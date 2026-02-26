Anlage-Idee der Woche: Munich Re Aktie: Q4-Gewinn -12 %, aber 5,3 Mrd. Euro Ausschüttung. Dividende steigt auf 24 Euro

Die Munich Re Aktie (Münchener Rück) steht nach Veröffentlichung der Quartalszahlen im Fokus der Anleger. Zwar sank der Nettogewinn im vierten Quartal um 12 % auf 945 Millionen Euro, belastet durch einen schwächeren US-Dollar.

Doch trotz dieses Dämpfers dürfen sich Aktionäre freuen: Der weltgrößte Rückversicherer plant Ausschüttungen in Höhe von 5,3 Milliarden Euro.

👉 Für Investoren stellt sich nun die Frage: Welche Aktien jetzt kaufen – ist die Munich Re Aktie eine attraktive Dividenden-Option?

► Munich Re WKN: 843002 | ISIN: DE0008430026 | Ticker: MUV2.DE

geschrieben von Jens Klatt

🔑 Drei Key Takeaways zur Munich Re Aktie

📉 Q4-Gewinn -12 %: 945 Mio. Euro statt erwarteter 1,03 Mrd. Euro

📈 Jahresgewinn 2025: 6,12 Mrd. Euro (+7,6 %) – über Ziel

💰 5,3 Mrd. Euro Ausschüttung: Dividende steigt auf 24 Euro je Aktie

📊 Quartalszahlen: Währungsbelastung drückt auf Q4

Im vierten Quartal 2025 sank der Nettogewinn auf 945 Millionen Euro, nachdem im Vorjahr noch 1,068 Milliarden Euro erzielt wurden.

Hauptgrund war der schwache US-Dollar, der das Ergebnis belastete.

Analysten hatten mit 1,03 Milliarden Euro gerechnet.

📈 Jahresergebnis überzeugt trotz Gegenwind

Trotz des schwachen Schlussquartals erzielte die Münchener Rück im Gesamtjahr 2025 einen Nettogewinn von 6,12 Milliarden Euro – ein Plus von 7,6 % gegenüber dem Vorjahr.

Damit übertraf das Unternehmen sogar das eigene Gewinnziel von 6 Milliarden Euro.

Für 2026 plant das Management eine weitere Gewinnsteigerung auf 6,3 Milliarden Euro.

⚖️ Herausforderungen im Schaden- und Unfallgeschäft

Im neuen Jahr muss Munich Re niedrigere Preise akzeptieren.

Die Vertragserneuerungen brachten einen Preisrückgang von 2,5 %, das Geschäftsvolumen soll um rund 7,8 % sinken.

Das Unternehmen verzichtete bewusst auf unrentable Verträge – ein Zeichen für diszipliniertes Risikomanagement.

💰 Dividende & Aktienrückkauf: Attraktiv für Einkommensinvestoren

Die Münchener Rück plant:

📢 Dividendenanhebung von 20 auf 24 Euro je Aktie

🔄 Aktienrückkaufprogramm über 2,25 Mrd. Euro

💵 Gesamtausschüttung von 5,3 Mrd. Euro

Die aktuelle Dividendenrendite liegt bei rund 4,3 %

👉 Die Munich Re Aktie bleibt damit ein klassischer Dividenden-Dauerläufer.

❓ Welche Aktien jetzt kaufen? Ist die Munich Re Aktie attraktiv?

✅ Chancen

Solide Gewinnentwicklung

Hohe und steigende Dividende

Aktienrückkäufe

Diszipliniertes Underwriting

⚠️ Risiken

Währungsabhängigkeit

Zyklisches Rückversicherungsgeschäft

Preisrückgänge im Markt

👉 Wer sich fragt, welche Aktien jetzt kaufen, findet in der Munich Re Aktie einen defensiven Qualitätswert mit attraktiver Ausschüttungspolitik.

🎯 Konkrete Handelsidee: Chancen-Risiko-Verhältnis im Blick

Mögliche Einstiegszone: rund 560 Euro

Möglicher Stop-Loss: etwa 500 Euro

Mögliche Kursziele: offen

Die Handelsidee zielt neben der Kapitalisierung des inatkten Aufwärtstrends vor allem als Lnagfrist-Investment auf die attraktive Dividendenrendite von mehr als 4% ab.

🧠 Fazit: Stabiler Dividendenwert mit Rückenwind

Die Munich Re Aktie zeigt trotz kurzfristiger Gewinnschwäche im Quartal eine robuste Gesamtentwicklung.

Mit steigender Dividende, milliardenschweren Rückkäufen und einem soliden Jahresergebnis bleibt der Rückversicherer attraktiv für langfristige Anleger.

👉 Für Investoren, die überlegen, welche Aktien jetzt kaufen, könnte Munich Re ein defensiver Baustein mit verlässlicher Rendite sein.

Munich Re Aktie Chart (D1) Chartanalyse

Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 26.02.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

