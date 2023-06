Die Hoffnung auf chinesische Konjunkturprogramme lässt die Preise für Industriemetalle steigen!

Die Aluminiumpreise steigen auf fast 2.200 $ pro Tonne, da die Hoffnung auf größere Konjunkturimpulse in China besteht, was auch die chinesischen Indizes heute nach oben trieb. Kräftige Zuwächse sind auch an den Nickel- und Zinkmärkten zu beobachten, während Kupfer mit einem Tagesplus von weniger als 1 % zurückbleibt

Aluminium und andere Werte, die eng mit der Situation in China verbunden sind, legten nach einer Rede des chinesischen Premierministers auf dem Weltwirtschaftsforum in Peking zu. Er wies darauf hin, dass das BIP-Wachstum im zweiten Quartal 2023 höher ausfallen dürfte als im ersten Quartal und dass im Juli zusätzliche Konjunkturmaßnahmen angekündigt werden sollten.

Auf der anderen Seite ziehen über den Märkten für Industriemetalle, einschließlich Aluminium, stürmische Wolken auf.

Die Versorgungsprobleme des vergangenen Jahres sind scheinbar gelöst.

Die europäische Aluminiumproduktion ist im vergangenen Jahr aufgrund der hohen Energiepreise um 10 % zurückgegangen, aber diese Probleme dürften in diesem Jahr nicht mehr auftreten.

Die Weltbank weist darauf hin, dass die wirtschaftliche Erholung in China in diesem Jahr vor allem im Dienstleistungssektor zu spüren sein wird, wie es auch in den westlichen Volkswirtschaften der Fall war.

Der chinesische Immobilienmarkt hat sich zwar stabilisiert, eine schnelle Erholung ist jedoch nicht zu erwarten. Die Weltbank erwartet einen Preisrückgang von 10 % in diesem Jahr und einen leichten Aufschwung im Jahr 2024.

Die Vereinigten Staaten lassen kein Aluminium russischen Ursprungs an ihren Börsen zu, und einige Parteien sind auch nicht bereit, Lieferungen von russischem Aluminium aus LME-Beständen zu akzeptieren. Derzeit besteht mehr als die Hälfte der LME-Bestände aus Aluminium russischer Herkunft.

Andererseits ist nicht auszuschließen, dass sich China aufgrund des Immobilienmarktes stärker erholt oder die Sanktionen gegen Russland verschärft werden, z. B. durch ein Verbot des Handels mit russischem Aluminium und dessen Auslagerung aus den LME-Lagerbeständen. Abgesehen davon kann auch das Wetter zu Problemen in den Minen führen.

Es ist anzumerken, dass ALUMINIUM erst gestern auf dem niedrigsten Stand seit Herbst letzten Jahres gehandelt wurde. Wir könnten bald beobachten, dass der gleitende 200er-Durchschnitt unter den gleitenden 50er-Durchschnitt bricht, was ein rückläufiges Signal wäre. Man sollte auch auf die Volatilität des Yuan achten - sollte sich der Yuan gegenüber dem US-Dollar erholen, z. B. weil die US-Notenbank eine vorsichtigere Haltung einnimmt, könnte ALUMINIUM einen Sprung machen. Dennoch sieht es so aus, als ob die ALUMINIUM-Rallye im Moment nur von kurzer Dauer sein könnte.

