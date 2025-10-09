💻 Aktien News: Amazon Aktie steigt zum Prime Big Deal Day – Anleger hoffen auf Wachstumsschub

Einleitung

Die Amazon Aktie legte am ersten Tag des Prime Big Deal Day um über 1,5 % zu – stärker als der Nasdaq 100 (+1,1 %) und der S&P 500 (+0,5 %).

Der Anstieg spiegelt wachsenden Optimismus über das E-Commerce-Geschäft und mögliche Impulse für das traditionell starke Weihnachtsquartal wider.

Trotz der positiven Bewegung notiert die Aktie seit Monaten in einer engen Handelsspanne. Anleger fragen sich nun: Steht Amazon vor einer Trendwende, die den Kurs endlich aus der Seitwärtsphase befreit? Und wann beginnen die milliardenschweren KI-Investitionen, sich in höheren Margen und Umsätzen auszuzahlen?

► Amazon ISIN: US0231351067 | WKN: 906866 | Ticker: AMZN.US

🔑 Key Takeaways

📈 Prime Big Deal Day als Kurstreiber: Amazon-Aktie +1,5 % – Anleger setzen auf ein starkes Jahresendgeschäft.

🤖 KI-Investitionen im Fokus: Kooperation mit Anthropic soll Produktivität und Werbeeinnahmen steigern.

💰 Umsatzwachstum & hohe Erwartungen: Q2 übertraf Prognosen, aber konservativer Ausblick dämpfte Euphorie.

🚀 Wachstum mit Risiko – Amazons Doppelstrategie aus KI & Handel

Amazon investiert massiv in künstliche Intelligenz (KI) und hat eine strategische Partnerschaft mit Anthropic geschlossen.

Der Markt erwartet, dass diese Investitionen bald sichtbare Effekte im operativen Geschäft zeigen. Der Prime Big Deal Day, Black Friday und die Feiertagssaison gelten als echter Belastungstest für Amazons KI-getriebene Effizienz – ähnlich wie bei Meta Platforms.

Zugleich könnte ein möglicher „Santa Rally“-Effekt die Nachfrage zusätzlich ankurbeln. Eine lockere Geldpolitik der Fed und mögliche Konsumimpulse durch US-Zollausschüttungen würden das Szenario weiter unterstützen.

💹 Quartalsergebnisse: Umsatz übertrifft Erwartungen, aber Ausblick enttäuscht

Amazon präsentierte im zweiten Quartal ein starkes Ergebnis:

EPS: 1,68 USD (Erwartung: 1,33 USD)

Umsatz: 167,7 Mrd. USD (Erwartung: 162,09 Mrd. USD)

Wachstum: +13 % YoY (Vorjahr: +10 %)

Besonders stark zeigten sich:

AWS: 30,87 Mrd. USD (+18 % YoY)

Werbung: 15,69 Mrd. USD (+23 % YoY)

Online-Stores: 61,5 Mrd. USD (+11 % YoY)

Seller Services: 40,3 Mrd. USD (+11 % YoY)

➡️ Fazit: Amazon übertraf die Erwartungen, vor allem in margenstarken Bereichen wie Cloud und Advertising – ein positives Zeichen für die mittelfristige Profitabilität.

⚠️ Vorsichtiger Ausblick bremst Euphorie

Trotz der starken Zahlen reagierte die Börse zurückhaltend. Grund:

Die Prognose für das operative Ergebnis Q3 liegt bei 15,5–20,5 Mrd. USD (Erwartung: ~19,5 Mrd. USD).

Das Umsatzziel von 174–179,5 Mrd. USD liegt über dem Konsens, der Fokus lag aber auf der unteren Spanne.

Gleichzeitig plant Amazon Rekordinvestitionen von bis zu 100 Mrd. USD in 2025 – vor allem für Rechenzentren und KI-Software. Diese Strategie unterstreicht die Langfristvision, drückt aber kurzfristig auf die Margen.

CEO Andy Jassy betonte, dass AWS weiterhin klar führend bleibe und KI bereits messbare Effekte in Innovation, Kundenerlebnis und Effizienz zeige. Dennoch bleibt das Timing der Renditen ein Unsicherheitsfaktor.

⚔️ Konkurrenz & Marktstellung

Während AWS mit +18 % solide wächst, verzeichnen Microsoft Azure (+39 %) und Google Cloud (+32 %) deutlich höhere Zuwächse. Das unterstreicht den wachsenden Wettbewerbsdruck im Cloud- und KI-Segment.

Im Werbegeschäft bleibt Amazon dagegen klar auf Erfolgskurs:

Mit einem Umsatzplus von +23 % auf 15,7 Mrd. USD ist Amazon mittlerweile die drittgrößte Werbeplattform weltweit – hinter Meta und Google.

Dieser margenstarke Bereich stabilisiert das Gesamtergebnis und federt die hohen Investitionskosten ab.

📊 Charttechnik & Kursziele der Amazon Aktie

Technisch betrachtet notiert die Amazon Aktie (ISIN: US0231351067 | WKN: 906866) aktuell nahe der 50-Tage-EMA bei rund 230 USD.

Aufwärtsszenario: Bei positiven Quartalszahlen und Fed-Zinssenkung ist ein Anstieg bis 245 USD (Allzeithoch) möglich.

Abwärtsszenario: Erste wichtige Unterstützung bei 215 USD (EMA200).

Das KGV (Forward P/E) liegt bei rund 29 – etwa 20 % über dem S&P 500-Durchschnitt. Anleger bewerten die Aktie damit wie ein reines Wachstumsunternehmen, was hohe Erwartungen an künftige Margen und KI-Erträge impliziert.

🧠 Fazit – Amazon Aktie zwischen KI-Fantasie und Realität

Diese Aktien News zeigen: Amazon steht am strategischen Wendepunkt.

Starke Cloud- und Werbeerlöse bilden das Fundament, doch Anleger wollen nun Ergebnisse aus den milliardenschweren KI-Investitionen sehen.

Kurzfristig hängt der Kurs von der Konsumdynamik im Weihnachtsgeschäft und den nächsten Fed-Entscheidungen ab.

Langfristig bleibt die Amazon Aktie attraktiv – dank ihrer Position in Cloud, Werbung und KI – aber mit höherer Bewertung und erhöhtem Risiko.

Ein nachhaltiger Aufwärtstrend wird sich erst einstellen, wenn AWS-Margen stabilisieren und KI-Investitionen Cashflow generieren.

Amazon Aktie Chart (D1)

Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 09.10.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in USD. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

