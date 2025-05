Der Halbleiterhersteller AMD (Ticker: AMD) hat am Dienstag nachb√∂rslich Zahlen f√ľr sein abgelaufenes Gesch√§ftsquartal vorgelegt, konnte die Erwartung der Wall Street erf√ľllen ‚Äď doch f√ľr einen technischen Turnaround in der Aktie m√ľssen die Bullen noch ein wenig ackern.¬† Aktuelle Nachrichten zum Aktien¬†Trading¬†ūüĒī AMD¬†Handelsideen¬†ūüĒī AMD¬†Prognose¬†& Ausblick ‚Ėļ AMD | WKN: 863186 | ISIN: US0079031078 | Ticker: AMD AMD wies einen Gewinn pro Aktie von 96 Cent bereinigt gegen√ľber 94 Cent seitens der Wall Street erwartet aus und das bei einem Umsatz von 7,44 Mrd. USD gegen√ľber 7,13 Mrd. USD erwartet. F√ľr das laufende Quartal erwartet AMD einen Umsatz von rund 7,4 Mrd. USD bei einer Bruttomarge von 43 %, √ľber der Erwartung der Wall Street, die mit einem bereinigten Gewinn von 86 Cent bei einem Umsatz von 7,25 Mrd. USD gerechnet hatte.¬† Starten Sie jetzt oder testen Sie unser Demokonto Konto er√∂ffnen Demokonto xStation App herunterladen xStation App herunterladen W√§hrend des Analyst Calls stellte AMDs CEO, Lisa Su, heraus, dass AMD dieses Ergebnis f√ľr das erste Quartal trotz schwieriger Vorschriften f√ľr den Export fortschrittlicher KI-Chips erreicht werden konnte, wobei die Guidance f√ľr das laufende Quartal Kosten in H√∂he von 800 Millionen US-Dollar beinhaltet, die dem Unternehmen nach eigenen Angaben aufgrund der Einschr√§nkungen der USA f√ľr den Export einiger seiner KI-Chips w√§hrend des Quartals entstehen d√ľrften. AMD gab zudem bekannt, dass es f√ľr das laufende Quartal aufgrund der Exportkontrollen mit Umsatzverlusten in H√∂he von etwa 700 Millionen US-Dollar und bis zum Ende des Gesch√§ftsjahres von AMD mit insgesamt 1,5 Milliarden US-Dollar rechnet. Mit Blick auf den Bereich KI, soll an dieser Stelle nochmal erw√§hnt werden, dass AMD der gr√∂√üte Konkurrent von Nvidia im Bereich ‚ÄěBig GPUs‚Äú ist, die zu Tausenden in Rechenzentren f√ľr den Aufbau generativer KI eingesetzt werden.¬† Die j√ľngsten Entwicklungen hier deuten darauf hin, dass die Nachfrage nach KI weiter hoch bleiben d√ľrfte, was die Underperformance der Aktie ausgehend von seinen Allzeithochs (rund -57%), aber auch ausgehend von der Jahreser√∂ffnung (rund -20%, Stand: Schlusskurs Dienstag) ‚Äěschwierig‚Äú anmuten l√§sst.¬† Als Investor m√∂chte ich wenigstens eine nachhaltige R√ľckeroberung der Marke um $105 zu sehen bekommen, eventuell sogar ein Lauf zur√ľck √ľber die M√§rz-Hochs um 115 US-Dollar.¬† AMD Aktie Chartanalyse ‚Äď Daily: Quelle:¬†xStation5¬†von XTB DEUTSCHE und US¬†AKTIEN¬†kommissionsfrei handeln: ¬† Aktienhandel +¬†CFD¬†Trading + ETF Sparpl√§ne:¬† AUSGEZEICHNET

Qualit√§t, Service, Geb√ľhren & Konditionen - alles¬† AUSGEZEICHNET ¬†bei XTB!

Hier mehr erfahren

Offenlegung gemäß § 80 WpHG zwecks möglicher Interessenkonflikte



Der Autor (m/w/d) kann in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten investiert sein.



Die Autoren der Ver√∂ffentlichungen verfassen jene Informationen auf eigenes Risiko. Analysen und Einsch√§tzungen werden nicht in Bezug auf spezifische Anlageziele und Bed√ľrfnisse bestimmter Personen verfasst. Ver√∂ffentlichungen von XTB, die bestimmte Situationen an den Finanzm√§rkten kommentieren sowie allgemeine Aussagen von Mitarbeitern von XTB hinsichtlich der Finanzm√§rkte, stellen keine Beratung des Kunden durch XTB dar und k√∂nnen auch nicht als solche ausgelegt werden. XTB haftet nicht f√ľr Verluste, die direkt oder indirekt durch getroffene Handlungsentscheidungen in Bezug auf die Inhalte der Ver√∂ffentlichungen entstanden sind.

Wertentwicklungen von Handelswerten aus der Vergangenheit sind kein verl√§sslicher Indikator f√ľr Wertentwicklungen in der Zukunft!



Risikohinweis



CFD sind komplexe Instrumente und beinhalten wegen der Hebelwirkung ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren. 75% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten √ľberlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten k√∂nnen, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Anlageerfolge sowie Gewinne aus der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft. Inhalte, Newsletter und Mitteilungen von XTB stellen keine Anlageberatung dar. Die Mitteilungen sind als Werbemitteilung zu verstehen.