- Q4-Gewinn -12 %
- Jahresgewinn 2025
- 5,3 Mrd. Euro Ausschüttung
- Q4-Gewinn -12 %
- Jahresgewinn 2025
- 5,3 Mrd. Euro Ausschüttung
Anlage-Idee der Woche: Munich Re Aktie: Q4-Gewinn -12 %, aber 5,3 Mrd. Euro Ausschüttung. Dividende steigt auf 24 Euro
Die Munich Re Aktie (Münchener Rück) steht nach Veröffentlichung der Quartalszahlen im Fokus der Anleger. Zwar sank der Nettogewinn im vierten Quartal um 12 % auf 945 Millionen Euro, belastet durch einen schwächeren US-Dollar.
Doch trotz dieses Dämpfers dürfen sich Aktionäre freuen: Der weltgrößte Rückversicherer plant Ausschüttungen in Höhe von 5,3 Milliarden Euro.
👉 Für Investoren stellt sich nun die Frage: Welche Aktien jetzt kaufen – ist die Munich Re Aktie eine attraktive Dividenden-Option?
► Munich Re WKN: 843002 | ISIN: DE0008430026 | Ticker: MUV2.DE
-
geschrieben von Jens Klatt
🔑 Drei Key Takeaways zur Munich Re Aktie
-
📉 Q4-Gewinn -12 %: 945 Mio. Euro statt erwarteter 1,03 Mrd. Euro
-
📈 Jahresgewinn 2025: 6,12 Mrd. Euro (+7,6 %) – über Ziel
-
💰 5,3 Mrd. Euro Ausschüttung: Dividende steigt auf 24 Euro je Aktie
📊 Quartalszahlen: Währungsbelastung drückt auf Q4
Im vierten Quartal 2025 sank der Nettogewinn auf 945 Millionen Euro, nachdem im Vorjahr noch 1,068 Milliarden Euro erzielt wurden.
Hauptgrund war der schwache US-Dollar, der das Ergebnis belastete.
Analysten hatten mit 1,03 Milliarden Euro gerechnet.
📈 Jahresergebnis überzeugt trotz Gegenwind
Trotz des schwachen Schlussquartals erzielte die Münchener Rück im Gesamtjahr 2025 einen Nettogewinn von 6,12 Milliarden Euro – ein Plus von 7,6 % gegenüber dem Vorjahr.
Damit übertraf das Unternehmen sogar das eigene Gewinnziel von 6 Milliarden Euro.
Für 2026 plant das Management eine weitere Gewinnsteigerung auf 6,3 Milliarden Euro.
⚖️ Herausforderungen im Schaden- und Unfallgeschäft
Im neuen Jahr muss Munich Re niedrigere Preise akzeptieren.
Die Vertragserneuerungen brachten einen Preisrückgang von 2,5 %, das Geschäftsvolumen soll um rund 7,8 % sinken.
Das Unternehmen verzichtete bewusst auf unrentable Verträge – ein Zeichen für diszipliniertes Risikomanagement.
💰 Dividende & Aktienrückkauf: Attraktiv für Einkommensinvestoren
Die Münchener Rück plant:
-
📢 Dividendenanhebung von 20 auf 24 Euro je Aktie
-
🔄 Aktienrückkaufprogramm über 2,25 Mrd. Euro
-
💵 Gesamtausschüttung von 5,3 Mrd. Euro
Die aktuelle Dividendenrendite liegt bei rund 4,3 %
👉 Die Munich Re Aktie bleibt damit ein klassischer Dividenden-Dauerläufer.
❓ Welche Aktien jetzt kaufen? Ist die Munich Re Aktie attraktiv?
✅ Chancen
-
Solide Gewinnentwicklung
-
Hohe und steigende Dividende
-
Aktienrückkäufe
-
Diszipliniertes Underwriting
⚠️ Risiken
-
Währungsabhängigkeit
-
Zyklisches Rückversicherungsgeschäft
-
Preisrückgänge im Markt
👉 Wer sich fragt, welche Aktien jetzt kaufen, findet in der Munich Re Aktie einen defensiven Qualitätswert mit attraktiver Ausschüttungspolitik.
🎯 Konkrete Handelsidee: Chancen-Risiko-Verhältnis im Blick
-
Mögliche Einstiegszone: rund 560 Euro
-
Möglicher Stop-Loss: etwa 500 Euro
-
Mögliche Kursziele: offen
Die Handelsidee zielt neben der Kapitalisierung des inatkten Aufwärtstrends vor allem als Lnagfrist-Investment auf die attraktive Dividendenrendite von mehr als 4% ab.
YouTube Börsen Wissen für Alle
🧠 Fazit: Stabiler Dividendenwert mit Rückenwind
Die Munich Re Aktie zeigt trotz kurzfristiger Gewinnschwäche im Quartal eine robuste Gesamtentwicklung.
Mit steigender Dividende, milliardenschweren Rückkäufen und einem soliden Jahresergebnis bleibt der Rückversicherer attraktiv für langfristige Anleger.
👉 Für Investoren, die überlegen, welche Aktien jetzt kaufen, könnte Munich Re ein defensiver Baustein mit verlässlicher Rendite sein.
Munich Re Aktie Chart (D1) Chartanalyse
Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 26.02.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.
Tradingideen stellen keinerlei Anlageberatung dar und sind nicht für jeden Anleger geeignet! Des weiteren berücksichtigen sie als Information an die breite Öffentlichkeit keinerlei persönliche Situation eines Kunden!
Sie stellen vielmehr mögliche Szenarien dar und spiegeln hauptsächlich Meinungen des Reasearch-Teams von XTB wieder. Jeder Kunde bei XTB trifft Anlageentscheidungen völlig selbständig: XTB bietet keinerlei Anlageberatung, "Execution Only".
Bevor Sie mit echtem Geld handeln, sollten Sie sich über ein Demokonto ausreichend mit dem Handel vertraut machen!
SO SEHEN SIEGER AUS!
- AUSGEZEICHNET vom Handelsblatt, Börse Online, Brokervergleich und Brokerwahl.de!
- Aktienhandel + CFD Trading + Zinsen + Broker App: AUSGEZEICHNET
- Qualität, Service, Gebühren & Konditionen - alles AUSGEZEICHNET bei XTB!
- Hier mehr erfahren
DAX: Politische Einflüsse können belasten! 🔴 Die aktuelle DAX-Analyse 🔴 Chartanalyse, Prognose & Wochenausblick
Krypto News: Bitcoin aktuell zwischen Aufbruch und Rückschlag 🚀
Gold: Chartbild bleibt bullisch! 🟡 Analyse & Prognose
BÖRSE HEUTE: Inflation belastet Märkte – Rohstoffe stark, Tech unter Druck (27.02.2026)
Offenlegung gemäß § 80 WpHG zwecks möglicher Interessenkonflikte
Der Autor (m/w/d) kann in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten investiert sein.
Die Autoren der Veröffentlichungen verfassen jene Informationen auf eigenes Risiko. Analysen und Einschätzungen werden nicht in Bezug auf spezifische Anlageziele und Bedürfnisse bestimmter Personen verfasst. Veröffentlichungen von XTB, die bestimmte Situationen an den Finanzmärkten kommentieren sowie allgemeine Aussagen von Mitarbeitern von XTB hinsichtlich der Finanzmärkte, stellen keine Beratung des Kunden durch XTB dar und können auch nicht als solche ausgelegt werden. Die Publikation stellt weder ein Angebot noch eine Beratung, Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf, Verkauf oder Halten irgendeiner Finanzanlage dar. XTB ist nicht dazu verpflichtet, die Informationen in dieser Marketingmitteilung zu aktualisieren, abzuändern oder zu ergänzen, wenn sich ein in dieser Publikation genannter Umstand oder eine darin enthaltene Stellungnahme, Einschätzung, Idee oder Prognose ändert oder unzutreffend wird. XTB haftet nicht für Verluste, die direkt oder indirekt durch getroffene Handlungsentscheidungen in Bezug auf die Inhalte der Veröffentlichungen entstanden sind.
Wertentwicklungen von Handelswerten aus der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für Wertentwicklungen in der Zukunft!
Die bereitgestellten Informationen enthalten KEINE Kostenbetrachtung wie Transaktionskosten, Konvertierungskosten oder Spreads. Solche Kosten können anfallen und die Ergebnisse beeinflussen. Die Rendite kann sich aufgrund von Währungsschwankungen erhöhen oder verringern, wenn die Angaben auf Zahlen beruhen, die auf eine andere Währung als die offizielle Währung des Landes lauten, in dem der Anleger oder potenzielle Anleger ansässig ist bzw in welcher Währung das Handelskonto geführt wird.
XTB S.A. (samt Zweigniederlassungen) ist kein Steuerberater und prüft nicht, ob eine Anlageentscheidung für die Kunden steuerlich günstig ist. Die steuerliche Behandlung hängt von den persönlichen Verhältnissen eines Kunden ab und kann künftig Änderungen unterworfen sein. Kurse bzw. der Wert eines Finanzinstruments können steigen und fallen.
RISIKOHINWEIS für CFD
CFD sind komplexe Instrumente und beinhalten wegen der Hebelwirkung ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren. 75% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Anlageerfolge sowie Gewinne aus der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft. Inhalte, Newsletter und Mitteilungen von XTB stellen keine Anlageberatung dar. Die Mitteilungen sind als Werbemitteilung zu verstehen.