Commerzbank Prognose: Aktie stärkster DAX Gewinner – Kursziel 38,25 EUR im Fokus

Per Xetra-Schluss vom 25.02.2026 notierten 20 Aktien im Plus, 20 Titel gaben nach. Unter den DAX Gewinnern setzte sich die Commerzbank mit einem Plus von 4,36 Prozent an die Spitze. RWE folgte mit +3,04 Prozent, Siemens Energy gewann 2,97 Prozent.
Damit rückt die Commerzbank Prognose verstärkt in den Fokus der Anleger.
► Commerzbank WKN: CBK100 | ISIN: DE000CBK1001 | Ticker: CBK
🔑 Drei Key Takeaways – DAX heute
-
Stärkster DAX Gewinner:
Die Commerzbank war mit +4,36 Prozent klarer DAX Gewinner des Handelstags und setzte damit ein starkes technisches Signal.
-
Technisches Bild aufgehellt:
Der Ausbruch über die SMA50 im Tageschart sowie über die SMA200 im 4h-Chart verbessert die kurzfristige Commerzbank Prognose deutlich.
-
Kursziele im Fokus:
Wird der Ausbruch bestätigt, rücken 37,21 EUR und 38,25 EUR als nächste Widerstände in den Mittelpunkt. Ein Rückfall unter die gleitenden Durchschnitte würde das bullische Szenario abschwächen.
Commerzbank Prognose – Tageschart Analyse
Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 26.02.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.
Die Commerzbank Aktie (CBK) war mit +4,36 Prozent stärkster DAX Gewinner des Handelstages.
Technische Entwicklung im Überblick
Bis Ende August 2025 markierte das Papier kontinuierlich neue Hochs. Rücksetzer wurden konsequent gekauft. Das Jahreshoch 2025 bei 38,25 EUR nutzten Anleger allerdings für Gewinnmitnahmen. Es folgte ein Gap nach unten mit moderaten Abschlägen.
Erst Ende November kehrte nachhaltiges Kaufinteresse zurück. Die Aktie arbeitete sich sukzessive nach oben und konnte zum Jahresende wieder über die Marke von 35 EUR steigen. Das offene Gap aus August wurde kurz vor Weihnachten geschlossen.
Zum Jahresbeginn setzte eine leichte Konsolidierung ein. In den vergangenen Handelswochen bewegte sich die Aktie übergeordnet seitwärts in einer Range. Kurzfristige Schwächephasen wurden direkt gekauft. Mit der gestrigen grünen Tageskerze gelang nun der erneute Anstieg über die Marke von 35 EUR.
Relevante gleitende Durchschnitte
-
SMA20: 34,40 EUR
-
SMA50: 34,91 EUR
Die Aktie konnte sich zunächst an der SMA20 stabilisieren, fiel anschließend jedoch darunter. Die SMA50 fungierte als tragfähige Unterstützung. Erst mit dem gestrigen Anstieg gelang der nachhaltige Move zurück über die SMA50.
Für die weitere Commerzbank Prognose ist entscheidend, ob der gestrige Tagesschluss bestätigt wird.
Bullisches Szenario
Wird der Ausbruch bestätigt:
-
Anlauf des Jahreshochs von Anfang Januar
-
Kursziel 37,21 EUR
-
Kursziel 38,25 EUR
Ein nachhaltiger Ausbruch über 38,25 EUR würde weiteres Potenzial eröffnen.
Bärisches Szenario
Wird der gestrige Schlusskurs nicht bestätigt:
-
Rückfall unter 35 EUR
-
Tagesschluss unter SMA20
-
Fehlausbruch möglich
-
Fortsetzung der Seitwärtsbewegung wahrscheinlich
Übergeordnete Einschätzung Daily: neutral bis bullisch
Tagesprognose: aufwärts
YouTube Trading Videos
Commerzbank Prognose im 4-Stunden-Chart
Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 26.02.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.
Im 4h-Chart zeigt sich eine deutliche Verbesserung des technischen Bildes.
Anfang Oktober 2025 fiel die Aktie unter alle drei relevanten Durchschnittslinien. Ende Oktober gelang die Rückeroberung von SMA20 und SMA50. Die SMA200 (aktuell 34,55 EUR) stellte zunächst Widerstand dar.
Nach mehreren Tests konnte sich das Papier schließlich stabil darüber etablieren. Die jüngste Aufwärtsbewegung wurde erneut von den gleitenden Durchschnitten unterstützt.
Der Rücksetzer unter die SMA200 zu Monatsbeginn wurde direkt gekauft. Nach kurzfristiger Schwäche zu Beginn der vergangenen Handelswoche gelang gestern der dynamische Ausbruch zurück über die SMA200.
Technische Bewertung 4h
Solange die Aktie oberhalb der SMA200 notiert, bleibt das kurzfristige Bild konstruktiv.
Unterstützungscluster:
-
34,55 EUR (SMA200)
-
34,45 EUR (SMA20)
-
34,39 EUR (SMA50)
Die enge Bündelung der Durchschnittslinien sorgt für eine solide technische Basis.
Ein erneuter Rückfall unter alle drei Linien würde die bullische Commerzbank Prognose infrage stellen.
Übergeordnete Einschätzung 4h: bullisch
Wichtige Kursmarken der Commerzbank Aktie
Widerstände
-
37,21 EUR
-
38,25 EUR
-
44,20 EUR
-
53,88 EUR
Unterstützungen
-
35,57 EUR
-
34,91 EUR
-
34,70 EUR
-
34,60 EUR
-
34,55 EUR
-
34,45 EUR
-
34,40 EUR
-
34,39 EUR
-
32,00 EUR
-
30,97 EUR
-
30,41 EUR (Gap)
-
28,93 EUR (Gap)
Fazit: Commerzbank Prognose bleibt konstruktiv
Die Aktie war zuletzt klarer DAX Gewinner und sendet technische Stabilisierungssignale. Entscheidend ist nun die Bestätigung des jüngsten Ausbruchs. Gelingt diese, rücken 37,21 EUR und 38,25 EUR in den Fokus.
Solange die Aktie oberhalb der SMA200 notiert, bleibt die kurzfristige Tendenz aufwärts gerichtet.
Offenlegung gemäß § 80 WpHG zwecks möglicher Interessenkonflikte
Der Autor (m/w/d) kann in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten investiert sein.
Die Autoren der Veröffentlichungen verfassen jene Informationen auf eigenes Risiko. Analysen und Einschätzungen werden nicht in Bezug auf spezifische Anlageziele und Bedürfnisse bestimmter Personen verfasst. Veröffentlichungen von XTB, die bestimmte Situationen an den Finanzmärkten kommentieren sowie allgemeine Aussagen von Mitarbeitern von XTB hinsichtlich der Finanzmärkte, stellen keine Beratung des Kunden durch XTB dar und können auch nicht als solche ausgelegt werden. Die Publikation stellt weder ein Angebot noch eine Beratung, Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf, Verkauf oder Halten irgendeiner Finanzanlage dar. XTB ist nicht dazu verpflichtet, die Informationen in dieser Marketingmitteilung zu aktualisieren, abzuändern oder zu ergänzen, wenn sich ein in dieser Publikation genannter Umstand oder eine darin enthaltene Stellungnahme, Einschätzung, Idee oder Prognose ändert oder unzutreffend wird. XTB haftet nicht für Verluste, die direkt oder indirekt durch getroffene Handlungsentscheidungen in Bezug auf die Inhalte der Veröffentlichungen entstanden sind.
Wertentwicklungen von Handelswerten aus der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für Wertentwicklungen in der Zukunft!
Die bereitgestellten Informationen enthalten KEINE Kostenbetrachtung wie Transaktionskosten, Konvertierungskosten oder Spreads. Solche Kosten können anfallen und die Ergebnisse beeinflussen. Die Rendite kann sich aufgrund von Währungsschwankungen erhöhen oder verringern, wenn die Angaben auf Zahlen beruhen, die auf eine andere Währung als die offizielle Währung des Landes lauten, in dem der Anleger oder potenzielle Anleger ansässig ist bzw in welcher Währung das Handelskonto geführt wird.
XTB S.A. (samt Zweigniederlassungen) ist kein Steuerberater und prüft nicht, ob eine Anlageentscheidung für die Kunden steuerlich günstig ist. Die steuerliche Behandlung hängt von den persönlichen Verhältnissen eines Kunden ab und kann künftig Änderungen unterworfen sein. Kurse bzw. der Wert eines Finanzinstruments können steigen und fallen.
RISIKOHINWEIS für CFD
CFD sind komplexe Instrumente und beinhalten wegen der Hebelwirkung ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren. 75% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Anlageerfolge sowie Gewinne aus der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft. Inhalte, Newsletter und Mitteilungen von XTB stellen keine Anlageberatung dar. Die Mitteilungen sind als Werbemitteilung zu verstehen.