Commerzbank Prognose: Aktie stärkster DAX Gewinner – Kursziel 38,25 EUR im Fokus

Per Xetra-Schluss vom 25.02.2026 notierten 20 Aktien im Plus, 20 Titel gaben nach. Unter den DAX Gewinnern setzte sich die Commerzbank mit einem Plus von 4,36 Prozent an die Spitze. RWE folgte mit +3,04 Prozent, Siemens Energy gewann 2,97 Prozent.

Damit rückt die Commerzbank Prognose verstärkt in den Fokus der Anleger.

► Commerzbank WKN: CBK100 | ISIN: DE000CBK1001 | Ticker: CBK

🔑 Drei Key Takeaways – DAX heute

Stärkster DAX Gewinner:

Die Commerzbank war mit +4,36 Prozent klarer DAX Gewinner des Handelstags und setzte damit ein starkes technisches Signal.

Technisches Bild aufgehellt:

Der Ausbruch über die SMA50 im Tageschart sowie über die SMA200 im 4h-Chart verbessert die kurzfristige Commerzbank Prognose deutlich.

Kursziele im Fokus:

Wird der Ausbruch bestätigt, rücken 37,21 EUR und 38,25 EUR als nächste Widerstände in den Mittelpunkt. Ein Rückfall unter die gleitenden Durchschnitte würde das bullische Szenario abschwächen.

Commerzbank Prognose – Tageschart Analyse

Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 26.02.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Die Commerzbank Aktie (CBK) war mit +4,36 Prozent stärkster DAX Gewinner des Handelstages.

Technische Entwicklung im Überblick

Bis Ende August 2025 markierte das Papier kontinuierlich neue Hochs. Rücksetzer wurden konsequent gekauft. Das Jahreshoch 2025 bei 38,25 EUR nutzten Anleger allerdings für Gewinnmitnahmen. Es folgte ein Gap nach unten mit moderaten Abschlägen.

Erst Ende November kehrte nachhaltiges Kaufinteresse zurück. Die Aktie arbeitete sich sukzessive nach oben und konnte zum Jahresende wieder über die Marke von 35 EUR steigen. Das offene Gap aus August wurde kurz vor Weihnachten geschlossen.

Zum Jahresbeginn setzte eine leichte Konsolidierung ein. In den vergangenen Handelswochen bewegte sich die Aktie übergeordnet seitwärts in einer Range. Kurzfristige Schwächephasen wurden direkt gekauft. Mit der gestrigen grünen Tageskerze gelang nun der erneute Anstieg über die Marke von 35 EUR.

Relevante gleitende Durchschnitte

SMA20: 34,40 EUR

SMA50: 34,91 EUR

Die Aktie konnte sich zunächst an der SMA20 stabilisieren, fiel anschließend jedoch darunter. Die SMA50 fungierte als tragfähige Unterstützung. Erst mit dem gestrigen Anstieg gelang der nachhaltige Move zurück über die SMA50.

Für die weitere Commerzbank Prognose ist entscheidend, ob der gestrige Tagesschluss bestätigt wird.

Bullisches Szenario

Wird der Ausbruch bestätigt:

Anlauf des Jahreshochs von Anfang Januar

Kursziel 37,21 EUR

Kursziel 38,25 EUR

Ein nachhaltiger Ausbruch über 38,25 EUR würde weiteres Potenzial eröffnen.

Bärisches Szenario

Wird der gestrige Schlusskurs nicht bestätigt:

Rückfall unter 35 EUR

Tagesschluss unter SMA20

Fehlausbruch möglich

Fortsetzung der Seitwärtsbewegung wahrscheinlich

Übergeordnete Einschätzung Daily: neutral bis bullisch

Tagesprognose: aufwärts

Commerzbank Prognose im 4-Stunden-Chart

Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 26.02.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Im 4h-Chart zeigt sich eine deutliche Verbesserung des technischen Bildes.

Anfang Oktober 2025 fiel die Aktie unter alle drei relevanten Durchschnittslinien. Ende Oktober gelang die Rückeroberung von SMA20 und SMA50. Die SMA200 (aktuell 34,55 EUR) stellte zunächst Widerstand dar.

Nach mehreren Tests konnte sich das Papier schließlich stabil darüber etablieren. Die jüngste Aufwärtsbewegung wurde erneut von den gleitenden Durchschnitten unterstützt.

Der Rücksetzer unter die SMA200 zu Monatsbeginn wurde direkt gekauft. Nach kurzfristiger Schwäche zu Beginn der vergangenen Handelswoche gelang gestern der dynamische Ausbruch zurück über die SMA200.

Technische Bewertung 4h

Solange die Aktie oberhalb der SMA200 notiert, bleibt das kurzfristige Bild konstruktiv.

Unterstützungscluster:

34,55 EUR (SMA200)

34,45 EUR (SMA20)

34,39 EUR (SMA50)

Die enge Bündelung der Durchschnittslinien sorgt für eine solide technische Basis.

Ein erneuter Rückfall unter alle drei Linien würde die bullische Commerzbank Prognose infrage stellen.

Übergeordnete Einschätzung 4h: bullisch

Wichtige Kursmarken der Commerzbank Aktie

Widerstände

37,21 EUR

38,25 EUR

44,20 EUR

53,88 EUR

Unterstützungen

35,57 EUR

34,91 EUR

34,70 EUR

34,60 EUR

34,55 EUR

34,45 EUR

34,40 EUR

34,39 EUR

32,00 EUR

30,97 EUR

30,41 EUR (Gap)

28,93 EUR (Gap)

Fazit: Commerzbank Prognose bleibt konstruktiv

Die Aktie war zuletzt klarer DAX Gewinner und sendet technische Stabilisierungssignale. Entscheidend ist nun die Bestätigung des jüngsten Ausbruchs. Gelingt diese, rücken 37,21 EUR und 38,25 EUR in den Fokus.

Solange die Aktie oberhalb der SMA200 notiert, bleibt die kurzfristige Tendenz aufwärts gerichtet.

