Amazon und Stellantis beenden SmartCockpit-Partnerschaft nach drei Jahren

Amazon.com Inc. (AMZN.US) und Stellantis N.V. (STLA.US) haben die Beendigung ihrer Zusammenarbeit im Bereich der SmartCockpit-Software bestätigt und damit eine Partnerschaft beendet, deren Ziel es war, die Technologie von Amazon in Fahrzeuge der Marken Jeep, Fiat, Dodge und Chrysler zu integrieren. ► Amazon | WKN: 906866 | ISIN: US0231351067 | Ticker: AMZN Das im Januar 2022 angekündigte Projekt versprach eine nahtlose Konnektivität zwischen den Fahrzeugen und den Wohnungen der Fahrer mit personalisierten Klima-, Navigations- und Hausautomatisierungsfunktionen. Das SmartCockpit-System sollte ursprünglich Ende 2024 auf den Markt kommen und das Fahrerlebnis im Fahrzeug revolutionieren. „Stellantis bleibt ein wertvoller Partner für Amazon“, erklärten die Unternehmen und bezeichneten die Entscheidung als einvernehmlich und strategisch. Die Auflösung unterstreicht die Herausforderungen, denen traditionelle Autohersteller im Vergleich zu Tesla und anderen EV-Pionieren bei der Beherrschung softwaredefinierter Fahrzeugarchitekturen gegenüberstehen. Beide Unternehmen werden ihre Beziehung über Amazon Web Services und die Integration von Alexa in ausgewählten Stellantis-Fahrzeugen aufrechterhalten. Stellantis gab am Mittwoch außerdem Antonio Filosa als neuen CEO bekannt. Starten Sie jetzt oder testen Sie unser Demokonto Konto eröffnen Demokonto xStation App herunterladen xStation App herunterladen Amazon Aktie Chart (D1) Die Aktie wird derzeit nahe dem 100-Tage-SMA und dem 38,2 %-Fibonacci-Retracement-Level gehandelt. Die Bullen werden versuchen, über dem Retracement zu bleiben und das 23,6 %-Fibonacci-Retracement-Niveau anzusteuern, während die Bären versuchen werden, den Kurs in Richtung des 30-Tage-SMA bei 192,47 USD zu drücken. Quelle: xStation5 von XTB DEUTSCHE und US AKTIEN kommissionsfrei handeln: Aktienhandel + CFD Trading + ETF Sparpläne: AUSGEZEICHNET

Qualität, Service, Gebühren & Konditionen - alles AUSGEZEICHNET bei XTB!

Hier mehr erfahren

Offenlegung gemäß § 80 WpHG zwecks möglicher Interessenkonflikte



Der Autor (m/w/d) kann in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten investiert sein.



Die Autoren der Veröffentlichungen verfassen jene Informationen auf eigenes Risiko. Analysen und Einschätzungen werden nicht in Bezug auf spezifische Anlageziele und Bedürfnisse bestimmter Personen verfasst. Veröffentlichungen von XTB, die bestimmte Situationen an den Finanzmärkten kommentieren sowie allgemeine Aussagen von Mitarbeitern von XTB hinsichtlich der Finanzmärkte, stellen keine Beratung des Kunden durch XTB dar und können auch nicht als solche ausgelegt werden. XTB haftet nicht für Verluste, die direkt oder indirekt durch getroffene Handlungsentscheidungen in Bezug auf die Inhalte der Veröffentlichungen entstanden sind.

Wertentwicklungen von Handelswerten aus der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für Wertentwicklungen in der Zukunft!



Risikohinweis



CFD sind komplexe Instrumente und beinhalten wegen der Hebelwirkung ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren. 75% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Anlageerfolge sowie Gewinne aus der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft. Inhalte, Newsletter und Mitteilungen von XTB stellen keine Anlageberatung dar. Die Mitteilungen sind als Werbemitteilung zu verstehen.