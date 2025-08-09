Bitcoin aktuell: Technisch neutral, aber mit starkem Potenzial für neue Allzeithochs 🚀

Einleitung Die Bitcoin Prognose bleibt spannend: Zwar bewegt sich der Kurs derzeit in einer engen Handelsspanne, doch fundamentale Faktoren könnten schon bald den nächsten großen Ausbruch auslösen. Mit der anstehenden US-Inflationsveröffentlichung und politischen Impulsen aus Washington könnte Bitcoin aktuell vor einer entscheidenden Phase stehen. ► Bitcoin ISIN: XC000A2YY636 | WKN: A2YY63 | Ticker: BITCOIN ✅ Drei Key Takeaways 💵 US-Zinssenkungserwartungen stützen Bitcoin

Laut FED Watch Tool rechnen rund 50 % der Terminmarktteilnehmer bis Dezember mit zwei und fast ebenso viele mit drei Zinssenkungen um jeweils 25 Basispunkte. Bleibt die Inflation unter den Erwartungen (Juli-Prognose: 2,8 %), könnte dies Bitcoin kräftig anschieben – sogar eine Zinssenkung um 50 Basispunkte wäre denkbar. 📈 Technische Lage: Konsolidierung vor möglichem Ausbruch

Seit rund sechs Wochen pendelt Bitcoin zwischen 120.000 USD (Widerstand) und 115.000 USD (Unterstützung). Solange der Kurs über der psychologisch wichtigen Marke von 100.000 USD bleibt, überwiegt das bullishe Szenario. 🏛️ Politische Unterstützung für Krypto-Assets

US-Präsident Trump unterzeichnete eine Executive Order, die 401(k)-Rentenpläne für Kryptowährungen, Private Equity und Immobilien öffnet. Das könnte den über 12 Billionen USD schweren US-Rentenmarkt für Bitcoin zugänglich machen und institutionelle Nachfrage anheizen – trotz möglicher regulatorischer Hürden. 📌 Bitcoin aktuell – Chart- und Marktdaten Faktor Aktueller Stand / Entwicklung Kursrange 115.000 – 120.000 USD Wichtige Unterstützung 112.000 USD, psychologisch: 100.000 USD Wichtiger Widerstand 120.000 USD / Allzeithoch Fundamentaler Treiber US-Zinssenkungserwartungen, politische Signale Ausblick Bullish bei Bruch der 120.000-USD-Marke BITCOIN am Wochenende, DAS VIDEO dazu, 09.08.2025: Du analysierst nicht nur - du willst auch handeln. Eröffne jetzt ein Konto bei XTB und leg los! Konto eröffnen xStation App herunterladen xStation App herunterladen 🧠 Fazit: Bitcoin Prognose bleibt positiv – Ausbruch nur eine Frage der Zeit? Die Bitcoin Prognose deutet trotz seitwärts gerichteter Bewegung auf eine bullishe Grundtendenz hin. Technische Stabilität über 100.000 USD, kombiniert mit dem Rückenwind durch mögliche US-Zinssenkungen und regulatorische Öffnungen, spricht für neue Höchststände. Trader und Investoren, die Bitcoin aktuell beobachten, sollten vor allem den US-Inflationsbericht am Dienstag im Blick haben – er könnte der Auslöser für den nächsten Kursschub werden. Bitcoin Chartanalyse – Stunde: Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 09.08.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in USD. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken. SO SEHEN SIEGER AUS! Aktienhandel + CFD Trading + ETF Sparpläne: AUSGEZEICHNET

