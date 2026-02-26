Nvidia Aktie nach Rekordzahlen: starkes Umsatzplus von 73 %. KI-Rechenzentrum treibt Wachstum - jetzt Aktien kaufen im KI-Boom?

Die Nvidia Aktie bleibt der Taktgeber im globalen KI-Wettlauf. Der Chipgigant präsentierte starke Quartalszahlen und übertraf sowohl beim Umsatz als auch beim Gewinn die Erwartungen der Analysten.

Doch trotz der beeindruckenden Zahlen gab die Aktie nachbörslich einen Teil ihrer Gewinne wieder ab. Für Anleger stellt sich nun die Frage: Ist jetzt der richtige Zeitpunkt, Nvidia Aktien zu kaufen – oder ist die Bewertung bereits zu hoch?

► Nvidia WKN: 918422 | ISIN: US67066G1040 | Ticker: NVDA.US

geschrieben von Jens Klatt

🔑 Drei Key Takeaways zur Nvidia Aktie

📈 Umsatz +73 % YoY: 68,13 Mrd. USD statt erwarteter 66,21 Mrd. USD

💰 Gewinn je Aktie über Erwartung: 1,62 USD vs. 1,53 USD geschätzt

🤖 Rechenzentrum dominiert: 62,3 Mrd. USD Umsatz im KI-Kerngeschäft

🤖 KI bleibt Wachstumsmotor der Nvidia Aktie

Über 91 % des Umsatzes stammen mittlerweile aus dem Rechenzentrumsgeschäft.

Allein in diesem Segment erzielte Nvidia 62,3 Milliarden US-Dollar Umsatz und übertraf damit die Erwartungen.

Die vier großen Hyperscaler – Alphabet, Amazon, Meta und Microsoft – treiben mit massiven Investitionsplänen die Nachfrage weiter an. Analysten schätzen deren kombinierte Investitionsausgaben auf bis zu 700 Milliarden US-Dollar.

👉 Die Nvidia Aktie bleibt damit einer der größten Profiteure des KI-Infrastruktur-Booms.

📊 Prognose überrascht positiv

Auch der Ausblick fiel stark aus:

Für das kommende Quartal erwartet Nvidia 78 Milliarden US-Dollar Umsatz (±2 %) – deutlich über den Analystenschätzungen von 72,6 Milliarden USD.

Wichtig: In dieser Prognose sind keine China-Umsätze aus dem Rechenzentrumsgeschäft enthalten.

⚡ Neue Chip-Generation & Lieferkette

Spannend für Anleger ist die kommende Einführung der Vera Rubin Rack-Scale-Systeme, die eine zehnfach höhere Leistung pro Watt liefern sollen.

Zudem diversifiziert Nvidia seine Lieferkette mit Produktionskapazitäten in den USA und Lateinamerika.

🎮 Schwäche im Gaming & Risiken

Die Gaming-Sparte wuchs zwar um 47 % im Jahresvergleich auf 3,7 Mrd. USD, verzeichnete jedoch einen Rückgang gegenüber dem Vorquartal.

Risiken bestehen vor allem durch:

⚠️ Speicherengpässe

⚠️ Hohe Bewertung

⚠️ Abhängigkeit vom KI-Investitionszyklus

💡 Nvidia Aktie: Jetzt Aktien kaufen?

✅ Chancen

Marktführer im KI-Chip-Segment

Extrem starkes Umsatzwachstum

Positive Prognose

Hyperscaler als stabile Großkunden

⚠️ Risiken

Hohe Marktbewertung

Lieferketten- & Speicherprobleme

Zyklische Abhängigkeit von CapEx-Budgets

👉 Wer langfristig Aktien kaufen möchte und auf die Fortsetzung des KI-Booms setzt, kommt an der Nvidia Aktie kaum vorbei. Kurzfristige Volatilität bleibt jedoch wahrscheinlich.

🧠 Fazit: KI-Dominanz mit Bewertungsfrage

Die Nvidia Aktie liefert erneut beeindruckende Zahlen und unterstreicht ihre dominante Rolle im KI-Markt.

Mit starkem Rechenzentrumswachstum, positiver Prognose und neuen Chip-Generationen bleibt Nvidia fundamental stark aufgestellt.

👉 Für Anleger, die gezielt Aktien kaufen, bleibt Nvidia ein Kernwert im KI-Sektor – allerdings mit entsprechend ambitionierter Bewertung.

Nvidia Aktie Chartanalyse – Daily:

Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 26.02.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in USD. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

❓ FAQ zur Nvidia Aktie

❓ Warum ist die Nvidia Aktie aktuell so stark?

Die Nvidia Aktie profitiert vom anhaltenden KI-Boom. Im letzten Quartal stieg der Umsatz um 73 % auf 68,13 Mrd. USD, insbesondere dank des starken Rechenzentrumsgeschäfts.

❓ Wie wichtig ist das Rechenzentrumsgeschäft für Nvidia?

Über 91 % des Umsatzes stammen mittlerweile aus dem Rechenzentrumssegment. Allein dort erzielte Nvidia 62,3 Mrd. USD Umsatz im Quartal.

❓ Ist die Nvidia Aktie aktuell überbewertet?

Die Nvidia Aktie wird mit einer hohen Bewertung gehandelt, da sie als Hauptprofiteur des KI-Booms gilt. Anleger sollten neben dem Wachstum auch die Bewertung und mögliche Zyklik im Auge behalten.

❓ Wie fällt die Prognose von Nvidia aus?

Für das kommende Quartal erwartet Nvidia 78 Mrd. USD Umsatz (±2 %) und liegt damit deutlich über den Analystenschätzungen.

❓ Sollte man jetzt Nvidia Aktien kaufen?

Wer langfristig Aktien kaufen möchte und an den strukturellen KI-Trend glaubt, sieht in der Nvidia Aktie weiterhin einen zentralen Technologiewert. Kurzfristige Schwankungen sind jedoch möglich.