CoreWeave-Ergebnis: Beruhigte Aktionäre, zweistellige Zuwächse

Das Wichtigste in Kürze 📈 Operative Überraschung: Der Umsatz verdoppelte sich auf 2,57 Mrd. USD, während das Betriebsergebnis mit 128 Mio. USD die Erwartungen deutlich übertraf – ein mögliches Signal für steigende Effizienz.

💰 Hohe Investitionen & Nettoverlust: Hohe CAPEX von 9,35 Mrd. USD drücken den Nettoverlust auf 567 Mio. USD, unterstreichen jedoch den aggressiven Infrastrukturausbau für eine mögliche Monetarisierung des KI-Booms.

📊 Anhebung der Prognose: Das Management erwartet einen Jahresumsatz von über 12,4 Mrd. USD und ebnet damit den Weg für mögliche künftige Gewinnzonen.

Das „Neo-Cloud“-Unternehmen CoreWeave hat seine jüngsten Quartalsergebnisse vorgelegt und sorgt damit für neue Bewegung bei der CoreWeave Aktie. Nachdem das Papier in den vergangenen Monaten stark unter Verkaufsdruck geraten war und seit Juni rund 50 % an Wert verloren hatte, richten Anleger den Blick wieder auf die operativen Fortschritte. Bei CoreWeave Aktuell zeigt sich, dass operative Verbesserungen und ein starkes Umsatzwachstum die Skepsis am Markt zumindest vorübergehend abmildern und Chancen auf eine mögliche Trendwende eröffnen. ► CoreWeave WKN: A413X6 | ISIN: US21873S1087 | Ticker: CRWV.US 💡 Die 3 wichtigsten Key Takeaways 📈 Operative Überraschung: Der Umsatz verdoppelte sich auf 2,57 Mrd. USD, während das Betriebsergebnis mit 128 Mio. USD die Erwartungen deutlich übertraf – ein mögliches Signal für steigende Effizienz.

💰 Hohe Investitionen & Nettoverlust: Hohe CAPEX von 9,35 Mrd. USD drücken den Nettoverlust auf 567 Mio. USD, unterstreichen jedoch den aggressiven Infrastrukturausbau für eine mögliche Monetarisierung des KI-Booms.

📊 Anhebung der Prognose: Das Management erwartet einen Jahresumsatz von über 12,4 Mrd. USD und ebnet damit den Weg für mögliche künftige Gewinnzonen. 📊 Ergebnisse im Detail: Operativer Durchbruch trotz hoher CAPEX Die jüngsten Kennzahlen zeigen eine qualitative Verbesserung im Zahlenwerk der CoreWeave Aktie: Umsatz & Auftragsbestand: Der Umsatz stieg um über 100 % auf 2,57 Mrd. USD (Erwartung: 2,56 Mrd. USD). Der Auftragsbestand kletterte um knapp 5 % gegenüber dem Vorquartal auf 104,2 Mrd. USD.

Operative Rentabilität: Das Betriebsergebnis belief sich auf 128 Mio. USD (Erwartung: 66 Mio. USD), was einer Verfünffachung der operativen Marge auf 5 % entspricht.

Nettoverlust & CAPEX: Der Nettoverlust lag mit 567 Mio. USD unter den befürchteten 677 Mio. USD. Die Investitionsausgaben (CAPEX) fielen mit 9,35 Mrd. USD höher aus als erwartet und spiegeln den hohen Kapitalbedarf wider. 🔮Mögliche Prognose: Ambitionierte Ziele für Umsatz und ARR Das Management untermauert die Aussichten bei CoreWeave Aktuell mit angehobenen Jahreszielen: Jahresumsatz: Voraussichtlich über 12,4 Mrd. USD.

ARR (Annual Run Rate): Voraussichtlicher Anstieg auf über 18,5 Mrd. USD bis Jahresende.

Jahresgewinn: Ein mögliches Gewinnniveau von bis zu 1,15 Mrd. USD wird angestrebt.

CAPEX-Rahmen: Anpassung der Investitionsplanung auf 35 bis 39 Mrd. USD. 📈 Technische Analyse: Test der 200-Tage-Linie Aus charttechnischer Sicht verläuft die CoreWeave Aktie langfristig in einem absteigenden Trendkanal seit Mitte 2025. Der Kurs notiert häufig nahe der 200-Tage-EMA-Linie. Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 12.08.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in USD. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken. Möglicher Ausbruch: Die positiven Zahlen könnten der Aktie den nötigen Schwung verleihen, um den 200-Tage-EMA nach oben zu durchbrechen und die obere Trendkanalbegrenzung zu testen.

Mögliche Unterstützung: Eine starke Unterstützungszone hat sich im Bereich um 69 USD etabliert, die bisher verlässlich als Haltedienst fungierte. 🎯 Fazit: CoreWeave Aktie zwischen KI-Chance und Schuldenrisiko Die Ergebnisse zeigen bei CoreWeave Aktuell, dass die operative Hebelwirkung des Unternehmens greift. Das zweistellige Umsatzwachstum und die anziehenden Margen bieten eine Basis für mögliche Kursgewinne in den kommenden Quartalen. Dennoch bleibt die CoreWeave Aktie aufgrund der massiven Abschreibungen (Differenz zwischen EBIT und EBITDA liegt bei 1,3 Mrd. USD) und der hohen Verschuldung eine spekulative Anlage, bei der Anleger sowohl die möglichen Wachstumschancen als auch die möglichen Finanzierungsrisiken sorgfältig abwägen müssen. ONLINE-BROKER WAHL 2026 Brokervergleich.de sucht den Broker des Jahres

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Jens Klatt Marktanalyst bei XTB | Berlin Jens Klatt ist seit über 20 Jahren als Analyst und Trader in der Finanzbranche tätig und hat seine Leidenschaft zum Beruf gemacht. Aufgrund seiner Erfahrung ist er ein gern gesehener Interview-Gast im deutschen TV, z.B. bei ARD oder Welt. Zum Experten

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