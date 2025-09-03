Alphabet Aktie auf Allzeithoch – Gerichtsurteil sorgt für positive Aktien News

Alphabet Aktie erreicht neues Allzeithoch – Positive Aktien News nach Gerichtsurteil 📈 Die Alphabet Aktie sorgt aktuell für Aufsehen an den Börsen: Mit einem Kursanstieg von satten 8 % in nur einer Sitzung erklimmt das Mutterunternehmen von Google ein neues Allzeithoch. Der Börsenwert stieg allein heute um beeindruckende 220 Milliarden US-Dollar. Grund dafür ist ein wegweisendes Gerichtsurteil, das Alphabet und Google erlaubt, ihre dominierende Marktstellung zu behalten. ► Alphabet | WKN: A14Y6F | ISIN: US02079K3059 | Ticker: GOOGL ⚖️ Hintergrund: Antitrust-Klage gegen Google Im Jahr 2024 reichte das US-Justizministerium eine Kartellklage gegen den Tech-Riesen aus Kalifornien ein. Vorgeworfen wurden monopolistische Praktiken und verbraucherfeindliches Verhalten. Nach fast einem Jahr Prozess fiel nun das Urteil: Du analysierst nicht nur - du willst auch handeln. Eröffne jetzt ein Konto bei XTB und leg los! Konto eröffnen xStation App herunterladen xStation App herunterladen Google muss sich nicht in mehrere Unternehmen aufspalten und behält damit seine Skalenvorteile.

Alphabet darf weiterhin Zahlungen an Apple leisten , um die Standard-Suchmaschine im iOS-System zu bleiben.

2️⃣ Gerichtsurteil bringt Klarheit Trotz Auflagen wie einem Verbot exklusiver Deals und der Pflicht zur Datenteilung bleibt Googles Geschäftsmodell bestehen. 3️⃣ Positive Auswirkungen auf den Markt Da Alphabet und Apple zusammen rund 15 % des Nasdaq 100 ausmachen, sorgt der Kurssprung für spürbare positive Aktien News und gute Stimmung am Gesamtmarkt. ✅ Fazit Die aktuelle Entscheidung im Antitrust-Verfahren stärkt kurzfristig die Alphabet Aktie und sorgt für Optimismus an den Märkten. Auch wenn Alphabet Zugeständnisse machen muss, überwiegt bei Investoren die Freude über den Erhalt der Marktführerschaft. Für Anleger liefert dieses Gerichtsurteil wichtige Aktien News, die das Potenzial haben, den gesamten Nasdaq 100 nachhaltig zu beeinflussen. Alphabet Aktie Chart (D1) Quelle: Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 03.09.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in USD. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

