Finanzierungsprogramm und das Modell Nemotron 4, während Anthropic eine 9,1-Milliarden-Dollar-Partnerschaft mit Riot Platforms eingeht.

🛢️ Rohstoff-Märkte in Bewegung: Anhaltende Spannungen an der Straße von Hormus halten den Ölpreis hoch, während der Kakaopreis nach positiven Nachrichten aus Ghana um bis zu 6 % einbricht.

An der Börse heute präsentiert sich den Anlegern ein zweigeteiltes Bild: Während der deutsche DAX und der spanische IBEX von einer überzeugenden Berichtssaison angetrieben wurden und neue Allzeithochs erreichten, verharren die US-Märkte vor den anstehenden US-Inflationsdaten (CPI) in einer vorsichtigen Konsolidierung. Wichtige Börse News kommen zudem aus dem Rohstoffsektor und der Technologiebranche, wo massive Infrastruktur-Investitionen in künstliche Intelligenz für Gesprächsstoff sorgen. 💡 Die 3 wichtigsten Key Takeaways 📈 Europa auf Rekordjagd: Der DAX klettert an der Börse heute auf ein neues Allzeithoch von 26.391,43 Punkten; auch der spanische IBEX verzeichnet historische Höchststände.

🤖 Milliarden-Offensive im KI-Sektor: Nvidia plant ein großes Finanzierungsprogramm und das Modell Nemotron 4, während Anthropic eine 9,1-Milliarden-Dollar-Partnerschaft mit Riot Platforms eingeht.

🛢️ Rohstoff-Märkte in Bewegung: Anhaltende Spannungen an der Straße von Hormus halten den Ölpreis hoch, während der Kakaopreis nach positiven Nachrichten aus Ghana um bis zu 6 % einbricht. 🌍 Makroökonomie & Geldpolitik: Blick auf US-CPI und Anleiherenditen Im makroökonomischen Umfeld verdeutlichten Aussagen aus der US-Notenbank, dass die Inflation weiterhin als die größte Herausforderung für die US-Wirtschaft gilt. Dennoch schützt der solide Konsum den Markt vor einem tiefen Abschwung. Der US-Immobilienmarkt bleibt angesichts hoher Hypothekenzinsen verhalten, auch wenn die Verkäufe bestehender Häuser im Juli mit 4,06 Millionen Einheiten leicht über den Erwartungen lagen. Anleihemärkte: Die Renditen bleiben auf erhöhtem Niveau. Die 10-jährige US-Anleihe notiert bei 4,68 %, deutsche Renditen liegen bei 3,16 % und britische Titel bei 4,96 %.

Zentralbanken: Die australische Zentralbank (RBA) belässt die Zinsen unverändert, was das Währungspaar AUDUSD für eine mögliche Handelsidee in den Mittelpunkt rückt.

Handelspolitik: Die USA und Kanada arbeiten an den Details für ein mögliches Wirtschaftsabkommen, um Handelsbeziehungen vor politischen Weichenstellungen abzusichern. 📈 Aktienmarkt & Börse News: DAX-Rekord, Nvidia-Offensive & Sportartikel-Druck Der europäische Aktienmarkt zeigte Stärke. Der DAX gewann 0,26 % auf 26.391,43 Punkte und markierte damit ein neues Rekordhoch. Dagegen zeigten sich die US-Futures leicht schwächer (S&P 500 Futures -0,31 %, Nasdaq 100 Futures -0,54 %). 🏢 Die wichtigsten Unternehmensnachrichten 🤖 Nvidia & Anthropic: Nvidia sichert sich Kapital für den Hardware-Ausbau und entwickelt das Nemotron-4-Modell mit einer Trillion Parametern. Anthropic schließt einen 9,1-Milliarden-Dollar-Deal mit Riot Platforms zur Nutzung von Rechenzentren ab.

💻 Intel: Kündigt ein Investitionsprogramm von 20 Milliarden US-Dollar an, um technologische Marktanteile zurückzugewinnen.

👟 Sportartikel-Sektor unter Druck: Schwache Quartalszahlen und eine Prognosesenkung bei On Holding belasteten die gesamten Branchenwerte wie Nike, Adidas und Puma.

🚀 SpaceXAI: Startet die Beta-Version des virtuellen Assistenten Grok Bot für Premium-Abonnenten. 🛢️ Rohstoffe & Kryptowährungen: Ölpreis-Volatilität und Kakao-Einbruch An den Rohstoffmärkten dominiert die Geopolitik. Brent-Rohöl stieg wieder nahe an die Marke von 88 US-Dollar pro Barrel, nachdem Drohungen des iranischen Revolutionsgardekorps (IRGC) bezüglich der Straße von Hormus für erneute Verknappungsängste sorgten. Die US-Behörde EIA prognostiziert für 2026 eine US-Ölproduktion von 13,8 Millionen Barrel pro Tag und rechnet mit möglichen Unterbrechungen im Nahen Osten bis Ende 2027. 🍫 Kakao: Der Kakaopreis gab um bis zu 6 % nach, da verbesserte Export- und Produktionsaussichten aus Ghana Entlastung signalisieren.

🪙 Kryptowährungen: Bitcoin korrigierte im Vorfeld der US-Inflationsdaten unter die Marke von 64.000 US-Dollar und verlor auf Tagessicht rund 0,79 %. 🗣️ Experten-Fazit von Jens Klatt An der Börse heute sehen wir ein klassisches Bild relativer Stärke in Europa: Der DAX beweist mit neuen Allzeithochs eine erstaunliche Widerstandskraft, getragen von einer soliden Berichtssaison. An der Wall Street herrscht hingegen gespannte Abwartestimmung vor den kaufentscheidenden US-Inflationsdaten. Das zeigt, dass Anleger trotz geopolitischer Störfeuer an der Straße von Hormus und hoher Anleiherenditen keineswegs in Panik verfallen, sondern extrem selektiv vorgehen. Für Anleger bedeuten diese Börse News, dass die fundamentale Ausrichtung der Fed-Politik im September der maßgebliche Impulsgeber für eine mögliche Fortsetzung der Rallye bleiben wird. ONLINE-BROKER WAHL 2026 Brokervergleich.de sucht den Broker des Jahres

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setzt auf deine Stimme! JETZT mitmachen - der Veranstalter verlost tolle Preise unter allen Teilnehmern ❓ FAQ zu Börse heute und Börse News Warum stieg der DAX an der Börse heute auf ein neues Allzeithoch? Der deutsche Leitindex profitierte von einer insgesamt überzeugenden Berichtssaison europäischer Konzerne sowie Hoffnungen auf eine schrittweise Deeskalation im Nahen Osten. Welche Börse News bewegen aktuell den Technologiesektor? Besonders die Ankündigungen von Nvidia zu neuen Finanzierungsmodellen für KI-Hardware und der 9,1-Milliarden-Dollar-Deal zwischen Anthropic und Riot Platforms sorgen für positive Impulse im Halbleiter- und KI-Segment. Warum sind die anstehenden US-Inflationsdaten (CPI) für die Börse heute so wichtig? Die Inflationsdaten liefern der US-Notenbank Fed die entscheidende Grundlage für mögliche Zinsentscheidungen im September. Eine nachlassende Teuerung könnte den Aktienmärkten neuen Schwung verleihen.

Jens Klatt Marktanalyst bei XTB | Berlin Jens Klatt ist seit über 20 Jahren als Analyst und Trader in der Finanzbranche tätig und hat seine Leidenschaft zum Beruf gemacht. Aufgrund seiner Erfahrung ist er ein gern gesehener Interview-Gast im deutschen TV, z.B. bei ARD oder Welt. Zum Experten

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