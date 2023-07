American Express verliert 4% nach Eröffnung der Wall Street. Schwächere Einnahmen 📉

Die Aktien von American Express (AXP.US) versuchen, ihre Verluste zu verringern, nachdem sie bei der Eröffnung fast 4% verloren hatten. Ein fünftes Rekordquartal in Folge in Bezug auf Umsatz und Gewinn reichte nicht aus, um die Gewinne zu halten. Die Enttäuschung über die Einnahmen hat den Druck auf die Gewinnrealisierung erhöht, sich durchzusetzen. Die Leistung des Unternehmens kann ein nicht offensichtliches Maß für die Gesundheit der US-Verbraucher und der Wirtschaft sein. Die Ausgaben sind nach wie vor hoch, und ein Rückgang der Gewinnspannen ist nicht in Sicht. Bei der Eröffnung versuchen die Aktien des Unternehmens, den Rückgang in der Nähe eines wichtigen Unterstützungsniveaus zu stoppen.

Umsätze: 15,05 Mrd. USD gegenüber 15,48 Mrd. USD Prognose (Refinitiv), plus 12% y/y (im Jahresvergleich)

Gewinn pro Aktie (EPS): 2,89 USD gegenüber 2,81 USD Prognose (Refinitiv) und 2,57 USD in Q1 2023

Nettogewinn: 2,17 Milliarden Dollar gegenüber 1,96 Milliarden Dollar in Q1 2023

Zahlungsvolumen: 427 Mrd. USD, Anstieg um 8% gegenüber dem Vorjahr

American Express behielt seine Schätzung für das Umsatzwachstum im ersten Quartal 2023 von 15% bis 17% für das Gesamtjahr 2023 und für den Gewinn pro Aktie in einer Spanne von 11 bis 11,4 US-Dollar bei.

Die Wall Street zeigte sich jedoch besorgt über die geringeren Einnahmen, die in einem inflationären Umfeld eigentlich nach oben tendieren sollten. Nichtsdestotrotz versicherte das Unternehmen, dass es im zweiten Quartal Rekordausgaben im Kartensegment meldete, die durch die Saisonalität von Reisen und Unterhaltung angetrieben wurden. Nach Angaben des Managements war das zweite Quartal 2023 das erste, in dem die Auswirkungen der Covid-Pandemie nicht zu spüren waren, und trotz der allgemeinen makroökonomischen Unsicherheit bleiben die Verbraucherausgaben stark. Dies hat jedoch die Analysten nicht überrascht, da dies auch der Konsens war.

In dem Kommentar betonte das Unternehmen, dass es keinen Rückgang der Aktivitäten seiner Kunden in den Bereichen Unterhaltung und Reisen verzeichnete. Es verzeichnete ein Wachstum im internationalen Geschäftssegment, wo es zwischen Kunden und kleinen Unternehmen vermittelt. Rekordumsätze wurden mit Lebensmitteln und Getränken erzielt, knapp vor den Einnahmen aus dem Gastgewerbe und den Flugtickets. Gleichzeitig meldete die zu American Express gehörende Restaurantkette Rosy einen Rekord bei den vierteljährlichen Buchungen;

Nicht weniger als 70% der neu registrierten Konten bei American Express stammten von Premium-Kunden, die Gebühren zahlen, und mehr als 60% gingen an Karteninhaber aus der Generation der Millenials und der Gen Z. Dies unterstreicht das langfristige Wachstumspotenzial des Geschäfts mit hohem Interesse der jüngeren Generationen. Das Unternehmen erhöhte seine Rückstellungen für Kreditausfälle um 1,2 Mrd. USD, verglichen mit 410 Mio. USD in Q2 2022 (Anstieg der Nettorückstellungen auf 327 Mio. USD gegenüber 58 Mio. USD in Q2 2022). Dennoch gibt American Express an, dass es trotz höherer Zinsen noch keine unmittelbaren Anzeichen für einen Kreditstress sieht. Das Unternehmen hat seine Partnerschaft mit der Hotelkette Hilton Worldwide Holdings um weitere 10 Jahre verlängert.

Die Aktien von American Express (AXP.US) sind unter die Marke von 170 USD zurückgefallen, wo die Nachfrage darum kämpft, die Unterstützung in der Nähe des 23,6 Fibonacci-Retracements der Aufwärtswelle vom Herbst 2022 zu halten. Quelle: xStation5 von XTB

