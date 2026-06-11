Allianz Aktie im Fokus: Neue Hochs nach starkem Jahresstart?

Die Allianz Aktie steht derzeit im Fokus vieler Anleger. Der Versicherungsriese konnte im ersten Quartal mit einem überraschend starken Gewinnanstieg überzeugen und bestätigte zugleich seinen Ausblick für 2026. Geringere Schäden aus Naturkatastrophen und ein starkes Fondsgeschäft sorgen für Rückenwind. Doch wie attraktiv ist die Allianz Aktie aktuell bewertet und welche Chancen ergeben sich aus charttechnischer Sicht?

► Allianz WKN: 840840 | ISIN: DE: DE0008408405 | Ticker: ALV

💡 Key Takeaways

Starker Jahresauftakt und bestätigter Ausblick: Die Allianz hat im ersten Quartal einen operativen Gewinn von 4,5 Mrd. EUR erzielt und damit die Markterwartungen übertroffen. Gleichzeitig wurde die Prognose für 2026 bestätigt.

Die Allianz hat im ersten Quartal einen operativen Gewinn von 4,5 Mrd. EUR erzielt und damit die Markterwartungen übertroffen. Gleichzeitig wurde die Prognose für 2026 bestätigt. Fondsgeschäft als wichtiger Wachstumstreiber: Die Vermögensverwalter Pimco und Allianz Global Investors sammelten netto 45 Mrd. EUR neues Kundengeld ein - deutlich mehr als die erwarteten 17 Mrd. EUR. Das unterstützt die Gewinnentwicklung nachhaltig.

Die Vermögensverwalter Pimco und Allianz Global Investors sammelten netto 45 Mrd. EUR neues Kundengeld ein - deutlich mehr als die erwarteten 17 Mrd. EUR. Das unterstützt die Gewinnentwicklung nachhaltig. Charttechnisch mit weiterem Aufwärtspotenzial: Die Allianz Aktie konnte die SMA200 erfolgreich verteidigen und notiert wieder über SMA20 und SMA50. Ein Ausbruch über 392,90 EUR könnte den Weg in Richtung 415 EUR sowie 440 bis 445 EUR freimachen.

Allianz Aktie: Fundamentaldaten im Überblick

Kennzahl Wert Aktueller Kurs 381,50 EUR Marktkapitalisierung 145,06 Mrd. EUR Umsatz 2025 143,59 Mrd. EUR Eigenkapitalquote 2025 6,38% KGV 2026* 12,33 Performance 4 Wochen +9,24% Bewertung Stark unterbewertet Dividendenrendite 2026* 4,98% Branche Versicherungen

*Prognose

Allianz Aktie profitiert von starkem Jahresauftakt

Die Allianz Aktie erhielt Mitte Mai zusätzliche Unterstützung durch starke Quartalszahlen. Der operative Gewinn stieg im ersten Quartal auf 4,5 Mrd. EUR und lag damit rund sieben Prozent über dem Vorjahreswert sowie über den Erwartungen der Analysten. Für das Gesamtjahr erwartet der Konzern weiterhin einen operativen Gewinn zwischen 16,4 und 18,4 Mrd. EUR.

Das Geschäftsvolumen sank zwar auf 53 Mrd. EUR, jedoch hauptsächlich aufgrund von Währungseffekten und Anpassungen im Geschäftsportfolio. Bereinigt um diese Faktoren hätte das Wachstum 3,5% betragen.

Besonders positiv entwickelte sich der Konzernüberschuss, der sich auf 3,7 Mrd. EUR mehr als verdoppelte. Ausschlaggebend war unter anderem der profitable Verkauf von Beteiligungen an einem indischen Gemeinschaftsunternehmen.

Versicherungsgeschäft liefert wichtige Impulse

Im Schaden- und Unfallgeschäft konnte die Allianz ihren operativen Gewinn um 11% auf 2,4 Mrd. EUR steigern. Während Naturkatastrophen im Vorjahr noch erhebliche Belastungen verursachten, reduzierten sich die Schäden durch Naturereignisse von 398 Mio. EUR auf 333 Mio. EUR.

Auch die kombinierte Schaden-Kosten-Quote verbesserte sich von 91,8% auf 91,0%, was die hohe operative Effizienz des Versicherers unterstreicht.

Allianz Aktie profitiert vom Boom im Fondsgeschäft

Ein weiterer Kurstreiber für die Allianz Aktie bleibt die Vermögensverwaltung. Die Konzerntöchter Pimco und Allianz Global Investors sammelten im ersten Quartal netto 45 Mrd. EUR neues Kapital ein. Analysten hatten lediglich mit 17 Mrd. EUR gerechnet.

Das für Dritte verwaltete Vermögen stieg dadurch auf 2,04 Billionen EUR. Gleichzeitig erhöhte sich der operative Gewinn des Segments um knapp sechs Prozent auf 857 Mio. EUR.

Welche Risiken bestehen für die Allianz Aktie?

Das Management sieht derzeit keine direkten Auswirkungen des Konflikts im Nahen Osten auf das Versicherungsgeschäft, da Kriegsrisiken in der Regel nicht versichert sind. Indirekte Folgen könnten jedoch über höhere Energiepreise und eine schwächere globale Konjunktur entstehen.

Allianz Aktie im Fokus: Chartanalyse Tageschart

Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 11.06.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Charttechnisch bleibt die Allianz Aktie konstruktiv. Nach einer Korrektur bis in den Bereich von 340 EUR bildete sich ein Doppelboden, der eine neue Aufwärtsbewegung einleitete. Inzwischen wurde das Januarhoch erneut erreicht und leicht überschritten.

Besonders positiv ist die erfolgreiche Verteidigung der 200-Tage-Linie (SMA200 bei 369,23 EUR). Die Aktie konnte sich zuletzt zudem wieder über die eng beieinanderliegenden SMA20 und SMA50 bei rund 380 EUR schieben.

Ein nachhaltiger Ausbruch über das Hoch von Ende Mai bei 392,90 EUR könnte weiteres Potenzial freisetzen.

Mögliche Kursziele

415 EUR

440 bis 445 EUR

Wichtige Unterstützungen

380,50 EUR

374,79 EUR

373,04 EUR

369,23 EUR (SMA200)

Sollte die Allianz Aktie hingegen unter die SMA200 zurückfallen, könnte sich die Korrektur bis in Richtung des März-Tiefs ausweiten.

Einschätzung Tageschart: Neutral bis bullisch

Wahrscheinlichkeit laut Analyse

Bullisches Szenario: 60%

Bärisches Szenario: 40%

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Allianz Aktie im Fokus: 4-Stunden-Chart

Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 11.06.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Auch im kurzfristigeren Zeitfenster zeigt sich die Allianz Aktie robust. Die Aktie notiert oberhalb der SMA50 und oberhalb der SMA200. Die SMA200 fungierte in den vergangenen Monaten mehrfach als verlässliche Unterstützung.

Kann sich die Aktie nachhaltig über der SMA50 behaupten, bleibt ein erneuter Anlauf auf das Jahreshoch wahrscheinlich. Ein Bruch der SMA200 würde dagegen das Risiko einer Ausweitung der Schwächephase erhöhen.

Einschätzung 4-Stunden-Chart: Neutral bis bullisch

Wahrscheinlichkeit laut Analyse

Bullisches Szenario: 60%

Bärisches Szenario: 40%

Fazit: Allianz Aktie bleibt im Fokus der Anleger

Die Allianz Aktie überzeugt aktuell durch starke operative Ergebnisse, hohe Mittelzuflüsse im Asset-Management, eine attraktive Dividendenrendite von knapp 5% und eine vergleichsweise günstige Bewertung. Charttechnisch befindet sich die Aktie in einer aussichtsreichen Ausgangslage. Gelingt der Ausbruch über die Marke von 392,90 EUR, könnten neue Jahreshochs und mittelfristig Kurse im Bereich von 415 EUR bis 445 EUR in den Fokus rücken.

Quelle: Daten und Charts aus der xStation 5.

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FAQ zur Allianz Aktie

Ist die Allianz Aktie aktuell ein Kauf?

Die Allianz Aktie präsentiert sich derzeit mit einem KGV von 12,33 und einer prognostizierten Dividendenrendite von knapp 5% attraktiv bewertet. Zudem konnte der Konzern zuletzt mit starken Quartalszahlen und einem bestätigten Ausblick überzeugen.

Wie hoch ist die Dividendenrendite der Allianz Aktie?

Für 2026 wird eine Dividendenrendite von 4,98% erwartet. Damit zählt die Allianz Aktie weiterhin zu den dividendenstarken Werten im DAX.

Warum steht die Allianz Aktie aktuell im Fokus?

Die Allianz Aktie steht aufgrund eines starken Jahresstarts, eines über den Erwartungen liegenden operativen Gewinns und hoher Mittelzuflüsse im Asset-Management im Fokus der Anleger.

Welche Kursziele sind bei der Allianz Aktie möglich?

Aus charttechnischer Sicht könnten bei einem nachhaltigen Ausbruch über 392,90 EUR zunächst 415 EUR und anschließend 440 bis 445 EUR als mögliche Kursziele in den Fokus rücken.

Welche Risiken bestehen für die Allianz Aktie?

Zu den Risiken zählen mögliche konjunkturelle Abschwächungen, steigende Energiepreise sowie Belastungen an den Kapitalmärkten. Zudem könnte ein Rückfall unter die 200-Tage-Linie das Chartbild eintrüben.

Wie entwickelt sich das Fondsgeschäft der Allianz?

Die Vermögensverwalter Pimco und Allianz Global Investors konnten im ersten Quartal netto 45 Mrd. EUR neues Kundengeld gewinnen. Das verwaltete Vermögen stieg dadurch auf 2,04 Billionen EUR.

Ist die Allianz Aktie langfristig interessant?

Langfristig profitiert die Allianz von ihrer starken Marktstellung, stabilen Cashflows, einer attraktiven Dividendenpolitik und einer breiten internationalen Aufstellung im Versicherungs- und Asset-Management-Geschäft.

Wie lautet die aktuelle Einschätzung zur Allianz Aktie?

Sowohl im Tageschart als auch im 4-Stunden-Chart wird die Allianz Aktie aktuell als neutral bis bullisch eingestuft. Das bullische Szenario wird derzeit mit einer Wahrscheinlichkeit von 60% bewertet.