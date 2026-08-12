CoreWeave Aktie sprießt nach Quartalszahlen: Neuste Analysen | Börse Aktuell

Das „Neo-Cloud“-Unternehmen hat seine Ergebnisse für das jüngste Quartal vorgelegt. Wer die Börse aktuell verfolgt hat, weiß: Die CoreWeave Aktie hatte auf dem Chart in den letzten Monaten schwere Verluste hinzunehmen – seit Juni ist sie um rund 50 % eingebrochen. Auslöser des Ausverkaufs waren wachsende Zweifel an den immensen KI-Investitionen und der Frage, wer am Ende wirklich davon profitiert.

► CoreWeave WKN: A413X6 | ISIN: US21873S1087 | Ticker: CRWV (NASDAQ / USA)

Während das Geschäftsmodell und die Art der Sachinvestitionsfinanzierung weiterhin Fragen aufwerfen, konnte das Unternehmen die Sorgen der Anleger operativ vorerst in den Hintergrund drängen. Nach Veröffentlichung der Zahlen stieg die CoreWeave Aktie zur Marktöffnung um rund 18 %.

Ergebnisse: Starke Zahlen und verbesserte Qualität

Die getrübte Marktstimmung mag der positiven Aufnahme der Zahlen in die Karten gespielt haben. Dennoch bleibt festzuhalten: Der Bericht ist stark und zeigt nicht nur nominales Wachstum, sondern vor allem eine deutliche Qualitätsverbesserung.

Umsatz: Mit über 2,57 Mrd. USD wurden die Erwartungen von 2,56 Mrd. USD leicht übertroffen – was dennoch einem Wachstum von mehr als 100 % entspricht.

Auftragsbestand (Backlog): Stieg auf 104,2 Mrd. USD, ein Plus von fast 5 % gegenüber dem Vorquartal.

Die eigentliche Überraschung lag jedoch in der operativen Profitabilität. Eine vorteilhafte Preisgestaltung bei neuen Verträgen deutet auf eine rasche Monetarisierung der bereitgestellten Kapazitäten hin – ein entscheidender Faktor für die CoreWeave Aktie und ihr Geschäftsmodell.

Operativer Gewinn: Belief sich auf 128 Mio. USD und lag damit fast doppelt so hoch wie die erwarteten 66 Mio. USD.

Belief sich auf 128 Mio. USD und lag damit fast doppelt so hoch wie die erwarteten 66 Mio. USD. Operative Marge: Kletterte auf 5 %, was nahezu einer Verfünffachung gegenüber dem Vorquartal entspricht.

Trotz des deutlichen Beat bleibt das Fundament herausfordernd:

Nettoverlust: Lag bei 567 Mio. USD (besser als die erwarteten ~677 Mio. USD). Der Verlust ist eine direkte Folge der massiven Investitionen.

Lag bei 567 Mio. USD (besser als die erwarteten ~677 Mio. USD). Der Verlust ist eine direkte Folge der massiven Investitionen. CAPEX: Summierten sich auf 9,35 Mrd. USD und lagen damit über der Obergrenze der Markterwartungen von ca. 9 Mrd. USD. Ohne diesen hohen Aufwand wäre die Marktreaktion wohl noch positiver ausgefallen.

Prognose: Management hebt den Ausblick an

Die Prognose des Managements stützt die These, dass sich die Fundamentaldaten verbessern und die CoreWeave Aktie ein neues Momentum aufbauen könnte:

Jahresumsatz: Soll 12,4 Mrd. USD übersteigen.

Soll 12,4 Mrd. USD übersteigen. ARR (Jährlich wiederkehrender Umsatz): Soll bis Jahresende auf über 18,5 Mrd. USD steigen.

Soll bis Jahresende auf über 18,5 Mrd. USD steigen. Gewinn: Könnte bis zu 1,15 Mrd. USD erreichen.

Könnte bis zu 1,15 Mrd. USD erreichen. CAPEX: Werden nun auf 35 bis 39 Mrd. USD geschätzt (vorher: 31 bis 35 Mrd. USD).

Fazit: Gewinnsprung mit verbleibenden Risiken

CoreWeave hat einen hervorragenden Bericht abgeliefert, der die Erwartungen an den entscheidenden Stellen übertroffen hat – genau zu dem Zeitpunkt, an dem die Bullen an der Börse ein Zeichen brauchten. Die operative Verbesserung ist sichtbar.

Besonders wichtig für die Stier-Fraktion: Das Unternehmen verfügt über einen enormen operativen Hebel. Der Umsatz wächst zweistellig, während EBITDA und Margen noch schneller steigen. Selbst der Nettoverlust hat sich deutlich verringert, womit die Erreichung der Nettoprofitabilität in greifbare Nähe rückt. Hält das aktuelle Wachstumstempo an, könnten die Erträge für Aktionäre in wenigen Quartalen beachtlich sein.

Doch die Kehrseite bleibt bestehen: Die Differenz zwischen EBIT und EBITDA beträgt enorme 1,3 Mrd. USD, was auf die gewaltigen Abschreibungen zurückzuführen ist. Zudem liegt die Deckung der Verbindlichkeiten bei nur 0,41. Eine spürbare Verschlechterung der Konditionen oder der Stimmung am Unternehmensanleihemarkt könnte die Zahlungsfähigkeit belasten.

Für Anleger, die die Börse aktuell beobachten, bleibt die CoreWeave Aktie eine der volatilsten und riskantesten Wetten auf die KI-Revolution – der jüngste Quartalsbericht hat das Pendel jedoch vorerst wieder in Richtung Chancen ausschlagen lassen.

Technische Analyse der CoreWeave Aktie im Tageschart (D1)

Der langfristige Trend auf dem Chart bleibt moderat negativ, was in einem breiten Abwärtskanal seit dem Hoch Mitte 2025 sichtbar wird. Kurzfristig bleibt die Lage durch wiederholte Rücksetzer unter den 200-Tage-EMA angespannt.

Die jüngsten Quartalszahlen könnten der CoreWeave Aktie jedoch den nötigen Schwung verleihen, um den 200-Tage-EMA nach oben zu durchbrechen und sich der obersten Begrenzung des Abwärtstrends zu nähern. Eine starke Unterstützungszone um die 69 USD bildet eine solide Untergrenze, die der Verkaufsdruck bisher nicht durchbrechen konnte.

Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 12.08.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in USD. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

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