DAX Gewinner am Donnerstag: Deutsche Telekom Aktie 🔴 Kursentwicklung und Chartanalyse (Top & Flop vom Vortag)

Das Wichtigste in Kürze Deutsche Telekom Tagesgewinner

Chartbild bullisch

Wichtige Marken

Der DAX heute zeigte sich zum Xetra-Schluss gemischt: 16 Aktien notierten im Plus, 24 Titel mussten Abschläge hinnehmen. An der Spitze der DAX Gewinner stand die Deutsche Telekom, die mit einem Kurssprung von +5,63 % den stärksten Tagesgewinn verbuchte. Auch Continental (+3,00 %) und Deutsche Börse (+2,28 %) zählten zu den stärksten Werten im deutschen Leitindex. Im Fokus steht damit klar die Telekom-Aktie – sowohl aus charttechnischer als auch aus kurzfristiger Trading-Perspektive. ► Deutsche Telekom WKN: 555750 | ISIN: DE0005557508 | Ticker: DTE.DE 🔑 Drei Key Takeaways – DAX heute 🚀 Deutsche Telekom Tagesgewinner: +5,63 % per Xetra-Schluss

📊 Chartbild bullisch: Tages- und 4h-Chart klar positiv zu interpretieren

🎯 Wichtige Marken: 29,79 EUR (SMA200) als entscheidender Support 📊 DAX Gewinner im Detail: Deutsche Telekom mit starkem GAP-Up Die Aktie der Deutschen Telekom (WKN: 555750) startete mit einem deutlichen GAP-Up in den Handel und schob sich dynamisch über die Marke von 32 EUR. Das Papier war damit der klare DAX Gewinner heute. Rückblickend hatte die Aktie 2025 zunächst an Substanz verloren. Erholungen wurden immer wieder abverkauft. Erst nach dem Jahrestief bei 26,03 EUR kam es zu verstärktem Kaufinteresse, das nun in eine dynamische Aufwärtsbewegung mündete. 📈 Chartcheck Tageschart: Bullisches Setup bestätigt Im Daily-Chart ist die Aktie nun klar bullisch zu interpretieren. Solange sich das Papier per Tagesschluss über der SMA200 (29,79 EUR) halten kann, bleibt die Aufwärtsbewegung intakt. 🎯 Mögliche Kursziele: 35,90 EUR

38,20 EUR Sollten Gewinnmitnahmen einsetzen, könnte zunächst das offene GAP geschlossen werden. Unterhalb davon bietet die SMA200 eine entscheidende Unterstützung. Deutsche Telekom Prognose im Tageschart (D1) Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 13.02.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken. ⏱️ 4h-Chart: Momentum spricht für die Bullen Auch im 4h-Chart zeigt sich ein konstruktives Bild. Die Aktie konnte sich dynamisch über die SMA200 schieben und verteidigt aktuell die SMA20 als kurzfristigen Support. Solange die Aktie über dieser Durchschnittslinie notiert, bleibt das Setup positiv. Ein Rücksetzer bis zur SMA50 wäre technisch möglich, würde jedoch die aktuelle Dynamik in Frage stellen. 📌 DAX heute: Wichtige Marken im Überblick 🔼 Widerstände 33,49 EUR

34,40 EUR

35,90 EUR

38,20 EUR 🔽 Unterstützungen 30,87 / 30,84 (GAP)

30,55 / 30,47 (GAP)

29,79 (SMA200)

28,74 / 28,55 / 28,39 / 28,18 / 27,91 / 27,69 🧠 Fazit: DAX Gewinner mit weiterem Potenzial? Der DAX heute zeigte sich insgesamt uneinheitlich, doch die Deutsche Telekom setzte ein klares Signal als stärkster Wert im Index. Das Chartbild ist sowohl im Tages- als auch im 4h-Chart bullisch zu interpretieren. 👉 Solange die Aktie über der SMA200 bleibt, könnte sich die Aufwärtsbewegung fortsetzen. Kurzfristige Rücksetzer wären technisch gesund, solange zentrale Supports verteidigt werden. YouTube Trading Videos Deutsche Telekom Prognose im 4-Stunden-Chart (4h) Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 13.02.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken. AKTIEN GRATIS HANDELN!* *XTB streicht deine Orderkommission bis zu einem monatlichen Umsatz von 100.000 Euro!

Nicht investiertes Kapital wird sogar verzinst!

BESTER Kundenservice inklusive! Erreiche uns, wenn du Hilfe braucht, per Hotline, E-Mail oder Chat

Erreiche uns, wenn du Hilfe braucht, per Hotline, E-Mail oder Chat XTB: Die Investment App, bei der dein Geld für dich arbeitet!

Hier mehr erfahren

Offenlegung gemäß § 80 WpHG zwecks möglicher Interessenkonflikte



Der Autor (m/w/d) kann in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten investiert sein.



Die Autoren der Veröffentlichungen verfassen jene Informationen auf eigenes Risiko. Analysen und Einschätzungen werden nicht in Bezug auf spezifische Anlageziele und Bedürfnisse bestimmter Personen verfasst. Veröffentlichungen von XTB, die bestimmte Situationen an den Finanzmärkten kommentieren sowie allgemeine Aussagen von Mitarbeitern von XTB hinsichtlich der Finanzmärkte, stellen keine Beratung des Kunden durch XTB dar und können auch nicht als solche ausgelegt werden. Die Publikation stellt weder ein Angebot noch eine Beratung, Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf, Verkauf oder Halten irgendeiner Finanzanlage dar. XTB ist nicht dazu verpflichtet, die Informationen in dieser Marketingmitteilung zu aktualisieren, abzuändern oder zu ergänzen, wenn sich ein in dieser Publikation genannter Umstand oder eine darin enthaltene Stellungnahme, Einschätzung, Idee oder Prognose ändert oder unzutreffend wird. XTB haftet nicht für Verluste, die direkt oder indirekt durch getroffene Handlungsentscheidungen in Bezug auf die Inhalte der Veröffentlichungen entstanden sind.



Wertentwicklungen von Handelswerten aus der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für Wertentwicklungen in der Zukunft!



Die bereitgestellten Informationen enthalten KEINE Kostenbetrachtung wie Transaktionskosten, Konvertierungskosten oder Spreads. Solche Kosten können anfallen und die Ergebnisse beeinflussen. Die Rendite kann sich aufgrund von Währungsschwankungen erhöhen oder verringern, wenn die Angaben auf Zahlen beruhen, die auf eine andere Währung als die offizielle Währung des Landes lauten, in dem der Anleger oder potenzielle Anleger ansässig ist bzw in welcher Währung das Handelskonto geführt wird.



XTB S.A. (samt Zweigniederlassungen) ist kein Steuerberater und prüft nicht, ob eine Anlageentscheidung für die Kunden steuerlich günstig ist. Die steuerliche Behandlung hängt von den persönlichen Verhältnissen eines Kunden ab und kann künftig Änderungen unterworfen sein. Kurse bzw. der Wert eines Finanzinstruments können steigen und fallen.



RISIKOHINWEIS für CFD



CFD sind komplexe Instrumente und beinhalten wegen der Hebelwirkung ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren. 75% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Anlageerfolge sowie Gewinne aus der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft. Inhalte, Newsletter und Mitteilungen von XTB stellen keine Anlageberatung dar. Die Mitteilungen sind als Werbemitteilung zu verstehen.