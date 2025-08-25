US Dollar Index unter Druck – Börse aktuell im Blick Der US Dollar Index (USDIDX) hat seine anfänglichen Gewinne aus der asiatischen Handelssitzung wieder abgegeben (aktuell: +0,05 %) und steht unter anhaltendem Druck. Grund dafür ist die dovishe Rede von Fed-Chef Jerome Powell am Freitag beim Notenbanker-Treffen in Jackson Hole, die die Erwartungen für künftige US-Zinssenkungen verstärkt hat.

An den Finanzmärkten reagiert die Börse aktuell nervös: Händler passen ihre Positionen neu an, da die Zinsprognosen zunehmend unsicher werden. ►US Dollar Index | ISIN: XD0009982303 | Symbol: DXY Technische Analyse des US Dollar Index Ein kurzer Ausbruch des USDIDX über die 10- und 30-Perioden-EMAs (gelb und hellviolett) wurde nach Powells Äußerungen schnell gestoppt. Der Index prallte am 38,2 %-Fibonacci-Retracement ab und drehte anschließend nach unten.

Aktuell testet der US Dollar Index die 78,6 %-Fibonacci-Unterstützung, die als wichtige technische Marke gilt. Ein Bruch darunter könnte den Abwärtstrend verstärken und die Stimmung an der Börse aktuell weiter belasten. Du analysierst nicht nur - du willst auch handeln. Eröffne jetzt ein Konto bei XTB und leg los! Konto eröffnen xStation App herunterladen xStation App herunterladen Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 25.08.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in USD. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken. Was bewegt den US Dollar Index heute? In seiner Rede in Jackson Hole deutete Jerome Powell an, dass die US-Notenbank die Tür für eine Zinssenkung geöffnet hat. Grund sind die wachsenden Risiken am US-Arbeitsmarkt: Die aktuellen Beschäftigungsdaten (NFP) zeigen deutliche Abwärtsrevisionen der letzten Monate.

Das Tempo der Neueinstellungen sinkt, während die Dauer der Jobsuche zunimmt.

Sollte die Konjunktur weiter abkühlen, könnte dies schnell zu steigender Arbeitslosigkeit führen. Reaktionen der Anleihemärkte und Geldpolitik Die US-Staatsanleiherenditen steigen leicht: 2-jährige Rendite : +1bp auf 3,71 %

10-jährige Rendite: +2bp auf 4,27 % Dieser Anstieg fällt moderat aus, verglichen mit dem Rückgang am Freitag, als die zinsabhängige 2Y-Rendite um -10bp einbrach. Die Marktreaktion vom Freitag scheint im Rückblick übertrieben gewesen zu sein, da die weiteren Entscheidungen der Fed noch stark von kommenden Konjunkturdaten abhängen. Zinserwartungen und Börse aktuell Auch im Geldmarkt zeigt sich ein deutlicher Stimmungswechsel. Die Wahrscheinlichkeit für eine Zinssenkung um 25 Basispunkte am 25. September ist von rund 90 % auf 85 % gefallen.

Der Fokus richtet sich nun auf die kommenden Datenveröffentlichungen wie PCE-Inflation und NFP-Zahlen vor der nächsten FOMC-Sitzung am 16.–17. September. Selbst wenn der Kern-PCE – das bevorzugte Inflationsmaß der Fed – mit dem Konsens von 2,9 % im Jahresvergleich übereinstimmt, könnte die Fed dennoch eine vorsichtige Zinssenkung beschließen.

