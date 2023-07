Alphabet steigt vorbörslich um 7% 📈 Google mit starkem Q2-Ergebnis und Werbeschub 📊

Die Aktien von Alphabet (GOOGL.US), einem der f√ľhrenden BigTech-Unternehmen, klettern heute vor der Er√∂ffnung der Wall Street um fast 7% nach oben. Die Ergebnisse des zweiten Quartals waren in allen Gesch√§ftssegmenten sehr solide, wobei die Ertr√§ge von YouTube sowie dem Kerngesch√§ft des Unternehmens, der Google-Browserwerbung und der Suche, stiegen. Die Anleger √§u√üerten sich auch positiv √ľber die Auswirkungen von KI und Google Cloud. Angesichts der Aussicht auf einen Aufschwung im Werbesektor legte Meta Platforms (META.US, ehemals Facebook) heute ebenfalls zu; das Unternehmen wird seine Ergebnisse nach der heutigen Session ver√∂ffentlichen.

Umsatz von 74,60 Mrd. USD gegen√ľber 72,77 Mrd. USD Prognose und 68,8 Mrd. USD in Q1.

Gewinn pro Aktie (EPS): 1,44 USD gegen√ľber 1,32 USD Prognose und 1,17 USD in Q1.

Werbeeinnahmen: 58,14 Mrd. USD gegen√ľber 57,45 Mrd. USD (Prognose: 54,44 Mrd. USD in Q1).

Google Cloud: 8,03 Mrd. USD gegen√ľber 7,83 Mrd. USD Prognose und 7,45 Mrd. USD in Q1.

Operative Marge von 29%, gegen√ľber 27,6% der Prognosen und 25,35% in Q1.

YouTube-Werbeeinnahmen: 7,67 Milliarden Dollar gegen√ľber 7,41 Milliarden Dollar Prognose und 6,69 Milliarden Dollar in Q1.

Sonstige Einnahmen: 8,14 Mrd. USD gegen√ľber den Prognosen von 7,17 Mrd. USD

Betriebsergebnis 21,84 Mrd. USD, gegen√ľber 19,96 Mrd. USD Prognose

Investitionen: 6,89 Mrd. Dollar gegen√ľber den Prognosen von 8,01 Mrd. Dollar

Der Bericht √ľbertraf eindeutig die Erwartungen, was der Markt als Ausdruck der unglaublichen Widerstandsf√§higkeit und Dominanz von Google als f√ľhrende Suchmaschine und gleichzeitig als keinen signifikanten Verlust von Marktanteilen an Microsoft Bing wahrnahm. Der von den Anlegern bef√ľrchtete Faktor war also zumindest vor√ľbergehend verschwunden. Die YouTube-Werbeeinnahmen (4,4% Wachstum im Jahresvergleich) stiegen, mit einer besseren Dynamik bei Google Cloud (28% Wachstum im Jahresvergleich, Dynamik √ľber 26% im Jahresvergleich bei Microsoft Azure) und positiven Ergebnissen aus anderen Segmenten (GooglePlay, YouTube-Abonnements). Gleichzeitig ist es bemerkenswert, dass Googles Gesch√§ftssegmente au√üerhalb der Suche einen zunehmenden Prozentsatz der Gesamteinnahmen ausmachen, was vom Markt ebenfalls als positives Zeichen f√ľr die Diversifizierung des Gesch√§fts wahrgenommen wird.¬† ¬†

Ruth Porat in der neuen Rolle des CIO

Die Analysten von Truist Securities betonten die anhaltende Dynamik in den Bereichen Google Cloud und Search sowie den positiven operativen Leverage, der durch niedrigere Kosten unterst√ľtzt wird. Das Unternehmen k√ľndigte au√üerdem Pl√§ne zur Optimierung der Kosten f√ľr B√ľror√§ume an, was zus√§tzliche Bewertungskosten nach sich ziehen k√∂nnte, sowie einen Wechsel des Chief Investment Officer - die Positionen werden von der ehemaligen CFO Ruth Porat √ľbernommen. Die Anleger haben in letzter Zeit die F√§higkeit des Unternehmens in Frage gestellt, mit dem wachsenden Wettbewerb in der KI-Branche Schritt zu halten, wie der j√ľngste Anstieg der Alphabet-Aktie unter den Nasdaq-Durchschnitt zeigt. Die Anleger setzen ihre Hoffnungen auf die Ma√ünahmen von Porat, die als eine der Top-F√ľhrungskr√§fte des Silicon Valley gilt.¬†

Ist es Zeit f√ľr KI?

Die Ergebnisse zeigen, dass das Unternehmen seine hegemoniale Position auf dem Such- und Werbemarkt beibeh√§lt. Ein Aufschwung im Werbesektor k√∂nnte dem Unternehmen helfen, die Ausgaben f√ľr generative KI-Modelle und weitere Verbesserungen der Suchfunktionen von Google zu erh√∂hen. Der gr√∂√üte Teil der Investitionen von Alphabet im zweiten Quartal entfiel auf Server und KI-Modelle. Das Unternehmen testet, wie und wo Suchanzeigen in einer Suchmaschine platziert werden k√∂nnen, die zunehmend auf k√ľnstlicher Intelligenz basiert. Laut Business Director Schindler nutzen bis zu 80 % der Werbetreibenden mindestens ein KI-Suchprodukt. Google will generative KI in Gmail und Android integrieren. Analysten erwarten auch, dass sich das Wachstum von Googles Cloud-Computing-Gesch√§ft Ende 2023 beschleunigen wird (mit einem Tiefpunkt im Juni), wenn die makro√∂konomische Unsicherheit nachl√§sst und die Ausgaben der Unternehmen steigen.¬†

Sollte die Alphabet-Aktie (GOOGL.US) mit einer 7 %igen Kursl√ľcke er√∂ffnen, w√ľrde dies auf 130 USD hindeuten - ein Niveau, das zuletzt im April 2022 erreicht wurde. Der SMA100-Durchschnitt hat sich als wichtige Unterst√ľtzungsmarke erwiesen.¬†Quelle:¬†xStation5¬†von XTB

Bewertung und Prognosen f√ľr Alphabet

