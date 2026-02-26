DAX Prognose 26.02.2026: DAX aktuell – Chancen auf 25.500 Punkte?

Der DAX ist gestern Morgen bei 25.030 Punkten in den vorbörslichen Handel gegangen. Mit Aufnahme des Xetra Handels wurde das Tagestief formatiert. Es ging bis zum späten Vormittag zunächst in einer Box seitwärts. Ab dem Mittag stellte sich jedoch Kaufinteresse ein. Es ging in moderaten Impulsen aufwärts. Am Nachmittag stellte sich ein Rücksetzer ein, der aber direkt wieder zurückgekauft worden ist. Die Bullen konnten gestern einen Xetra Tagesgewinn ausweisen. Nachbörslich ging es in einer engen Range seitwärts weiter. Zum Handelsschluss hin zogen die Kurse noch einmal an. Der DAX ging bei 25.220 Punkten aus dem Tageshandel.

► DAX (Kassa) WKN: 846900 | ISIN: DE0008469008 | Ticker: DAX | CFD: DE40.cash

🔑 Drei Key Takeaways – DAX aktuell im Überblick

DAX aktuell in Entscheidungszone:

Der Index startet bei 25.142 Punkten und kämpft um die SMA20 im Stundenchart. Oberhalb davon bleibt das kurzfristige Momentum konstruktiv.

Aufwärtspotenzial bis 25.500 Punkte:

Wird die Zone um 25.170 Punkte nachhaltig zurückerobert, liegen die nächsten Kursziele bei 25.335/45 und 25.495/510 Punkten.

Unterstützungsbereich klar definiert:

Unterhalb von 25.043 Punkten würde sich das Chartbild eintrüben. Spätestens im Bereich 24.946 Punkte entscheidet sich, ob die übergeordnete Aufwärtsstruktur Bestand hat.

Der DAX startete gestern bei 25.030 Punkten in den vorbörslichen Handel. Mit Beginn des Xetra-Handels wurde das Tagestief bei 24.999 Punkten markiert. Zunächst bewegte sich der Index in einer Seitwärtsrange, bevor ab dem Mittag verstärkt Kaufinteresse einsetzte.

Im weiteren Verlauf konnte der DAX kontinuierlich zulegen. Ein Rücksetzer am Nachmittag wurde direkt aufgefangen. Der Xetra-Schluss lag bei 25.176 Punkten, der offizielle Tagesschluss bei 25.220 Punkten. Damit verbuchte der Leitindex einen soliden Tagesgewinn.

Marktbreite:

20 Aktien schlossen im Plus, 20 Titel im Minus.

Top-Werte:

Commerzbank +4,36 %

RWE +3,04 %

Siemens Energy +2,97 %

Schwächste Werte:

Beiersdorf −3,23 %

Brenntag −2,88 %

Rheinmetall −2,56 %

Handelsspanne: 227 Punkte (08:00–22:00 Uhr)

DAX Prognose – Chartanalyse

Stundenchart

Der DAX konnte sich im gestrigen Handel über die SMA20, SMA50 und SMA200 schieben. Besonders relevant bleibt die SMA20 bei aktuell 25.170 Punkten.

Bullisches Szenario

Gelingt per Stundenschluss die Rückeroberung der SMA20, bestehen Chancen auf:

25.335/45 Punkte

25.495/510 Punkte

Bärisches Szenario

Ein nachhaltiger Bruch unter die SMA20 könnte Abwärtsdruck bis zur SMA50 (25.086 Punkte) erzeugen. Darunter kämen folgende Ziele in Betracht:

24.910/24.885 Punkte

24.710/24.685 Punkte

Kurzfristige Einschätzung Stundenchart: bullisch bis neutral

4-Stunden-Chart

Im übergeordneten Zeitfenster konnte sich der DAX ebenfalls über die relevanten Durchschnitte schieben. Solange die SMA20 bei 25.092 Punkten verteidigt wird, bleibt das Chartbild konstruktiv.

Ein Rückfall unter die SMA50 (25.064 Punkte) würde das Setup neutralisieren. Kritisch wäre ein Bruch der SMA200 bei 24.946 Punkten – in diesem Fall könnten sich die Abgaben deutlich ausweiten.

Kurzfristige Einschätzung 4h-Chart: bullisch

DAX aktuell – Ausblick für den 26.02.2026

Der DAX startet heute bei 25.142 Punkten in den vorbörslichen Handel. Damit notiert der Index:

112 Punkte über dem gestrigen Vorbörsenstart

78 Punkte unter dem gestrigen Tagesschluss

Long-Szenario

Oberhalb von 25.142 Punkten sind folgende Ziele aktiv:

25.158/60 → 25.179/81 → 25.197/99 → 25.221/23 → 25.238/40 → 25.261/63 → 25.278/80 → 25.298/300 → 25.313/15 → 25.340/42 → 25.357/59 → 25.376/78

Darüber hinaus möglich:

25.391/93 → 25.410/12 → 25.434/36 → 25.455/57 → 25.476/78 → 25.494/96 → 25.513/15 → 25.527/29 → 25.546/48 → 25.561/63 → 25.578/80

Short-Szenario

Unter 25.142 Punkten rücken folgende Marken in den Fokus:

25.130/28 → 25.114/12 → 25.098/96 → 25.077/75 → 25.061/59 → 25.045/43 → 25.028/26 → 25.003/01 → 24.984 → 24.953/51 → 24.931/29 → 24.911/09 → 24.890/88 → 24.869/67 → 24.846/44

Weitere Ziele bei anhaltender Schwäche:

24.823/21 → 24.797/95 → 24.774/72 → 24.749/47 → 24.728/26 → 24.705/03 → 24.679/77 → 24.656/54

Wichtige DAX-Marken

Widerstände

25.170

25.221/44/66

25.317/59/72

25.455

25.566

25.635

Unterstützungen

25.116

25.092/86/64/47/05

24.982/46/18

24.886/52

24.744

24.666

24.590

Erwartete Tagesrange & Wahrscheinlichkeiten

Erwartete Handelsspanne:

25.221 / 25.376 bis 25.043 / 24.888 Punkte

Markterwartung: seitwärts bis aufwärts gerichtet

Bullisches Szenario: 60 %

Bärisches Szenario: 40 %

(Bezug: Tagesschluss 22:00 Uhr im Vergleich zum Vortag)

Sentiment – Fear & Greed Index

Der Stimmungsindikator notierte zuletzt bei 46 Punkten (Neutral).

Vor einer Woche: 41 (Fear)

Vor einem Monat: 54 (Neutral)

Vor einem Jahr: 24 (Extreme Fear)

Werte unter 30 oder über 70 signalisieren Extremzonen, die häufig kurzfristige Gegenbewegungen einleiten.

Fazit – DAX Prognose für heute

Der DAX aktuell bewegt sich knapp unterhalb der kurzfristig relevanten Durchschnittslinien. Gelingt die nachhaltige Rückeroberung der SMA20, könnte sich die Aufwärtsbewegung in Richtung 25.500 Punkte fortsetzen. Unterhalb von 25.043 Punkten würde sich das Chartbild hingegen deutlich eintrüben.

Die übergeordnete Tendenz bleibt vorerst konstruktiv, solange die Zone um 24.946 Punkte verteidigt wird.

