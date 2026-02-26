Nasdaq Prognose 26.02.2026: Nasdaq Analyse mit Chartcheck, Kurszielen und Trading-Setups

Der Nasdaq notierte gestern Morgen bei 25.001 Punkten. Übergeordnet ging es, wie am Vortag auch, bis zur Aufnahme des offiziellen Handels zunächst in einer Box seitwärts. Mit Aufnahme des offiziellen Handels am Nachmittag wurde zunächst das Tagestief festgestellt, das direkt wieder zurückgekauft worden ist. Kaufdruck schob den Nasdaq zunächst über die 25.300 Punkte. Nach einem kleiner Rücksetzer ging es am Abend dann weiter aufwärts. Der Nasdaq ging im Bereich seines Tageshochs aus dem Handel. Im Rahmen der Frühhandels gab der Index wieder etwas nach, die 25.300 Punkte-Marke wurde im Zuge dessen wieder aufgegeben.

► Nasdaq WKN A0AE1X | ISIN US6311011026 | Ticker: US100

🔑 Drei Key Takeaways – Nasdaq 100 aktuell im Überblick

SMA200 im 4h-Chart als Schlüsselmarke

Die Zone um 25.283 Punkte (SMA200) entscheidet über die kurzfristige Richtung. Oberhalb bleibt die bullische Struktur intakt mit Potenzial in Richtung 23,6 % Retracement. Darunter rücken SMA20 und 38,2 % Retracement in den Fokus.

Kurzfristig bullische Tendenz über SMA20 im Stundenchart

Solange sich der Nasdaq per Stundenschluss über der SMA20 (25.267 Punkte) hält, bestehen Chancen auf eine Fortsetzung der Aufwärtsbewegung in Richtung 25.355 Punkte und darüber hinaus.

Erhöhte Relevanz der Marke 25.289 Punkte für den Tagesverlauf

Über 25.289 Punkten überwiegen die Chancen auf weitere Anstiege. Unterhalb dieser Marke könnte sich die Schwäche in Richtung 25.066 Punkte und tiefer ausweiten.

Nasdaq Prognose: Rückblick auf den letzten Handelstag

Der Nasdaq notierte gestern Morgen bei 25.001 Punkten. Wie bereits am Vortag bewegte sich der Index bis zur Eröffnung des offiziellen Handels in einer engen Seitwärtsrange. Mit Handelsstart wurde zunächst das Tagestief bei 24.978 Punkten markiert, das jedoch direkt wieder aufgekauft wurde.

Im weiteren Verlauf setzte deutlicher Kaufdruck ein, der den Nasdaq über die Marke von 25.300 Punkten führte. Nach einem kurzen Rücksetzer am Nachmittag wurde die Aufwärtsbewegung am Abend fortgesetzt. Der Handel endete nahe dem Tageshoch bei 25.356 Punkten.

Im Frühhandel kam es erneut zu leichten Abgaben, wodurch die Marke von 25.300 Punkten vorübergehend unterschritten wurde.

Tagesdaten im Überblick (08:00–22:00 Uhr)

Tageshoch: 25.356 Punkte

Tagestief: 24.978 Punkte

Tagesschluss: 25.345 Punkte

Tagesrange: 378 Punkte

Damit zeigte sich insgesamt ein stabiler Handelstag mit klarer Erholung vom Tagestief und einem starken Schlusskurs.

Nasdaq Analyse im Stundenchart (1h)

Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 26.02.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Im Stundenchart notierte der Nasdaq gestern oberhalb der SMA20 (aktuell 25.267 Punkte). Auffällig ist, dass sich der Index während des gesamten regulären Handels über dieser Durchschnittslinie behaupten konnte. Rücksetzer wurden stets im Bereich der SMA20 aufgefangen und gekauft.

Im Frühhandel nähert sich der Index dieser Marke erneut an.

Bullisches Szenario

Solange sich der Nasdaq per Stundenschluss über der SMA20 halten kann, bleibt das kurzfristige Chartbild konstruktiv. Mögliche Aufwärtsziele sind:

25.355 Punkte (nachbörsliches Hoch)

25.485/510 Punkte

25.695/715 Punkte

Bärisches Szenario

Wird die SMA20 per Stundenschluss unterschritten und verliert der Index im Anschluss weiter an Momentum, rückt die Unterseite in den Fokus:

SMA50 bei 25.066 Punkten

38,2 % Retracement

Für die Aufrechterhaltung der bullischen Perspektive sollte die SMA50 möglichst nicht nachhaltig unterschritten werden.

Einschätzung kurzfristiges Chartbild: bullisch

YouTube Trading Videos

Nasdaq Analyse im 4h-Chart

Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 26.02.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Im übergeordneten Zeitfenster zeigt sich weiterhin eine Seitwärtsbewegung der vergangenen Handelstage. Der Nasdaq näherte sich mehrfach dem 38,2 % Retracement, konnte sich jedoch zunächst nicht nachhaltig nach oben absetzen.

Gestern gelang im regulären Handel der Anstieg über:

das 38,2 % Retracement

die SMA200 (aktuell 25.283 Punkte)

Die Bewegung reichte fast bis an das 23,6 % Retracement. Im Frühhandel erfolgte ein Rücksetzer an die SMA200.

Entscheidende Marken im 4h-Chart

Bullische Fortsetzung:

Stabilisierung über der SMA200

Anstieg in Richtung 23,6 % Retracement

Bei nachhaltigem Ausbruch: Fortsetzung zu den übergeordneten Zielen aus dem Stundenchart

Bärische Variante:

Rückfall unter die SMA200

Test der SMA20 (25.013 Punkte)

Test des 38,2 % Retracements

Darunter: SMA50 bei 24.881 Punkten

Ein nachhaltiger Bruch der SMA20 und des 38,2 % Retracements würde das bullische Szenario deutlich abschwächen.

Einschätzung übergeordnetes Chartbild: bullisch bis neutral

Nasdaq Prognose für heute (26.02.2026)

Der Nasdaq notiert aktuell bei 25.289 Punkten und damit 288 Punkte über dem Stand von gestern Morgen.

Long-Szenario

Kann sich der Index über 25.289 Punkten stabilisieren, liegen die nächsten Anlaufziele bei:

25.303/05 → 25.324/26 → 25.341/43 → 25.355/57 → 25.373/75 → 25.392/95 → 25.411/13 → 25.429/31 → 25.446/48 → 25.465/67 → 25.480/82

Oberhalb von 25.480/82 Punkten rücken folgende Ziele in den Fokus:

25.496/98 → 25.511/13 → 25.527/29 → 25.546/48 → 25.563/65 → 25.580/82 → 25.593/95 → 25.611/13 → 25.625/27 → 25.642/44 → 25.661/63

Short-Szenario

Kann sich der Nasdaq nicht über 25.289 Punkten etablieren, wären folgende Unterstützungen relevant:

25.270/68 → 25.248/46 → 25.229/27 → 25.207/05 → 25.189/87 → 25.174/72 → 25.155/53 → 25.139/37 → 25.120/18 → 25.103/01 → 25.087/85 → 25.066/64 → 25.047/45 → 25.028/26 → 25.010/08 → 24.992/90

Unterhalb von 24.992/90 Punkten:

24.974/72 → 24.947/45 → 24.923/21 → 24.901/899 → 24.879/77 → 24.857/55 → 24.835/33 → 24.816/14 → 24.799/97 → 24.782/80 → 24.759/57 → 24.738/36

Wichtige Widerstände und Unterstützungen

Widerstände

25.325

25.453

25.554

25.835

25.911

26.119

Unterstützungen

25.283/67

25.125

25.066/13

24.881/57

24.309

24.291

24.164

Zusammenfassung der Nasdaq Prognose

Auf Basis der aktuellen Nasdaq Analyse ergibt sich für heute ein seitwärts bis leicht aufwärts gerichtetes Szenario mit erhöhter Volatilität im Bereich der SMA200.

Wahrscheinlichkeiten laut Setup:

Bullisches Szenario: 45 %

Bärisches Szenario: 55 %

Erwartete Tagesrange:

25.375 / 25.511 Punkte bis 25.064 / 24.921 Punkte

Diese Nasdaq Prognose bezieht sich auf den Tagesschluss um 22:00 Uhr im Vergleich zum Vortag. Die Vorbörse bleibt dabei gesondert zu betrachten.

Quelle: Eigenanalyse, Datenbasis xStation5

FAQ zur Nasdaq Prognose und Nasdaq Analyse (26.02.2026)

Wie lautet die aktuelle Nasdaq Prognose für heute?

Die aktuelle Nasdaq Prognose geht von einem seitwärts bis leicht aufwärts gerichteten Markt aus. Oberhalb von 25.289 Punkten bestehen Chancen auf weitere Anstiege. Unterhalb dieser Marke könnte sich die Schwäche in Richtung 25.066 Punkte und tiefer ausweiten.

Welche Marken sind in der Nasdaq Analyse besonders wichtig?

Im kurzfristigen Bereich ist die SMA20 im Stundenchart bei 25.267 Punkten entscheidend. Im übergeordneten Bild spielt die SMA200 im 4h-Chart bei 25.283 Punkten eine zentrale Rolle. Weitere wichtige Unterstützungen liegen bei 25.066 und 24.881 Punkten.

Ist das Chartbild im Nasdaq aktuell bullisch oder bärisch?

Kurzfristig ist das Chartbild bullisch, solange die SMA20 verteidigt wird. Im 4h-Chart ist die Lage bullisch bis neutral, da der Index um die SMA200 konsolidiert. Ein nachhaltiger Ausbruch darüber würde das bullische Szenario bestätigen.

Welche Kursziele nennt die aktuelle Nasdaq Analyse?

Auf der Oberseite liegen die nächsten Ziele bei 25.355 Punkten sowie darüber bei 25.485/510 und 25.695/715 Punkten. Auf der Unterseite sind 25.066 Punkte, das 38,2 % Retracement sowie die Zone um 24.881 Punkte relevante Zielbereiche.

Wie hoch ist die erwartete Handelsspanne laut Nasdaq Prognose?

Die erwartete Tagesrange liegt zwischen 25.375 beziehungsweise 25.511 Punkten auf der Oberseite und 25.064 beziehungsweise 24.921 Punkten auf der Unterseite.