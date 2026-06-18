Amazon Aktie im Aufwind: Angriff auf Nvidia mit eigenen Trainium-KI-Chips

Amazon Aktie im KI-Fieber: Geplanter Verkauf eigener KI-Chips bricht Nvidias Monopol auf

Der Tech-Gigant Amazon steht laut aktuellen Berichten aus den Handelsräumen vor einer historischen Weichenstellung, die das Machtgefüge im globalen KI-Infrastrukturmarkt fundamental erschüttern könnte. Wie aus exklusiven Bloomberg-Meldungen hervorgeht, befindet sich der Konzern in fortgeschrittenen Verhandlungen, seine maßgeschneiderten, hauseigenen KI-Beschleunigerchips der „Trainium“-Serie direkt an externe Rechenzentrumsbetreiber zu verkaufen. Diese Nachricht schlägt in den Aktien News hohe Wellen: Bislang waren diese spezialisierten Prozessoren ausschließlich über die eigene Cloud-Plattform Amazon Web Services (AWS) mietbar. Mit dem Schritt in den freien Halbleitermarkt mutiert das Unternehmen von einem geschlossenen Cloud-Infrastruktur-Anbieter zu einem direkten, physischen Hardware-Konkurrenten für den bisherigen unangefochtenen Marktführer Nvidia. Die Amazon Aktie reagiert prompt mit deutlichen Kursaufschlägen auf diese neue Wachstumsfantasie.

► Amazon WKN: 906866 | ISIN: US0231351067 | Ticker: AMZN.US

Key Takeaways

Frontalangriff auf Nvidia: Amazon plant den direkten Verkauf von Trainium-KI-Chips an Drittanbieter-Rechenzentren.

Gigantische Umsatzdimension: Das hauseigene Halbleitersegment hat bereits eine jährliche Umsatzrunrate von 20 Milliarden USD erreicht.

Trainium 3 ausverkauft: Die enorme Nachfrage nach kostengünstigen KI-Alternativen treibt das Kursmomentum der Amazon Aktie an.

Tektonische Verschiebung der Nachfragestruktur im Halbleitersektor

Aus Sicht von Nvidia droht durch die neue Strategie von AWS zwar kein kurzfristiger Umsatzeinbruch, wohl aber eine langfristige, strukturelle Erosion des gesamten Geschäftsmodells. Jahrelang basierte das exponentielle Wachstum von Nvidia darauf, dass Hyperscaler wie Amazon, Microsoft, Google und Meta als reine Großabnehmer auftraten. Diese Dynamik garantierte Nvidia eine beispiellose Preismacht.

Der Einstieg von AWS in den offenen Halbleitermarkt läutet nun eine neue Ära ein. Cloud-Riesen vermieten die Rechenleistung nicht mehr nur, sondern entwickeln und vertreiben eigene Hardware-Stacks. In den Aktien News wird deutlich: Amazon wandelt sich vom treuen Nvidia-Kunden zum gefährlichen Teilzeit-Konkurrenten. Dieser Trend zur vertikalen Integration schützt die Tech-Giganten vor Lieferengpässen und senkt die astronomischen Investitionskosten (CapEx).

Trainium-Sparte erzielt bereits 20 Milliarden Dollar Runrate

Dass es sich hierbei nicht um ein bloßes Nischenprojekt handelt, untermauerten AWS-KI-Chef Peter DeSantis und CEO Andy Jassy mit beeindruckenden Zahlen, die das fundamentale Fundament der Amazon Aktie stärken. Die interne Chip-Sparte, die maßgeblich von der Tochterfirma Annapurna Labs vorangetrieben wird, hat bereits eine jährliche Umsatzrunrate von über 20 Milliarden US-Dollar erreicht. Jassy schätzt den eigenständigen Wert dieses Halbleiter-Business auf rund 50 bist 60 Milliarden US-Dollar, falls es komplett vom AWS-Ökosystem losgelöst monetarisiert würde.

Zudem ist die aktuelle Generation Trainium2 vollständig ausverkauft, während die Ende 2025 gestartete Generation Trainium3 für das laufende Jahr bereits nahezu komplett vergeben ist. Diese massive Verknappung veranlasste das Management zu der Aussage, dass ein externer Verkauf kompletter Server-Racks an Drittanbieter-Rechenzentren ein absolut logischer Schritt sei.

OpenAI und Anthropic setzen bereits im großen Stil auf Amazons Silizium 📊

Die Liste der prominenten Großkunden untermauert das enorme technologische Potenzial, das fortan die Aktien News dominiert. KI-Pioniere wie Anthropic setzen im Rahmen des Projekts „Rainier“ auf Cluster mit fast einer Million Trainium-Chips. Zudem hat sich OpenAI im Zuge einer strategischen Partnerschaft verpflichtet, zukünftige Trainium-Kapazitäten im gigantischen Umfang von 2 Gigawatt für seine Enterprise-Plattformen zu beanspruchen. Weitere namhafte Partner wie Uber, Databricks und das World-Model-Startup Odyssey erzielen auf den Trainium3-Systemen eine phänomenale Hardware-Auslastung von bis zu 80 % (Model Flop Utilization).

Das ist fast doppelt so effizient wie herkömmliche Standard-GPUs und drückt die Trainings- und Inferenzkosten für generative Video- und Physikmodelle um bis zu 50 %. Durch den externen Verkauf kann Amazon diese immensen Entwicklungskosten auf eine viel größere Stückzahl umlegen und die eigenen AWS-Margen massiv steigern.

Nvidias Software-Burggraben CUDA bleibt vorerst unerreicht

Trotz der euphorischen Aufnahme der Nachrichten an der Wall Street bleibt der Wettbewerbsvorteil von Nvidia kurz- bis mittelfristig unangetastet. Die Rechenleistung der High-End-GPUs definiert nach wie vor den globalen Benchmark, und die weltweite Entwickler-Community ist über die proprietäre Software-Plattform CUDA tief im Nvidia-Ökosystem verwurzelt.

Dennoch signalisiert der Vorstoß von AWS unmissverständlich, dass der KI-Hardwaremarkt unaufhaltsam in Richtung Fragmentierung und tiefer vertikaler Integration driftet. Für die Amazon Aktie bedeutet dies, dass sich das Unternehmen ein hochprofitables, zweites Standbein aufbaut, das die Abhängigkeit von externen Chipherstellern drastisch reduziert und langfristig Milliarden an Capex einspart.

Fazit

Amazon zündet die nächste Stufe im KI-Wettrüsten und greift Nvidias Vormachtstellung direkt im physischen Rechenzentrum an. Die Nachricht über den geplanten Direktverkauf der Trainium3-Architektur an externe Kunden ist eine fundamentale Sensation für die Amazon Aktie, da sie das ungenutzte Potenzial der hauseigenen 20-Milliarden-Dollar-Chipsparte radikal freisetzt. Auch wenn Nvidia dank CUDA seinen tiefen Burggraben vorerst verteidigen kann, beweisen die massiven Kapazitätszusagen von OpenAI und Anthropic, dass der Markt hungrig nach kostengünstigen und hocheffizienten Hardware-Alternativen ist. Kann Amazon die weltweite Ausrollung seiner Server-Racks sauber exekutieren, dürften die Aktien News in den kommenden Quartalen vermehrt von einer thronrüttelnden Verschiebung der KI-Marktmacht berichten.

SO SEHEN SIEGER AUS!