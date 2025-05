AMD genehmigt Aktienrückkauf im Wert von 6 Milliarden US-Dollar; Aktien legen um mehr als 5 % zu 📈

Die AMD-Aktie (AMD.US) ist vor Börsenbeginn in Wall Street um mehr als 5 % gestiegen, nachdem US-PrĂ€sident Donald Trump wĂ€hrend einer Reise durch die Golfstaaten von Saudi-Arabien Zusagen in Höhe von 600 Milliarden US-Dollar fĂŒr US-Technologieunternehmen erhalten hat. Nvidia (NVDA.US) hat im Rahmen einer Partnerschaft zwischen den USA und Saudi-Arabien den Verkauf von Hunderttausenden KI-Chips in Saudi-Arabien vereinbart, was ein Zeichen dafĂŒr ist, dass die Nachfrage nach diesen Chips weiterhin steigt. Das Unternehmen gab zusammen mit Advanced Micro Devices (AMD.US) und Qualcomm (QCOM.US) VertrĂ€ge mit Humain bekannt, einem KI-Start-up, das am Montag von einem saudischen Staatsfonds gegrĂŒndet wurde. DarĂŒber hinaus hat der Vorstand von AMD kĂŒrzlich bekannt gegeben, dass er einen AktienrĂŒckkauf im Wert von 6 Milliarden US-Dollar genehmigen will. Die Aktie des Unternehmens notiert fast 49 % unter ihrem Allzeithoch von 2024. Starten Sie jetzt oder testen Sie unser Demokonto Konto eröffnen Demokonto xStation App herunterladen xStation App herunterladen  Quelle: xStation5 von XTB  ZINSEN VOM BROKER - direkt auf dem Handelskonto TĂ€glich verfĂŒgbar! Monatlich ausgeschĂŒttet! Zinsen fĂŒr die "Pause" bis zum nĂ€chsten Trade  Â

