Amazon unterbreitet ein Angebot zur Übernahme von TikTok 📢

Berichten der New York Times zufolge hat Amazon (AMZN.US) kurz vor Ablauf der f√ľr ByteDance gesetzten Frist ein Angebot zur √úbernahme von TikTok vorgelegt. Pr√§sident Donald Trump hat diese Frist bis zum 5. April (Samstag) verl√§ngert, obwohl seine j√ľngsten √Ąu√üerungen darauf hindeuten, dass er mit einem fr√ľheren Abschluss der √úbernahme rechnet. Aufgrund von Bedenken hinsichtlich des Zugriffs auf Daten von US-Nutzern wurde ByteDance ein Ultimatum gestellt, das das Unternehmen verpflichtet, den Teil der TikTok-Plattform zu verkaufen, der in den USA betrieben wird. Wenn dies nicht bis zum 5. April geschieht, tritt ein Verbot des Betriebs der Plattform in den Vereinigten Staaten in Kraft. Starten Sie jetzt oder testen Sie unser Demokonto Konto er√∂ffnen DEMO TESTEN xStation App herunterladen xStation App herunterladen Heute hat sich Amazon den Unternehmen angeschlossen, die an einer √úbernahme von TikTok interessiert sind (darunter Oracle, Rumble und Perplexity AI), und ein Angebot in Form eines Schreibens an Vizepr√§sident J.D. Vance und Handelsminister Howard Lutnick unterbreitet. Internen Berichten zufolge wird das Angebot von Amazon jedoch nicht sehr ernst genommen. ¬† Die Amazon-Aktie befindet sich seit Anfang Februar in einem starken Abw√§rtstrend. In den letzten drei Tagen hat das Unternehmen versucht, zu dem Ende M√§rz verzeichneten Wachstum zur√ľckzukehren. In der heutigen Sitzung ist die Aktie trotz eines r√ľckl√§ufigen Starts wieder √ľber den gestrigen Schlusskurs gestiegen und liegt derzeit beim Trading etwa 2 % h√∂her.¬†Quellen:¬†xStation5¬†von XTB ¬† DEUTSCHE und US¬†AKTIEN¬†kommissionsfrei handeln: Aktienhandel +¬†CFD¬†Trading + ETF Sparpl√§ne:¬† AUSGEZEICHNET

